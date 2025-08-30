Тюменская область завоевала первое место на Кубке полпреда

Первое место в общекомандном зачете Кубка полпреда в УрФО для защитников Отечества заняла Тюменская область, сообщили в полпредстве. Второе место досталось Свердловской области, третье — Челябинской области.

В Тюмени прошла официальная церемония закрытия Кубка полпреда. В турнире состязались порядка 300 ветеранов боевых действий и членов их семей со всех регионов Урала. Всего было разыграно 70 комплектов медалей. В состав команды Тюменской области вошли Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Евгений Кочергин. Участники турнира соревновались в настольном теннисе, плавании, легкой атлетике, мини-футболе, парабоксе, армрестлинге, пауэрлифтинге, метании ножа, в стрельбе из лука, волейболе сидя, шахматах, в стрельбе с применением электронного оружия и семейных стартах.

«Когда мы задумывали этот Кубок, то хотели, в первую очередь, сплотить ребят, подарить им радость жизни и желание двигаться вперед. Участники Кубка продемонстрировали, что они великие бойцы. Своим примером вы показываете парням, которые возвращаются с фронта, что нужно уметь пользоваться всем, что дает тебе эта жизнь»,— сообщил Артем Жога.

Накануне прошла торжественная церемония открытия Кубка полпреда в УрФО. В ней приняли участие полпред УрФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Господин Жога поблагодарил главу региона за хорошую организацию турнира.

«Это только начало популяризации адаптивных видов спорта на Урале. Наша задача — помогать энтузиастам, разговаривать с ними, слышать их запросы. Тогда социализация и адаптация ветеранов СВО и других вооруженных конфликтов в УрФО и в стране в целом будет проходить гораздо эффективнее и быстрее»,— подчеркнул полпред.

Ранее, до 1 августа, в каждом регионе УрФО проходило формирование команд для участия в Кубке полпреда президента. В Свердловской области отбор ветеранов боевых действий проходил в Нижнем Тагиле — из более 100 бывших бойцов до участия в соревнованиях в Тюмени прошло 15 человек.

Артем Путилов