За шесть лет на Кубани благоустроили более 1,4 тысячи парков и скверов

За последние шесть лет в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тыс. парков и скверов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году в регионе благоустроят еще 103 территории. На эти цели выделили 3,9 млрд руб. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который в 2025 году вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Он также отметил, что все проекты по ремонту парков и скверов необходимо разрабатывать вместе с жителями, учитывать их мнение и запросы.

Как рассказал вице-губернатор Евгений Пергун, площадь всех обновленных зон с 2019 по 2024 год составляет около 1 тыс. га. По его словам, за весь период дополнительно привлекли более 1,7 млрд руб. из федерального бюджета.

«Помимо средств на благоустройство, участие в конкурсе также позволило показать всей стране наши лучшие проекты, в том числе делая край более привлекательным для инвестиций»,— заявил господин Пергун.

Победителями в 2025 году стали Кореновск с проектом «Нить поколений», Тамань, где обновят сквер, и Горячий Ключ, где преобразят парк культуры и отдыха. В Новокубанске благоустроят парк, в Армавире — центральный сквер. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» муниципалитеты получат более 450 млн руб. из федерального бюджета.

Врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник рассказал, что на всех территориях уже ведутся работы. По его словам, в последние годы главным условием для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» является использование оборудования местных производителей при благоустройстве общественных пространств. Кроме того, по поручению губернатора зеленые насаждения закупают только в кубанских питомниках.

Алина Зорина