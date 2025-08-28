Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 32 гектаров

Под Геленджиком продолжается лесной пожар, возникший в ночь на 28 августа из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания из-за сильного ветра выросла до 32 га, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондартьев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Огонь тушат более 330 человек, это сотрудники МЧС и Кубань-СПАС, а также волонтеры. Группировку планируют нарастить. Также в тушении задействованы порядка 80 единиц техники, вертолет и самолет МЧС России.

По поручению губернатора на месте работает оперштаб. Глава региона поблагодарил всех, кто участвует в тушении пожара.

Вячеслав Рыжков