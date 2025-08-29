Вэнс: РФ и США сузили разногласия по Украине до гарантий безопасности и территорий

Россия и США на переговорах с участием американского спецпосланника Стива Уиткоффа смогли сузить разногласия по вопросу украинского урегулирования. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

«Стив Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что говорили ему россияне, и какие уступки были сделаны»,— заявил господин Вэнс (цитата по «РИА Новости»). По его словам, разногласия стран по Украине сузились до гарантий безопасности и территориальных уступок.

6 августа Стив Уиктофф встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По данным Reuters, после доклада спецпредставителя президент США Дональд Трамп отметил значительный прогресс в вопросах обмена территориями.

Вице-президент США добавил, что судьба мирного процесса по Украине остается неопределенной. Он выразил надежду на достижение мира, отметив, что это станет возможным только благодаря усилиям Стива Уиткоффа и Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский также сегодня высказался по поводу урегулирования конфликта. Он заявил, что для этого необходимо соблюсти три блока гарантий безопасности: усиление украинской армии, поддержка от стран НАТО и санкции против России.

