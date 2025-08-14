Штрафы притормозили водителей

Впервые за 15 лет в России снизилось количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения — на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Такой вывод можно сделать из статистики МВД России, с которой ознакомился “Ъ”. Эксперты предполагают, что это последствие ряда факторов: недавнего увеличения штрафов, уменьшения скидки за их «быструю» оплату и даже отключения части дорожных камер. По мере привыкания к новым штрафам водители могут снова начать нарушать правила, предупреждают собеседники “Ъ”.

Согласно данным МВД России, предоставленным по запросу “Ъ”, за шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, число нарушений ПДД сократилось впервые за 15 лет (см. инфографику). “Ъ” также запрашивал в министерстве данные по отдельным составам 12-й, «дорожной» главы КоАП, но в МВД предоставили информацию только по пьяным водителям (ст. 12.8 кодекса) и отказавшимся от освидетельствования (ст. 12.26): таких нарушений стало на 2,7% и 1,9% меньше соответственно.

Динамика в регионах разнонаправленная. В отдельных субъектах федерации, по данным fedstat.ru (официальный портал, где публикуется ведомственная статистика), число нарушений сократилось сильнее, чем в целом по стране, например в Тамбовской, Самарской и Нижегородской областях. В других, наоборот, выросло, в том числе в Удмуртии, Липецкой области и Пермском крае.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что «существенное» влияние на динамику оказало ужесточение с 1 января 2025 года наказания за нарушения ПДД.

Тогда, напомним, вступили в силу инициированные правительством РФ изменения в КоАП о повышении в среднем в 1,5 раза санкций для водителей, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине и т. д. Скидка за быструю оплату штрафа сократилась с 25% до 50%. В марте 2025 года, рассказывал “Ъ”, КПРФ обращалась в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить законность повышения штрафов, поскольку для этого, по мнению парламентариев, не было причин, но КС нарушений не нашел (см. “Ъ” от 28 мая).

«Снижение количества нарушений в первую очередь связано с экономическими факторами — существенным повышением размеров штрафов и сокращением скидки для их оплаты,— уверены в группе компаний "Урбантех" (оператор систем фиксации в ряде регионов).— Более строгие санкции оказали психологическое воздействие на водителей, заставив их быть более дисциплинированными. Однако со временем водители могут адаптироваться даже к высоким штрафам. Для объективной оценки тренда важно проанализировать данные за полный год».

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что данные МВД свидетельствуют лишь о «наметившейся тенденции» к сокращению числа нарушений, при этом «системных» изменений нет. Если бы повышенные штрафы имели действительно существенное влияние на автомобилистов, тренд на снижение наблюдался бы в большинстве регионов, отмечает господин Шкуматов, но этого не происходит.

«Дело может быть еще в камерах: какие-то из них в регионах были демонтированы или по каким-то причинам перестали работать, в результате число штрафов сократилось»,— предполагает господин Шкуматов.

«Мы наблюдаем деградацию системы фотовидеофиксации нарушений,— продолжает мысль Антон Шапарин.— Не меньше трети комплексов — это реликтовые ископаемые из далекого прошлого, которым пять-семь и более лет. Далеко не все они находятся в работоспособном состоянии и способны выявлять нарушения. Подозреваю, что немалый вклад в снижение числа постановлений внес этот фактор».

В группе компаний «Урбантех» подтверждают, что часть дорожных комплексов морально устарела и не способна «эффективно выявлять нарушения». В компании также напоминают, что в прошлом году были ужесточены правила установки камер (был принят и 1 сентября 2024 года вступил в силу соответствующий федеральный закон №197), в результате число комплексов сократилось — это, как следствие, привело к уменьшению числа выносимых штрафных постановлений. «Тенденция по отключению комплексов сохраняется и сейчас»,— отмечают в «Урбантехе».

Количество штрафов снижается в результате «системной» работы по профилактике нарушений, регулированию законодательства и пропаганды безопасности движения, считает член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников. «Увеличивается и объем финансирования, которое направляется на обеспечение безопасности движения, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни",— говорит эксперт.— Все это в совокупности дает эффект: снижается аварийность и число нарушений. Люди все более и более аккуратно управляют транспортом, реже употребляют алкоголь, перед тем как сесть за руль».

“Ъ” запросил позицию регионов по поводу складывающейся ситуации.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Московской области подтвердили, что после увеличения штрафов в Подмосковье наблюдается тенденция снижения числа нарушений, причем тренд начался еще в апреле, когда было зафиксировано на 32% меньше (чем за аналогичный период 2024 года) постановлений. В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД), отвечая на запрос “Ъ”, дали понять, что городские власти оценивают ситуацию не по общему количеству выявленных нарушений (их в городе стало на 2% больше, по данным fedstat.ru), а именно по зафиксированными с помощью камер, то есть без учета постановлений, оформляемых инспекторами непосредственно на дороге. ЦОДД приводит собственные данные.

«Наблюдается снижение на 7% — с 18,1 млн нарушений за шесть месяцев 2024 года до 16,8 млн за аналогичный период 2025 года,— заявили “Ъ” в центре.— При этом ряд нарушений в 2025 году фиксируется чаще, чем в 2024 году. Камеры в три раза чаще фиксировали нарушение правил применения ремней безопасности для пассажира, в пять раз чаще — стоянку на проезжей части. В 1,6 раза чаще фиксировались случаи движения средств индивидуальной мобильности и велосипедов в пешеходной зоне. Это связано с увеличением числа комплексов, фиксирующих эти нарушения. По большей части правонарушений мы наблюдаем устойчивое снижение фиксаций. Водители стали значительно прилежнее соблюдать требования разметки и знаков, стали реже выезжать на выделенную полосу и чаще пропускать пешеходов на переходах».

Иван Буранов, корсеть “Ъ”