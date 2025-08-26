Жога открыл соревнования ветеранов СВО за Кубок полпреда президента в Тюмени

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл в Тюмени первый Кубок полпреда главы государства на Урале для защитников Отечества. По данным полпредства, более 300 ветеранов специальной военной операции (СВО) будут состязаться с 26 по 31 августа в стрельбе с применением электронного оружия, волейболе сидя, шахматах, стрельбе из лука, метании ножа, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, парабоксе, плавании, пауэрлифтинге, армрестлинге и семейных стартах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Это только начало популяризации адаптивных видов спорта на Урале. Наша задача — помогать энтузиастам, разговаривать с ними, слышать их запросы. Тогда социализация и адаптация ветеранов СВО и других вооруженных конфликтов в УрФО и в стране в целом будет проходить гораздо эффективнее и быстрее»,— подчеркнул господин Жога.

В полпредстве добавили, что за Кубок поборются герой России Рустам Сайфуллин, кавалеры орденов Мужества и медалей Суворова, военнослужащие-женщины. «Эти ребята пример для тех, кто только вернулся с линии боевого соприкосновения и еще не нашел себя в мирной жизни. Участники соревнований ежедневным трудом и волей к победе показывают, что жизнь продолжается»,— скала Артем Жога.

Ранее, до 1 августа, в каждом регионе УрФО проходило формирование команд для участия в Кубке полпреда президента. В Свердловской области отбор ветеранов проходил в Нижнем Тагиле — из более 100 бывший бойцов до участия в соревнованиях в Тюмени допустили 15 человек.

Артем Жога предложил главам уральских регионов провести соревнования для участников военных кампаний в апреле. Он подчеркнул, что спортивные мероприятия важны для восстановления и адаптации ветеранов. Президент России Владимир Путин 10 июля утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта — в документ вошло предложение о проведении с 2026 года соревнований по адаптивным видам спорта «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов СВО.

Василий Алексеев