В ООН обеспокоены влиянием украинского конфликта на российских граждан

ООН обеспокоена растущим воздействием военного конфликта на Украине на гражданское население в России, заявил помощник главы всемирной организации Мирослав Енча. Он напомнил, что ООН считает атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру недопустимыми, «где бы они ни происходили».

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН господин Енча упомянул о жертвах среди гражданского населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Также он напомнил о пожаре возле Курской АЭС и об ударах ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России.

«ООН не в состоянии проверить эту информацию, но растущее воздействие конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность»,— отметил представитель организации (цитата ТАСС).

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш осудил масштабные воздушные атаки в ходе российско-украинского конфликта. Во всемирной организации говорили, что последствия налетов украинских БПЛА на Россию вызывают обеспокоенность. По данным Минобороны РФ, сегодня ночью силы ПВО сбили 86 БПЛА над российскими регионами.