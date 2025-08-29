Зеленский назвал ключевые блоки гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования российско-украинского конфликта необходимо соблюсти три блока гарантий безопасности для Киева. Речь идет об усилении украинской армии, поддержке от стран НАТО, санкциях в отношении России.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Господин Зеленский заявил, что армия Украины нуждается в финансировании личного состава войск и вооружения для них. «На мой взгляд, этот блок состоит от финансирования того количества личного состава, который сегодня есть. Никто не говорит больше, потому что больше никто не даст. Но мы не можем говорить меньше, потому что мы не собираемся проводить соответствующие эксперименты»,— сказал господин Зеленский во время брифинга.

Украинский президент надеется обсудить гарантии безопасности с лидерами стран НАТО на следующей неделе. По его словам, Украина должна понимать, кто и как готов помочь стране, если конфликт снова обострится. Владимир Зеленский также упомянул замороженные российские активы, которые, по его словам, необходимо конфисковать для восстановления Украины.

Европейские страны — среди них Франция, Великобритания, ФРГ, Эстония — в качестве гарантий безопасности Украины обсуждают создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Вчера газета Financial Times сообщила, что США изменили свою позицию по гарантия для Киева. Вашингтон заявил европейским странам о готовности помочь войскам западных стран, которые будут обеспечивать гарантии безопасности Украине.

