Франция и Германия поставят Украине дополнительные средства ПВО

Власти Франции и Германии предоставят Украине дополнительные системы ПВО из-за «массированных российских ударов» в последние дни. Это следует из совместного заявления двух европейских стран.

«Франция и Германия будут работать над укреплением безопасности Украины и оборонной промышленности, а также будут развивать промышленное сотрудничество»,— следует из коммюнике.

По информации Politico, Еврокомиссия планирует передать Украине почти €200 млрд из замороженных российских активов. Министры иностранных дел ЕС обсудят инициативу 30 августа в Копенгагене.

О помощи стран Запада Украине — в материале «Ъ FM».