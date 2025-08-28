Тегеран поставили на счетчик

Великобритания, Германия и Франция (так называемая евротройка) уведомили Совет Безопасности ООН об активизации механизма «снэпбэк», позволяющего восстановить действовавшие до заключения иранской ядерной сделки жесткие международные санкции против Ирана. США приветствовали этот шаг. Власти же Ирана выразили надежду, что европейцы пересмотрят свое решение, в обратном случае пригрозив последствиями. Россия считает, что у «евротройки» вообще нет правовых и процедурных возможностей для запуска «снэпбэка». На поиск компромисса у сторон теперь есть ровно 30 дней.

Фото: Mehr News Agency / Majid Asgaripour / AP

Фото: Mehr News Agency / Majid Asgaripour / AP

Европейские страны, выступившие в 2015 году посредниками (наряду с РФ, США и Китаем) при заключении сделки по иранской ядерной программе 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма «снэпбэк». Этот уникальный для международных соглашений инструмент позволяет восстановить ранее действовавшие в отношении Ирана обширные санкции СБ ООН. Рестрикции, отмененные в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы, предусматривали запрет на импорт в страну и экспорт из нее большой номенклатуры товаров, крайне негативно влияя на иранскую экономику. Великобритания, Германия и Франция теперь хотят реанимировать эти санкции, обвиняя Иран в «существенном неисполнении» Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, как официально называется иранская ядерная сделка 2015 года.

В письме «евротройки» на имя представителя председательствующей сейчас в СБ ООН Панамы Элоя Альфаро де Альба (“Ъ” ознакомился с документом) говорится, что Иран нарушает требования СВПД с 2019 года и среди прочего накопил значительные запасы высокообогащенного урана, что никак не объяснимо с точки зрения развития мирного атома и беспрецедентно для страны без военной ядерной программы. О том, что Иран начал отходить от требований СВПД лишь через год после того, как из сделки вышли США, в письме не говорится. Его авторы утверждают, что настроены на поиск дипломатического решения противоречий вокруг иранской ядерной программы, на что якобы и направлена их инициатива с запуском «снэпбэка».

Резолюцией 2231, принятой Совбезом ООН в поддержку СВПД, предусмотрен ряд процедур, которые должны быть запущены после того, как та или иная страна-участница сделки задействует этот механизм.

Их смысл сводится к тому, что в течение 30 дней Совбез ООН должен принять резолюцию, подтверждающую, что международные санкции в отношении Ирана заморожены. Если же такая резолюция принята не будет — а Великобритания и Франция, обладающие в СБ ООН правом вето, могут ее заблокировать,— то прежние санкции против Ирана будут считаться восстановленными.

США приветствовали действия европейцев. «В ближайшие недели мы будем работать с нашими союзниками из “евротройки” и другими членами Совета Безопасности ООН над успешным завершением процесса восстановления международных санкций и ограничений в отношении Ирана»,— заявил госсекретарь Марко Рубио. В то же время он отметил, что «США остаются открытыми к прямым взаимодействиям с Ираном для продвижения мирного долгосрочного решения иранской ядерной проблемы». «Возвращение к санкциям не противоречит нашей искренней готовности к дипломатии, оно, напротив, только укрепляет ее»,— добавил он.

МИД Ирана призвал «евротройку» пересмотреть свое решение. «Действия трех стран, которые сознательно игнорируют более широкий контекст и искажают последовательность событий, фактически вознаграждают виновного и наказывают жертву. Это решение трех европейских государств серьезно подорвет текущий процесс взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии.— “Ъ”). Подобная провокационная и неоправданная эскалация получит соответствующий ответ»,— предупредили в Тегеране.

Ранее иранские официальные лица предупреждали, что в случае восстановления международных санкций в отношении Ирана Тегеран может принять решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также резко раскритиковал действия европейских стран. По его словам, их решение «повлияет на общий климат по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, и усложнит международное сотрудничество в этом плане». «Мы исходим из того, что имеем дело с серьезными людьми, у которых есть серьезные намерения, однако складывается ощущение, что мы сталкиваемся с какими-то гангстерами»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

При этом Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не признает за «евротройкой» права запускать «снэпбэк». Как ранее писал “Ъ”, российские власти считают, что правовых и процедурных возможностей для запуска «снэпбэка» у европейцев нет, поскольку они сами давно не соблюдают условия иранской ядерной сделки (см. “Ъ” от 25 августа). По условиям СВПД, европейские страны, в частности, должны были полностью отменить свои односторонние санкции в отношении Ирана, чего они не сделали. Кроме того, они проигнорировали ряд предусмотренных СВПД процедур, которые должны были быть выполнены до их обращения с жалобой в Совбез ООН. Это дает России и другим странам, как настаивают в МИД РФ, основания игнорировать действия «евротройки». «Для нас ничего не происходит, потому что мы не признаём легальных оснований для такого “снэпбэка”»,— заявил Дмитрий Полянский.

Китай придерживается схожей с Россией позиции.

«Решение задействовать “снэпбэк” — это в первую очередь про эскалацию, а не про стратегию разрешения кризиса вокруг иранской ядерной программы. Этим шагом “евротройка” значительно сократила срок на поиск хотя бы промежуточных решений, сократив его до 30 дней, при этом еще и сузив пространство для дипломатии»,— отметила в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра энергетики и безопасности Анна Белолипецкая.

Попытка приблизить практические шаги по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы при помощи решения об активации механизма «снэпбэк», по ее словам, фактически приводит к обратному. «Эскалация только усложняет процесс, в том числе в части принятия решений внутри Ирана, поскольку, как известно, Тегеран особенно болезненно реагирует на внешнее давление. При этом, как представляется, на столе все еще остается предложение Москвы о продлении резолюции 2231 СБ ООН на полгода»,— напомнила эксперт.

На днях стало известно, что Россия и Китай предложили продлить на полгода действие резолюции 2231, срок действия которой истекает 18 октября. Дмитрий Полянский пояснил журналистам, что РФ и КНР в «качестве ответственных участников СВПД хотели бы предоставить немного пространства для дипломатии и возможностям по поиску дипломатического решения в данном вопросе». В четверг он заявил журналистам, что Россию и Китай поддерживают многие другие страны, но уточнил, что Москва пока не запрашивала в Совбезе ООН голосование по этой инициативе.

Многие эксперты из западных стран также предупреждают о возможных негативных последствиях решения «евротройки».

«Запуск “евротройкой” механизма “снэпбэк”, предусмотренного ныне уже по сути не действующим СВПД в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН — это все равно, что пытаться пристегнуть ремень безопасности после того, как ваш автомобиль уже попал в аварию. В данном случае у руля в 2018 году оказался главный союзник Европы — Соединенные Штаты»,— заявил “Ъ” старший политический консультант Института безопасности и технологий (США) Сахил Шах. В результате последних событий, по его прогнозу, «вероятно, начнется рискованная и отчаянная юридическая игра на грани фола и все более эскалационное поведение, отвлекающее от вполне реальной необходимости в поэтапных дипломатических договоренностях, которые устраивали бы все стороны».

В свою очередь, директор программы нераспространения ядерного оружия американской Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дейвенпорт предупредила: если наряду с запуском «снэпбэка» европейские страны и США в ближайшие недели не начнут «в духе прагматичной дипломатии» договариваться с Ираном и не дадут ему гарантии неприменения силы, «они рискуют подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия и вернуть регион на путь войны».

Елена Черненко