Минюст признал иноагентом блогера Анатолия Несмияна
Минюст России обновил список иностранных агентов. В него внесли публициста и блогера Анатолия Несмияна (известен как El Murid). Он также числится фигурантом по делу об оправдании терроризма из-за публикации о теракте в «Крокус Сити Холле». В июне 2023 года. Росфинмониторинг внес блогера в перечень террористов и экстремистов.
В реестр также внесли:
- активиста Юрия Боброва;
- юриста Бориса Кузнецова;
- журналистку Олесю Кривцову;
- бывшего политика, журналиста Евгения Кротенко;
- активистку Ирию Везикко.
Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.