Заем неплатежом красен

Просроченная свыше трех месяцев задолженность жителей Краснодарского края по потребительским кредитам составила 67,2 млрд руб. При этом, только за пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 21,4%. Аналитики считают, что всему виной кредиты, которые люди взяли в конце 2023 — начале 2024 года под высокие проценты и не справились с нагрузкой. Тем не менее жители Кубани продолжают брать потребкредиты, которых только в июне было выдано на сумму около 9,6 млрд руб. По словам экспертов, постепенно снижающаяся ключевая ставка ЦБ способствует снижению банковских ставок и стимулирует потребкредитование. Аналитики Южного ГУ ЦБ РФ также фиксируют рост сбережений жителей Кубани — за год общий размер банковских вкладов вырос на 18%.

По состоянию на 1 июня 2025 года просроченная задолженность (свыше трех месяцев) по розничным банковским кредитам в Краснодарском крае составила 67,2 млрд руб. С начала года данный показатель увеличился на 21,4%. По показателю просрочки Кубань находится на третьем месте после Москвы (123 млрд руб.) и Московской области (108 млрд руб.). Четвертую и пятую строчку рейтинга кредитных должников занимают Санкт-Петербург (49 млрд руб.) и Тюменская область (49 млрд руб.). Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе открытых данных Банка России.

В целом на начало лета текущего года задолженность по розничным кредитам жителей Кубани (исключая ипотеку) составила 689,1 млрд руб. Доля просроченной задолженности в общем портфеле — 9,75%.

Рост просроченной задолженности по розничным кредитам в ЮФО за пять месяцев этого года составил 19,3%, показатель достиг значения в 151 млрд руб. (на 1 января 2025 года — 126,6 млрд руб.). На 1 июня размер просроченной задолженности по розничным кредитам в Ставропольском крае составил 27,8 млрд руб. (+20,5% с начала года), в Ростовской области — 39,1 млрд руб. (+16,8%), в Адыгее — 6,2 млрд руб. (+17,1%), в Крыму — 4,1 млрд руб. (+21,2%), в Севастополе — 940 млн руб. (+21,8%).

В России портфель проченных розничных кредитов без учета ипотеки с начала года увеличился на 17,4%, их совокупный объем вырос на 204 млрд руб. и превысил 1,37 трлн руб. Доля просроченной задолженности в портфеле выросла с 7,45% на 1 января до 8,99% на 1 июня 2025 года.

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, просроченную задолженность генерировали необеспеченные потребительские кредиты. Эксперт полагает, что если динамика роста просрочки по рознице не остановится, то к концу 2025 года доля проблемной задолженности в банковском портфеле по стране будет выше 10%. «Каждый десятый кредитный рубль окажется проблемным. Это может ужесточить и без того жесткую кредитную политику банков в отношении необеспеченных кредитов»,— говорит господин Аксенов.

По оценке коллекторов, массовый характер неплатежей приходится на кредиты, оформленные на стыке лета-осени 2024 года, когда заемщиков мотивировали брать займы прогнозами ужесточения кредитной политики.

«Как результат — люди ошиблись в расчетах и не могут платить. Часто встречаются ситуации, когда людям кажется, что им срочно нужны деньги и процентная ставка не важна. Плюс высокие ставки начали прочно входить в нашу жизнь и необеспеченные кредиты по ставкам выше 30% перестали казаться экстраординарными. Поэтому люди и брали кредиты по таким ставкам. Не все заемщики справились с высокой финансовой нагрузкой. И количество таких заемщиков, к сожалению, растет»,— резюмирует Денис Аксенов.

Аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский констатирует, что основной прирост просроченной задолженности в России пришелся на кредиты, выданные под высокие ставки рискованным заемщикам в конце 2023 — начале 2024 годов. По его словам, одновременно с этим задолженность по кредитным картам с просрочками более 90 дней выросла почти на 70%, достигнув около 576 млрд руб., что связано с массовым ухудшением платежной дисциплины на фоне высокой инфляции и снижения реальных доходов населения.

Кредиты возвращают уверенность

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле текущего года жителям Краснодарского края было выдано 64,7 тыс. потребительских кредитов (+14,3% к июню), их средний размер составил 170,6 тыс. руб. Это на 3,3% больше, чем месяцем ранее (в июне — 165,1 тыс. руб.). Средний срок потребительского кредита на Кубани в июле этого года составляет 33,9 месяца, что на 19,8% больше, чем месяцем ранее.

«Рост выдачи потребительских кредитов наблюдается три последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования в России, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2 – 1,6 млн. ед. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации и некотором восстановительном росте. При этом одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в июле 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения — средняя ПСК по потребкредитам в июне-июле сократилась сразу на 5,1 процентных пункта»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его наблюдениям, в сентябре-декабре 2024 года средний срок потребительских кредитов упал на 12 месяцев, что во многом было обусловлено «снижением аппетита к риску у банков», а также сокращением спроса на потребкредиты со стороны граждан по причине высоких ставок. При этом с начала 2025 года эксперты НБКИ наблюдают стабилизацию, а в июне-июле и восстановительный рост среднего срока потребкредита (на 9,5 месяца) почти до уровня середины прошлого года.

В целом по России средний размер выданных на покупку потребительских товаров кредитов в июле составил 191,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,6% (в июне — 174,4 тыс. руб.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребкредита в июле 2025 года увеличился менее значительно — на 1,1% (в июле 2024 года – 189,1 тыс. руб.).

По словам эксперта, средний размер потребкредита падал семь месяцев подряд, начиная со второй половины прошлого года. Пик этого падения, по его данным, пришелся на январь 2025 года. «Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки. В то же время начиная с февраля данный показатель постепенно восстанавливался, стабилизировавшись во втором квартале 2025 года на уровне 160-180 тыс. руб.»,— прокомментировал эксперт.

Средний срок POS-кредитов (товарных кредитов) в июне 2025 года на Кубани составил 13,8 месяца, что на 4,2% меньше, чем в мае (14,4 месяца). В целом по стране данный показатель составил на начало лета 13,7 месяца, снизившись по сравнению с маем на 2,8% (14,1 месяца). «С июня прошлого года и до начала 2025-го данный показатель практически постоянно снижался. Такая динамика отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной, в том числе снижением спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом предоставлять POS-кредиты заемщикам “хорошего кредитного качества” банки продолжают достаточно стабильно»,— говорит эксперт.

При этом жители Краснодарского края, как и жители других регионов продолжают пользоваться услугой «легкого» кредитования в виде кредитных карт. По данным НБКИ, в июне этого года на Кубани банки выдали 50,6 тыс. новых кредиток. Это на 5,2% больше, чем в июне, но по количеству выданных карт край стабильно занимает третье место после Москвы и Московской области (88,6 тыс. и 71,6 тыс. единиц соответственно). С января по май в регионе было выдано 262,5 тыс. новых банковских кредиток, что на 45,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Тем не менее господин Волков констатирует стабилизацию выдачи кредиток после падения их количественного оформления во второй половине прошлого года.

Средний размер лимитов по кредитным картам в Краснодарском крае в июле несколько подрос по сравнению с июнем и составил 95,4 тыс. руб. (рост за месяц 0,2%). Самые высокие лимиты по кредиткам в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге (142,7 тыс., 122,2 тыс. и 121,5 тыс. руб. соответственно). По показателю среднего размере лимита на кредитных картах Краснодарский край занимает место среди российских регионов.

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Так, в январе-июле текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,03 - 1,11 млн единиц в месяц. Несмотря на небольшой рост в июле 2025 года говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Соответственно аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и ПДН не более 50%»,— резюмирует господин Волков.

Край копит долги и сбережения

На 1 июля 2025 года жители Краснодарского края хранили на банковских счетах свыше 1,7 трлн рублей. За год объем накоплений вырос почти на 18%, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В регуляторе поясняют, что банковские вклады остаются привлекательными для жителей края, намеревающихся инвестировать имеющуюся наличность, из-за высоких процентных ставок. «Даже после некоторого снижения ставок, их уровень оставался вблизи исторических максимумов: в ЮФО в мае средневзвешенная ставка по вкладам в рублях до одного года составила 19,2% годовых, по вкладам свыше одного года — 12,9%»,— рассказали в Южном ГУ ЦБ РФ.

При этом, по данным аналитиков регулятора, кредитная активность жителей региона продолжает замедляться. На начало июля розничный кредитный портфель превысил 1,5 трлн руб. Прирост за год составил всего 1,5%, тогда как по состоянию на 1 июля 2024 годовой прирост был почти 31%.

Наибольшую долю в розничном портфеле занимают ипотечные кредиты (порядка 56%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года обязательства жителей Кубани по ипотеке выросли на 6,9% и составили 858,3 млрд руб. Динамику поддерживают инвестиционный спрос на жилье в крае, высокая привлекательность недвижимости в курортных зонах, а также приток населения из других регионов страны.

В то же время по потребительским кредитам общая сумма обязательств уменьшилась за год на 4,5%, до 687,6 млрд руб.

«В первую очередь на кредитную активность повлияло охлаждение спроса на заимствования в период высоких ставок в экономике. Сейчас наблюдается постепенное снижение процентных ставок вслед за ключевой. В дальнейшем кредиты жителям края будут расти более сбалансированными темпами, сопоставимыми с 2020-2022 годами. По прогнозу Банка России, розничный портфель в стране по итогам текущего года увеличится на 1-4%, а в следующем году — на 5-10%. Такая динамика будет способствовать охлаждению спроса, как следствие, замедлению инфляции»,— комментируют в пресс-службе регулятора.

Кубань с Москвой не сравнишь

По мнению Дмитрия Вишневского, Краснодарский край отличается от других регионов страны тем, что просрочка за первые шесть месяцев 2025 года росла значительно выше среднероссийских темпов. Эти факторы, вместе с высокой закредитованностью населения и нестабильностью доходов в регионе, обусловили третье место Кубани по объему просроченных кредитов после Москвы и Подмосковья.

«Доля просроченной задолженности в общем портфеле Краснодарского края на уровне 9,75% является существенным уровнем риска для банковского бизнеса, поскольку приближается к критической отметке в 10–12%. Однако, угроза для банковской системы в целом смягчается тем, что, согласно данным ЦБ и экспертов, порядка 90% просрочек по стране покрыты резервами, хотя такой уровень неплатежей все равно снижает прибыльность банков и вынуждает их ужесточать требования к новым заемщикам»,— говорит господин Вишневский.

Антон Рогачевский, глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» констатирует, что рост просроченной задолженности у населения Краснодарского края в частности и России в целом наблюдается уже ни один месяц. Причина этому, по его словам, высокий уровень закредитованности и низкий уровень кредитоспособности у населения, вызванный удорожанием кредитов на фоне высокого уровня ключевой ставки ЦБ в течение долгого времени.

«Как показала практика, физические лица не могут поддерживать такой темп платежной дисциплины на протяжении долгого времени. И в данном случае нахождение Краснодарского края на третьем месте по уровню просрочки не случайно. Москву и Московскую область в данном случае рассматривать, на мой взгляд, не совсем корректно из-за большой агломерации и большего уровня зарплат, а, как следствие, и возможности кредитования на большие суммы. Краснодарский край очень сильно подвержен сезонности, основной источник дохода приходится на лето — начало осени (туристический, сельскохозяйственный бизнес и пр.). Учитывая такие редкие поступления, при взятии кредита надо четко распределить имеющие средства на всю дистанцию, но не только до следующего сезона, но и с запасом на перспективу, скажем так, для заложения страхующей подушки при возникновении риска неопределенности. Ярким примером может служить недавний разлив нефти в Керченском проливе, который задел несколько курортных городов Краснодарского края. Туристический поток в эти города сократился и население этих городов недополучило части прибыли»,— рассказывает господин Рогачевский.

От рефинансирования до реструктуризации

По мнению Дмитрия Вишневского, заемщикам, столкнувшимся с невозможностью платить по кредитам и наращивающим просроченную задолженность, можно порекомендовать как можно скорее обратиться в банк для оформления рефинансирования или реструктуризации долга. Банки, по словам аналитика, заинтересованы в снижении просроченных долгов и предоставляют программы кредитных каникул и отсрочек, доступных при документально подтвержденных снижениях дохода. «Например, кредитные каникулы до полугода для заемщиков с потерей более 30% дохода»,— говорит аналитик «Цифры брокер».

Антон Рогачевский также считает, что в случае возникновения просрочки обычному обывателю можно воспользоваться рефинансированием, то есть переходом в другой банк на лучшие условия. «Но если человек понимает, что выход на просрочку неизбежен, можно воспользоваться реструктуризацией, изменением структуры самого кредитного договора. Этот вариант, конечно, хуже, потому что информация о данном действии передается в Бюро кредитных историй и может негативно сказаться при желании взять кредит повторно»,— резюмирует аналитик.

При этом, как отмечает Дмитрий Вишневский, по данным Банка России и экспертным оценкам, своевременное взаимодействие с кредитором существенно снижает риск судебных разбирательств и поможет заемщику сохранить кредитную историю, тогда как затягивание и игнорирование проблем приводит к росту просрочек.

Дмитрий Михеенко