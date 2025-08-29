Суд запретил Трампу увольнять главу иноагента «Голос Америки»

Окружной суд США по округу Колумбия запретил администрации Трампа увольнять директора радио «Голос Америки» (признано в РФ иноагентом), сообщает The New York Times. Судья постановил, что правительство не может лишить должности Майка Абрамовица без одобрения Международного консультативного совета по телерадиовещанию (IBAB) — двухпартийного совета, созданного для проверки политического влияния на редакции, финансируемые из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @abramowitz Фото: @abramowitz

«Применимые требования закона предельно ясны: директор… "может быть отстранен от должности только в том случае, если такое решение было одобрено большинством голосов" совета»,— написал судья Ройс Ламберт. Для проведения голосования по этому вопросу необходимо участие как минимум четырех членов совета. Вот только Дональд Трамп собственноручно распустил его, уволив шестерых сотрудников IBAB. Сейчас в нем остался только Марко Рубио, как действующий глава Госдепартамента.

Администрация Трампа решила уволить господина Абрамовица 1 августа, после того как тот отказался занять более низкую должность — «главного управляющего» радиостанции в Северной Каролине, которая использовалась для коротковолнового радиовещания в Латинской Америке и Западной Африке. «Голос Америки» (признан в РФ иноагентом) прекратил вещание в этих регионах в марте 2025 года, после того как Трамп отправил почти всех сотрудников организации в оплачиваемый отпуск. В апреле суд обязал администрацию восстановить на работе более 1 тыс. сотрудников радиостанции. Однако уже в мае это решение было отменено апелляционным судом. Но администрация президента не оставляет попыток «уничтожить» радиостанцию.

Кирилл Сарханянц