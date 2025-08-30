Пострадавших при попытке спасти Наговицыну альпинистов отправили в Москву

Российских альпинистов-спасателей Баира Батуева и Александра Семенова, получивших травмы при неудачной попытке эвакуации Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии, транспортировали из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства.

16 августа вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии, на борту которого находились спасатели, совершил жесткую посадку из-за сильной турбулентности. Все находившиеся на борту получили различные травмы.

Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа и с тех пор оставалась на высоте около 7200 м. Несколько групп альпинистов пытались эвакуировать ее, включая немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью. Последний погиб на склоне горы, его тело осталось на высоте около 6900 м.

25 августа должна была состояться еще одна попытка спасти альпинистку: к ней планировалось запустить дрон, чтобы подтвердить наличие признаков жизни, после этого должен был вылететь специальный вертолет. Беспилотник запустить не удалось из-за плохой погоды, вылет вертолета также был отменен. Сын спортсменки обращался к российским властям с просьбой содействовать в спасении матери. 27 августа МЧС Киргизии официально признало Наталью Наговицину без вести пропавшей.