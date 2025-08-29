КТК пояснил причину разрыва соединения плавучего рукава в Новороссийске

Разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически для минимизации ущерба последующей нештатной ситуации, сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

29 августа на морском терминале консорциума при проведении грузовой операции произошла нештатная ситуация, в результате которой в море вылилось около 30 кубометров нефти.

«Мы хотим пояснить, что причины произошедшего выясняются. По поводу разрыва морского соединения сообщаем: разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующим выходом остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера», — сообщили в пресс-службе КТК.

