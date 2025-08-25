Иранский чиновник: РФ предоставила Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны

Россия предоставила Израилю разведданные во время 12-дневной войны с Ираном, заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью каналу Seenergyir (ролик размещен на иранском хостинге Aparat). По словам чиновника, ирано-израильский июньский вооруженный конфликт «продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен».

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране»,— сказал Сейед Мохаммад Садр.

Он заявил, что ирано-израильский июньский вооруженный конфликт «продемонстрировал, что стратегический союз с Москвой бесполезен». «Например, они (Россия.— "Ъ") всего лишь заявили: "Мы не рады, что Израиль напал на Иран"»,— сказал он. «Та же Турция является членом НАТО. Что такое НАТО? Она против России. Россия согласилась продать Турции С-400. Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили»,— добавил Сейед Мохаммад Садр.

По словам чиновника, это не означает, что у Москвы и Тегерана не должно быть отношений. «У нас должны быть очень серьезные отношения. Мы соседи,— отметил он. — Но доверять нельзя».

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что готовность России оказать Ирану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. Об этом представитель Кремля заявил накануне встречи главы МИД Ирана Аббас Арагчи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Представитель Кремля при этом не ответил на вопрос, готова ли РФ поставить Ирану средства ПВО, например, комплексы С-300 или С-400.

Анастасия Домбицкая