В Алуште обрушился морской причал на центральной набережной

На центральной набережной Алушты произошло обрушение одного из морских причалов. Как сообщили в администрации города, причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения, на месте были установлены предупреждающие знаки. Несмотря на это, несколько рыбаков все же вышли на причал, после чего конструкция упала в море.

Сотрудники «Крым-СПАС» эвакуировали с места происшествия рыбаков, которые оказались заблокированы на устоявшей части причала. Никто не пострадал. В пресс-службе МЧС уточнили, что благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв.

Причал находится в ведении Ялтинского морского порта, отметили в администрации Алушты. По факту обрушения прокуратура Республики Крым и Следственный комитет Крыма и Севастополя начали проверки.