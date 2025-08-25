Пушилин: российские подразделения заходят на окраины Константиновки в ДНР
Российские военнослужащие контролируют ситуацию под Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на переброску туда дополнительных резервов ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения российских вооруженных сил заходят на окраины Константиновки.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Он рассказал, что на красноармейском направлении сейчас много горячих точек. В их числе и сам Красноармейск, а также район Родинского, Удачное и Котлино, где «достаточно жесткие и горячие боестолкновения», отметил господин Пушилин. «Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки,— сказал он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). — Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык».
23 августа Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клебан-Бык, а подразделения группировки «Запад» — населенный пункт Среднее. Помимо них за прошлую неделю под контроль российской армии в ДНР перешли семь населенных пунктов.
