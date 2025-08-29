Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минюст признал иноагентом блогера Анатолия Несмияна

Минюст России обновил список иностранных агентов. В него внесли публициста и блогера Анатолия Несмияна (известен как El Murid). Он также числится фигурантом по делу об оправдании терроризма из-за публикации о теракте в «Крокус Сити Холле». В июне 2023 года. Росфинмониторинг внес блогера в перечень террористов и экстремистов.

В реестр также внесли:

  • активиста Юрия Боброва;
  • юриста Бориса Кузнецова;
  • журналистку Олесю Кривцову;
  • бывшего политика, журналиста Евгения Кротенко;
  • активистку Ирию Везикко.

Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

