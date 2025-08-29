Путин упразднил два управления по сотрудничеству с зарубежными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ об «Оптимизации структуры Администрации Президента Российской Федерации». Он упразднил два управления АП: по культурному, и приграничному сотрудничеству с зарубежными странами. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Также президент утвердил новое управление в администрации — управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Господин Путин поручил главе администрации президента Антону Вайно в течение трех месяцев подготовить соответствующие предложения и провести организационно-штатные мероприятия.