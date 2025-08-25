Пушилин: российские подразделения заходят на окраины Константиновки в ДНР

Российские военнослужащие контролируют ситуацию под Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на переброску туда дополнительных резервов ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения российских вооруженных сил заходят на окраины Константиновки.

Он рассказал, что на красноармейском направлении сейчас много горячих точек. В их числе и сам Красноармейск, а также район Родинского, Удачное и Котлино, где «достаточно жесткие и горячие боестолкновения», отметил господин Пушилин. «Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки,— сказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). — Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык».

23 августа Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клебан-Бык, а подразделения группировки «Запад» — населенный пункт Среднее. Помимо них за прошлую неделю под контроль российской армии в ДНР перешли семь населенных пунктов.

