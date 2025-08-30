Российская армия взяла Камышеваху в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Это третий населенный пункт, перешедший под контроль России в ДНР за эту неделю. 27 августа Минобороны отчиталось о взятии Первого Мая, 28 августа — Нелеповки. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что подразделения российских вооруженных сил также заходят на окраины Константиновки.

