ООН обеспокоена ударами беспилотников по России

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил масштабные воздушные атаки в ходе российско-украинского конфликта, сообщил его представитель Стефан Дюжарик. Он добавил, что последствия налетов украинских беспилотников на регионы России также вызывали обеспокоенность.

«Нападения на гражданских лиц и нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили»,— сказал Стефан Дюжарик на брифинге (цитата по сайту ООН). Он также вновь призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня.

По данным Минобороны России, за неделю с 20 по 27 мая силы ПВО сбили 1,4 тыс. беспилотников за пределами зоны военной операции. Ведомство также заявляло, что в ответ российская армия нанесла удары по военным объектам и предприятиям Украины.