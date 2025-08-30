Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре
С сентября будет запрещено навязывать россиянам дополнительные платные услуги, также в стране усилят контроль за мигрантами. Об основных законах, вступающих в силу со следующего месяца, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В числе нововведений с 1 сентября:
- заработает «период охлаждения» при выдаче кредитов, в течение которого не будут проводить финансовые операции, также можно будет через МФЦ оформить самозапрет на выдачу кредита, а правоохранительные органы смогут без суда получать от банков данные по операциям, счетам и вкладам граждан и юрлиц;
- повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан;
- в Москве и Подмосковье в рамках эксперимента для мигрантов введут обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через мобильное приложение;
- запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы; покупатель получит право требовать от продавца возврата средств за товары и услуги, предоставленные без его согласия;
- закрепляется требование к обслуживающим многоквартирные дома организациям предоставлять собственникам информацию о своей работе.