Трансформатор Курской АЭС загорелся после атаки БПЛА

В ночь на воскресенье, 24 августа, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник рядом с Курской атомной электростанцией (АЭС) в Курчатове, расположенном примерно в 65 км от границы. Это произошло в 00:26. На предприятии сообщили, что после падения дрон взорвался, из-за чего произошло возгорание трансформатора, обеспечивающего работу собственных энергетических объектов. Огонь потушили пожарные расчеты. Пострадавших не было.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Курская атомная электростанция

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Энергоблок №3 после атаки был разгружен на 50%. Радиационный фон на промплощадке АЭС и прилегающей к ней территории находится в норме. Сейчас на станции действует один энергоблок, еще два работают в режиме без генерации, а четвертый находится на плановом ремонте.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал атаку беспилотника попыткой сорвать строительство новой АЭС-2, которая возводится как станция замещения действующей АЭС. Международное агентство по атомной энергии в социальной сети X заявило, что знает о возгорании трансформатора на Курской АЭС в результате «военных действий». Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что «каждый ядерный объект должен быть постоянно защищен».

Напомним, 18 августа «Росатом» заявлял об атаке украинского беспилотника на Смоленскую АЭС. Сообщалось, что дрон был подавлен силами РЭБ и взорвался при падении. Были повреждены окна в здании третьего энергоблока, пострадавших не было, радиационный фон остался в норме.

Сергей Толмачев, Воронеж