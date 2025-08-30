Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ООН обеспокоены влиянием украинского конфликта на российских граждан

ООН обеспокоена растущим воздействием военного конфликта на Украине на гражданское население в России, заявил помощник главы всемирной организации Мирослав Енча. Он напомнил, что ООН считает атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру недопустимыми, «где бы они ни происходили».

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН господин Енча упомянул о жертвах среди гражданского населения в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной. Также он напомнил о пожаре возле Курской АЭС и об ударах ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России.

«ООН не в состоянии проверить эту информацию, но растущее воздействие конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность»,— отметил представитель организации (цитата ТАСС).

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш осудил масштабные воздушные атаки в ходе российско-украинского конфликта. Во всемирной организации говорили, что последствия налетов украинских БПЛА на Россию вызывают обеспокоенность. По данным Минобороны РФ, сегодня ночью силы ПВО сбили 86 БПЛА над российскими регионами.

Новости компаний Все