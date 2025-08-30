МИД заявил о направленной на подрыв отношений с Россией кампании в иранских СМИ

МИД России заявил, что в иранских СМИ участились «недостоверные публикации о внешней политике России». Их цель, по мнению ведомства,— «бросить тень» на российско-иранские отношения.

В публикациях говорится, что Россия не является для Ирана надежным партнером и не оказала «должной поддержки» в ходе конфликта с Израилем. По мнению российского министерства, частота выхода материалов «наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании».

Как утверждает МИД РФ, упомянутые информационные вбросы «максимально быстро раскручиваются подконтрольными западным режимам СМИ». В качестве примера министерство упомянуло недавние слова иранского чиновника Сейеда Мохаммада Садра о том, что РФ предоставила Израилю разведданные. Его интервью было опубликовано на иранском хостинге Aparat.

В МИДе заверили, что Россия оказывает Ирану «последовательную поддержку» в защите его законных прав и национальных интересов. «Хотели бы напомнить, что Россия заняла однозначную позицию относительно неспровоцированных и осуществлённых в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана и решительно осудила их»,— сказано в пресс-релизе МИД РФ.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что готовность России оказать Ирану военную и другую помощь будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. По мнению Сейеда Мохаммада Садра, ирано-израильский июньский вооруженный конфликт «продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен».

