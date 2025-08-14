Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Штрафы притормозили водителей

В России снизилось количество нарушений ПДД

Впервые за 15 лет в России снизилось количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения — на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Такой вывод можно сделать из статистики МВД России, с которой ознакомился “Ъ”. Эксперты предполагают, что это последствие ряда факторов: недавнего увеличения штрафов, уменьшения скидки за их «быструю» оплату и даже отключения части дорожных камер. По мере привыкания к новым штрафам водители могут снова начать нарушать правила, предупреждают собеседники “Ъ”.

Сокращение числа работающих камер привело к уменьшению объема выявленных нарушений, считают эксперты

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Согласно данным МВД России, предоставленным по запросу “Ъ”, за шесть месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 106,2 млн дел об административных правонарушениях, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, число нарушений ПДД сократилось впервые за 15 лет (см. инфографику). “Ъ” также запрашивал в министерстве данные по отдельным составам 12-й, «дорожной» главы КоАП, но в МВД предоставили информацию только по пьяным водителям (ст. 12.8 кодекса) и отказавшимся от освидетельствования (ст. 12.26): таких нарушений стало на 2,7% и 1,9% меньше соответственно.

Динамика в регионах разнонаправленная. В отдельных субъектах федерации, по данным fedstat.ru (официальный портал, где публикуется ведомственная статистика), число нарушений сократилось сильнее, чем в целом по стране, например в Тамбовской, Самарской и Нижегородской областях. В других, наоборот, выросло, в том числе в Удмуртии, Липецкой области и Пермском крае.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что «существенное» влияние на динамику оказало ужесточение с 1 января 2025 года наказания за нарушения ПДД.

Тогда, напомним, вступили в силу инициированные правительством РФ изменения в КоАП о повышении в среднем в 1,5 раза санкций для водителей, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине и т. д. Скидка за быструю оплату штрафа сократилась с 25% до 50%. В марте 2025 года, рассказывал “Ъ”, КПРФ обращалась в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить законность повышения штрафов, поскольку для этого, по мнению парламентариев, не было причин, но КС нарушений не нашел (см. “Ъ” от 28 мая).

«Снижение количества нарушений в первую очередь связано с экономическими факторами — существенным повышением размеров штрафов и сокращением скидки для их оплаты,— уверены в группе компаний "Урбантех" (оператор систем фиксации в ряде регионов).— Более строгие санкции оказали психологическое воздействие на водителей, заставив их быть более дисциплинированными. Однако со временем водители могут адаптироваться даже к высоким штрафам. Для объективной оценки тренда важно проанализировать данные за полный год».

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что данные МВД свидетельствуют лишь о «наметившейся тенденции» к сокращению числа нарушений, при этом «системных» изменений нет. Если бы повышенные штрафы имели действительно существенное влияние на автомобилистов, тренд на снижение наблюдался бы в большинстве регионов, отмечает господин Шкуматов, но этого не происходит.

«Дело может быть еще в камерах: какие-то из них в регионах были демонтированы или по каким-то причинам перестали работать, в результате число штрафов сократилось»,— предполагает господин Шкуматов.

«Мы наблюдаем деградацию системы фотовидеофиксации нарушений,— продолжает мысль Антон Шапарин.— Не меньше трети комплексов — это реликтовые ископаемые из далекого прошлого, которым пять-семь и более лет. Далеко не все они находятся в работоспособном состоянии и способны выявлять нарушения. Подозреваю, что немалый вклад в снижение числа постановлений внес этот фактор».

В группе компаний «Урбантех» подтверждают, что часть дорожных комплексов морально устарела и не способна «эффективно выявлять нарушения». В компании также напоминают, что в прошлом году были ужесточены правила установки камер (был принят и 1 сентября 2024 года вступил в силу соответствующий федеральный закон №197), в результате число комплексов сократилось — это, как следствие, привело к уменьшению числа выносимых штрафных постановлений. «Тенденция по отключению комплексов сохраняется и сейчас»,— отмечают в «Урбантехе».

Количество штрафов снижается в результате «системной» работы по профилактике нарушений, регулированию законодательства и пропаганды безопасности движения, считает член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников. «Увеличивается и объем финансирования, которое направляется на обеспечение безопасности движения, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни",— говорит эксперт.— Все это в совокупности дает эффект: снижается аварийность и число нарушений. Люди все более и более аккуратно управляют транспортом, реже употребляют алкоголь, перед тем как сесть за руль».

“Ъ” запросил позицию регионов по поводу складывающейся ситуации.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Московской области подтвердили, что после увеличения штрафов в Подмосковье наблюдается тенденция снижения числа нарушений, причем тренд начался еще в апреле, когда было зафиксировано на 32% меньше (чем за аналогичный период 2024 года) постановлений. В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД), отвечая на запрос “Ъ”, дали понять, что городские власти оценивают ситуацию не по общему количеству выявленных нарушений (их в городе стало на 2% больше, по данным fedstat.ru), а именно по зафиксированными с помощью камер, то есть без учета постановлений, оформляемых инспекторами непосредственно на дороге. ЦОДД приводит собственные данные.

«Наблюдается снижение на 7% — с 18,1 млн нарушений за шесть месяцев 2024 года до 16,8 млн за аналогичный период 2025 года,— заявили “Ъ” в центре.— При этом ряд нарушений в 2025 году фиксируется чаще, чем в 2024 году. Камеры в три раза чаще фиксировали нарушение правил применения ремней безопасности для пассажира, в пять раз чаще — стоянку на проезжей части. В 1,6 раза чаще фиксировались случаи движения средств индивидуальной мобильности и велосипедов в пешеходной зоне. Это связано с увеличением числа комплексов, фиксирующих эти нарушения. По большей части правонарушений мы наблюдаем устойчивое снижение фиксаций. Водители стали значительно прилежнее соблюдать требования разметки и знаков, стали реже выезжать на выделенную полосу и чаще пропускать пешеходов на переходах».

Иван Буранов, корсеть “Ъ”

