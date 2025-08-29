Разлив нефтепродуктов у берега Новороссийска локализован

Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в Черном море у берега Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Разлив нефтепродуктов произошел при погрузочной операции с танкера Т. Semahat. Сейчас специалистами установлено 800 м боновых заграждений. В работе задействовано 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборныех и семь плавучих емкостей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что площадь разлива в акватории Черного моря в 4,5 км от берега Новороссийска составляет около 1 кв. км. Он распространяется на северо-запад из-за ветра.

Алина Зорина