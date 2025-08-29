Срок уплаты штрафов для зарегистрированных вне РФ авто могут сократить до суток

МВД России предложило сократить до суток срок уплаты штрафов для владельцев автомобилей, зарегистрированных за пределами РФ. Это следует из законопроекта ведомства.

Сейчас срок составляет 60 дней. За это время владельцы зарегистрированных за рубежом автомобилей могут выехать за пределы России. Штраф в таком случае может остаться непогашенным, отмечается в пояснительной записке.

Если штраф не будет погашен за сутки, транспортные средства будут задержаны до уплаты. Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения.

За семь месяцев 2025 года было вынесено 359,6 тыс. штрафов владельцам зарегистрированных в иностранных государствах автомобилей. Из них было исполнено 169,7 тыс.

