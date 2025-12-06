На языке воспоминаний
Как кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов проживает историю кино
Некоторые из объектов исследования уже получили воплощение в книжном формате. Здесь же предлагаем серию коротких авторских колонок — по разным поводам и без строгой хронологии.
Андрей Плахов на церемонии вручения звания «Заслуженный работник культуры», 2014 год
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
🎞 3 ноября 2025 года
Странный смех Моники Витти
Андрей Плахов рассказывает о главной актрисе Антониони
Первая декада ноября — концентрация знаменательных дат и рифмующихся цифр в истории кино. Ей предшествовал последний день октября, когда отмечали годовщину смерти Федерико Феллини. Вчерашний — соединил игрой судьбы Лукино Висконти (родился 2 ноября 1906 года) и Пьера Паоло Пазолини, убитого 2 ноября 50 лет назад, в 1975-м. Сегодня день рождения Моники Витти — актрисы главных фильмов Микеланджело Антониони.
Актриса Моника Витти (2000 год)
Фото: Reuters
Квартет этих режиссерских имен знаменует высший пик, достигнутый итальянским кино во второй половине прошлого века. Историки искусства называют его постнеореализмом, или вторым Ренессансом. Если это так, лицо Моники Витти можно уподобить ренессансной иконе.
Когда я видел ее — всего раз — не на экране, а вживую, это была уже другая Моника. Веселая, общительная, она шла по залу фестивального приема с бокалом шампанского и о чем-то игриво болтала с коллегой. Полный контраст к ее экранному образу. Хотя к тому времени и он изменился: она играла теперь чаще всего комедийные роли, в них трудно было опознать «символ некоммуникабельности» — неприкаянную героиню фильмов Антониони.
В последние годы жизни Витти не воспринимала реальность вокруг, обитала в загадочном мире, том самом, что стал предметом изучения психиатра Алоиса Альцгеймера. Но загадочной была и ее кинематографическая судьба. До встречи с Антониони, вылившейся в творческий и личный роман, и после расставания с ним она — хорошая актриса, каких немало.
Но четыре фильма — «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня» — сделали из нее диву, икону, лицо ХХ века.
Каждый раз, приезжая в Рим, я оказываюсь в районе EUR — квартале Всемирной выставки. Это заповедник муссолиниевской эпохи и новой модернистской архитектуры рубежа 1950–1960-х. Именно там происходит действие «Затмения». В самом начале фильма молодая переводчица Виттория (Моника Витти) разрывает отношения с Риккардо (Франсиско Рабаль) после долгой ночи разговоров в его квартире. Хозяин уговаривает ее остаться, но она говорит, что больше не любит его, и уходит. Эта вымышленная сцена с удивительной подробностью описана в Википедии, как будто речь идет о документальном фильме: отмечено, что события происходят на рассвете понедельника 10 июля 1961 года, указан и адрес дома 307 Viale dell’Umanesimo, где живет Виттория. Именно туда она движется по пустынным утренним улицам еще не до конца застроенного квартала. Риккардо догоняет ее на машине, но вместо примирения герои фильма окончательно прощаются. Виттория смотрит вслед Риккардо, но он не оборачивается.
В этом весьма точном описании пропущен один кадр: Виттория смотрит в окно и в упор видит «гриб» — только что воздвигнутую телевышку. Сегодня там хороший ресторан и выглядит она старой доброй архаикой, тогда же воспринималась как символ некоммуникабельности и чуть ли не ассоциировалась с атомным грибом. Тогда еще этот район местами напоминал пустырь: через него пробирается к себе домой героиня Витти, а дом, в котором я не раз останавливался у римских друзей, только строился.
Выхожу из этого дома, спускаюсь по проспекту Гуманизма (так я его называю) до дома 307, чтобы отдать дань своим культурным героям — Микеланджело и Монике. А также Алену Делону: он играет Пьеро, нового возлюбленного Виттории, и они с Витти образуют незабываемую харизматичную пару.
Я их всех люблю. Благодаря им я нашел свою профессию кинокритика — в тот день (примерно году в 1970-м), когда увидел «Затмение» во львовском кинотеатре.
Зрители ничего не могли понять и истерически смеялись в ответ на странную улыбку «современной Джоконды» и столь же странный смех. Это был другой смех, чем услышанный мною спустя много лет на приеме. Я тоже мало что понял, вышел из кинотеатра немного растерянный и в то же время готовый к какой-то новой жизни. Вскоре она началась во ВГИКе в Москве.
🎞 31 октября 2025 года
«Убейте скорее этого Феллини»
Андрей Плахов вспоминает великого режиссера Федерико Феллини и день его смерти
31 октября день памяти Федерико Феллини. Хорошо помню сумрачный октябрьский день в итальянском городе Виареджо, когда пришла весть о его смерти.
Кинокритик Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Для моего поколения Феллини был синонимом всего прекрасного, что есть в кинематографе. В 1987-м мне посчастливилось видеть мэтра на закрытии Московского фестиваля, когда его фильм «Интервью» получил главный приз. Это была рифма к легендарному сюжету 1963 года, когда на том же ММКФ жюри во главе с Григорием Чухраем позволило себе героический жест — наградить сумасшедший модернистский опус «Восемь с половиной», наполненный эротикой, фрейдизмом и новым, непонятным киноязыком.
В 1993-м Феллини впал в кому и пролежал, кажется, месяц. То была эпоха заката авторского кино, которое многие спешили похоронить. Один российский кинокритик написал тогда, что коматозное состояние Феллини символично, ибо в нем пребывает сам авторский кинематограф. Еще чуть-чуть — и прозвучало бы: убейте скорее этого Феллини, зачем длить никому не нужную жизнь полутрупа?
Но когда Феллини умер, его хоронила вся Италия, а переживал этот момент весь мир.
Бергман нарисовал для фестиваля в Виареджо эскиз плаката с Джельсоминой — Джульеттой Мазиной, забирающейся на столб. Помимо Бергмана в то время еще были живы Антониони, Куросава, Брессон. Тем не менее уход Феллини знаменовал приближение конца великого кинематографа второй половины ХХ века.
На его месте возник другой — менее великий, но тоже яркий, эмоциональный, порой зажигательный. И значительной долей этих качеств он обязан Феллини. В 2020 году мир отмечал столетний юбилей великого итальянца, об оказанном им влиянии рассказывали Терри Гиллиам, Уильям Фридкин и Дэмиен Шазелл. А могли бы присоединиться к ним и Коппола со Скорсезе, и Вуди Аллен, и Тим Бёртон, и Питер Гринуэй, и Педро Альмодовар, и Эмир Кустурица. И Боб Фосс с Робертом Олтманом и Дэвидом Линчем рассказали бы — если бы были живы.
В фильмах этих прославленных мастеров мы без труда находим феллиниевские мотивы, образные переклички и прямые цитаты. Карнавальные клоуны и бродячие артисты, броуновское движение фарсовых персонажей, сюрреалистические сны и нарциссические видения, визуализация подсознания художника — все это давно вошло в арсенал мирового киноискусства. Тень Феллини нависает и над масками Джокера из экранных версий культового комикса, где красная краска мешается с кровью, и еще над множеством явлений как элитарной, так и популярной культуры. Ну а в итальянском кино самым явным наследником Феллини по праву считается Паоло Соррентино.
Культ Феллини затронул всех крупных режиссеров поздней советской эпохи. Чего стоит разговор Тарковского с Феллини после просмотра «Амаркорда» — его запротоколировала Наталья Бондарчук.
«— Я смотрел твой фильм, Андрей, не весь, конечно, он очень длинный, но то, что я видел,— это гениально,— сказал Феллини.
— Длинный фильм? — возмутился Тарковский.— А у тебя что, много коротких фильмов? А я смотрел их все до конца!
— Не переживай, я знаю: ты и я, мы оба — гении! — улыбнулся Феллини.— Вы, русские, вообще гениальный народ. Как вы ухитряетесь снимать свои фильмы? О чем? У вас же ни о чем нельзя снимать! Я бы не снял у вас ни одной своей картины, потому что все мои картины о проститутках».
«Проститутки» в итальянской оперно-мелодраматической традиции — это то же, что «бедные люди» в русской литературной.
Феллини вышел из «шинели» неореализма. Могучее демократическое движение питалось верой в добро и благородство, естественно живущие в простом «маленьком человеке». Это же стало основой кинематографа оттепели, но Тарковский, как и Феллини, пошел дальше. Оба реформировали язык кино, причем их целью не были формальные эксперименты. Тарковского сближают с Феллини глубокая личная погруженность, визуальная чувственность, ощущение кино как магии.
Каждый раз, когда мы с женой бываем в Риме, обязательно заглядываем на тихую улицу Маргутта, подходим к дому цвета охры с мемориальной табличкой, где Феллини прожил основную часть жизни вместе с Джульеттой. Заходим в соседний ресторан, где они были завсегдатаями. С течением времени он как-то поблек, даже стулья с фамилиями известных артистов износились, кое-где отвалились таблички, да и еда, честно говоря, стала не очень. Но я вспоминаю фильм «Джульетта и духи», на съемках которого режиссер и актриса постоянно ссорились по творческим вопросам. Кажется, сейчас из-за стойки бара выглянет маленькая, худенькая Мазина, посмотрит на супруга обманчиво наивным, детским взглядом и скажет: «Ты, конечно, гений, Федерико, но я лучше знаю, что чувствует женщина, чей муж так любит пышные груди и большие бедра».
🎞 29 сентября 2025 года
М. М. и Б. Б.
Андрей Плахов о киножизни Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо
Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо — две легенды кинематографа ХХ века — родились в конце сентября. Один уже давно покинул этот мир и отмечает свой 101-й год где-то совсем далеко. Другой в тот же день исполнился 91 год, и она давно покинула кино. Впрочем, благодаря силе киноискусства оба живы навсегда.
Кинокритик Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Как и большинство итальянских актеров мужского пола, Мастроянни не был долгожителем: ушел 72-летним. Ушел любимцем красивых женщин и великих режиссеров. Главными были Висконти и Феллини. Игравший у обоих Мастроянни как-то обмолвился: «Когда меня спрашивали, чем отличался Висконти от Феллини, я всегда отвечал, что Висконти был любимым учителем всех школьников, а Феллини — соседом по парте».
М. М. не относился к актерской карьере всерьез, пока за него не взялся Лукино Висконти. В 1957 году он снял «Белые ночи» по Достоевскому и позвал на главную роль Мастроянни с его тогдашним демократическим имиджем простого парня. До этого режиссер уже поработал с молодым артистом в театре и подготовил его профессиональный взлет. Впрочем, «Белые ночи» были встречены прохладно и зрителями, и критикой, а на Венецианском фестивале награждены только «утешительным» вторым призом — «Серебряным львом», что казалось почти равнозначным провалу.
Мастроянни тогда горько пошутил: «Я безнадежен — пора это признать. Придется до конца дней играть только таксистов».
Пройдет совсем немного времени — и после феллиниевских «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной» он станет символом интеллектуального актера нового времени. А в фильме «Семейная хроника» режиссера Валерио Дзурлини сыграет так, что все молодые артисты, претендующие на что-то, должны застрелиться.
Родившийся в один день (но на десять лет раньше) с Брижит Бардо, Мастроянни однажды снялся с ней в другом фильме — с юной Мариной Влади. А из итальянок главной его партнершей стала, естественно, Софи Лорен. Но в жизни он оказался связан с другими женщинами. Довольно серьезно с Фей Данауэй и совсем серьезно — с Катрин Денёв. Их дочь Кьяра Мастроянни верхней половиной лица похожа на мать, а нижняя — стопроцентно от отца, и общее впечатление, что она все же папина дочь, его копия.
Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо
Фото: Compagnia Cinematografica Montor / Collection ChristopheL / AFP
Во времена моей юношеской лирической переписки с Катрин я пригласил ее с Мастроянни приехать к нам во Львов. То было как раз когда они родили Кьяру, а мы с моей женой Еленой — сына Дмитрия; в этом была или, во всяком случае, мне виделась какая-то вдохновляющая параллельность. И даже, кажется, предложил им остановиться у нас: такова была степень моей наивности. Жена сказала: принимать их в «однушке» будешь сам, сначала позаботься о достойной квартире. Они не приехали, и с Марчелло я встретился гораздо позже в Москве, а с Катрин — в Париже. Всему свое время.
Брижит Бардо — старушку в светлом плаще — я видел (не считая экрана) лишь однажды, случайно, на улице в Сен-Тропе. Уже полвека она не снимается. К тому же Б. Б. сделала, кажется, все, чтобы испортить свой имидж убийственно неполиткорректными заявлениями, но это ей все равно не удалось.
Она недаром посвятила себя защите животных. Ее лишенный гламура эротизм ничего общего не имел с сексапилом Мэрилин Монро и Софи Лорен. Феномен Бардо — «молодого зверька» — породил философские эссе, но так и не был разгадан. В послевоенном кино его вписали в загадку «поколения X».
В фильме Луи Маля «Частная жизнь» она сыграла кинозвезду, гибнущую в результате бесцеремонного вторжения в ее privacy. Это было недалеко от действительности: Бардо на пике славы не могла выйти на балкон своего дома, ее немедленно начинали фотографировать с вертолета. В ту короткую пору она была эталоном и ролевой моделью.
Ей завидовала опытная Жанна Моро, подражала юная Катрин Денёв, ее прическу бабетта или «кислая капуста» пытались копировать девушки во всем мире.
Одних слава развращает и делает от нее зависимыми. Но не Бардо. Она насытилась ею по горло и, еще не достигнув сорока, навсегда ушла из мира кино. В 1985 году президент Миттеран наградил ее орденом Почетного Легиона, но за наградой она так и не пришла.
Она осталась последней европейской звездой «золотой эпохи» кино и в то же время культовой героиней «новой волны»: сам Жан-Люк Годар снял ее в «Презрении». Но та же самая «новая волна» смыла звездную пыль и культ Бардо вместе с ней.
🎞 21 октября 2025 года
Вечерняя красавица
Андрей Плахов о дне рождения Катрин Денёв
22 октября день рождения Катрин Денёв. С определенного возраста такие даты в жизни любимых артистов вызывают сложные чувства с оттенком печали, в том числе по эгоистическим мотивам: чем старше становятся они, тем больше стареем мы сами. В случае Катрин, с которой меня связывает давний кинематографический роман, эти эмоции особенно сильны.
Кинокритик Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Но есть и хорошие новости. Это раньше возраст 50+ считался критическим для красавиц-кинозвезд. Однако, именно дожив до него, Денёв снялась в оскароносном фильме «Индокитай» (1992) и сама была за эту роль номинирована на высшую голливудскую премию. А на днях стало известно, что 82-летняя актриса сыграет в картине «Параллельные истории» иранского режиссера Асгара Фархади, тоже оскароносца. С ней в паре снимется Изабель Юппер — хоть и младше ее на десять лет, но тоже уже не девочка. Это один из трех проектов Денёв, анонсированных на ближайший год: завидная активность.
В молодости она была романтической героиней фильмов Жака Деми и Франсуа Трюффо, но решительно сломала этот имидж. В 1968 году американский журнал назвал Катрин Денёв самой красивой женщиной в мире. «Но, обладая острым пониманием того, как выглядит ее красота на экране, она достигает поразительного результата в ее ниспровержении, одновременно оставляя в неприкосновенности и блеске»,— сказал про нее Мартин Скорсезе.
Будучи бесстрашной актрисой, Денёв воплощалась в слепую, немую, алкоголичку, психически больную, безногую калеку, даже женщину-собаку, а одна из ее недавних героинь не на шутку влюблена в самца шимпанзе.
Актрисе, в юности шокировавшей публику в фильмах Романа Полански и Луиса Бунюэля, уже в новом веке удалось сыграть у самых провокативных режиссеров своего времени — Ларса фон Триера, Франсуа Озона, Хирокадзу Корээды, чуть раньше — у Леоса Каракса, Рауля Руиса, Мануэла ди Оливейры.
В фильме «Бернадетт» Денёв играет жену Жака Ширака, который показан примитивным популистом, циником и недоумком: в свое время он женился на девушке из высшего класса, изменял ей и не ценил. В первой половине фильма первая леди Франции — неуклюжая, неуверенная в себе, одетая в пыльные платья от Лагерфельда «старая черепаха». Так ее называли за глаза и в насмешку подарили живую черепаху.
Поворотным пунктом в этом сюжете стал взгляд из окна Елисейского дворца, брошенный Бернадетт: он увидела, как неверный супруг мочится на любовно выращенные ею розы и ползущую сквозь них ставшую уже родной черепаху. И тогда героиня, олицетворяющая старую добрую Францию, объявляет войну временщикам. Частично она даже обновит свои наряды, похудеет и помолодеет, но нет — не станет иконой вкуса и стиля, это не про нее. Зато пойдет в народ и быстро обретет его любовь и признание. Превратит благотворительность из саморекламы в реальное дело. За нее будут голосовать фермеры, учителя, медработники, она будет побеждать на региональных выборах, станет самым популярным политиком Франции. А заодно, как бы между прочим, спасет Ширака от тяжелого коррупционного процесса, даже пойдя ради этого на компромисс с ненавистным Саркози.
Бернадетт–Денёв совсем не похожа на нынешних крикливых феминисток с их обидами и травмами. На самом деле именно она и есть настоящая феминистка, без лишнего шума, «из-за забора» бросившая перчатку политическому патриархату.
После того, как ушли из жизни Мишель Морган, Жанна Моро, Анук Эме, как скончались долгожительницы французского кино 100-летняя Даниэль Дарьё и 101-летняя Мишлин Прель, Катрин Денёв осталась старшей во французской киносемье. Впрочем, нет, жива еще игравшая в «Шербурских зонтиках» мать ее героини Анн Вернон: через три месяца ей исполнится 102 года. А реальная мать Катрин — актриса Жанна Рене Денёв, известная также как Рене Симоно, всего двух месяцев не дожила до 110 лет, скончавшись в 2021 году. Сравнительно незадолго до смерти она собирала по выходным компанию для игры в бридж.
Так что, дорогая Катрин, еще не вечер.
🎞 1 октября 2025 года
Точка полета
Андрей Плахов об учебе во ВГИКе и педагоге Полине Лобачевской
Исполнилось 96 лет Полине Лобачевской — выдающемуся педагогу (она выучила во ВГИКе не одно поколение режиссеров) и музейному куратору. Несколько лет назад Москву поразил мультимедийный, дизайнерски и технически изощренный проект Музея AZ (Анатолия Зверева) «Свободный полет» — о внутренней связи творчества советских художников-нонконформистов и кинематографа Андрея Тарковского. До этого выставка того же музея под названием «Новый полет на Солярис» прошла во Флоренции и Монце, рядом с Миланом. Обе инициировала Полина Лобачевская; именно личность куратора, одинаково близкая изобразительным искусствам и режиссерскому кинематографу, привела музей к таким смелым проектам. Их осуществляла большая группа сотрудников, но Полина Ивановна была мозгом и душой. Ее интеллекту, фантазии, энергии, креативности и художественному чутью могли позавидовать коллеги втрое моложе.
Кинокритик Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Мы познакомились давно; я и моя жена учились на киноведческом факультете ВГИКа, а Лобачевская преподавала на режиссерском. Среди ее учеников — Александр Сокуров, она сыграла роль в становлении как кинематографиста Рустама Хамдамова. Хотя ВГИК считался идеологическим вузом и управляли им проверенные партийные кадры, здесь все же многое позволялось. Вальяжный Сергей Герасимов во вгиковской атмосфере часто сбрасывал имидж официального босса; в один из таких счастливых моментов он разрешил Полине Лобачевской осуществить ее заветный проект — постановку студенческого спектакля по «Трехгрошовой опере» Брехта. По тем временам то была неслыханная смелость.
ВГИК 1960–1980-х годов был замечателен присутствием нескольких преподавателей, которые вообще никак не соприкасались с идеологией.
Они были высокими профессионалами, блистательными лекторами и абсолютно независимыми в своих суждениях и поступках личностями. Их так не хватает в сегодняшнем ВГИКе, их так не хватает в сегодняшней жизни — профессиональных авторитетов, которые в то же время были бы авторитетами моральными.
Это читавшие зарубежную литературу Владимир Яковлевич Бахмутский и Ольга Игоревна Ильинская, преподававшая историю живописи Паола Дмитриевна Волкова, это Ливия Александровна Звонникова — специалист по русской литературе ХХ века. Потом к этим богам вгиковского олимпа присоединился Мераб Константинович Мамардашвили. Увы, никого уже нет в живых. Кстати, и Бахмутский, и Мамардашвили родились в сентябре, и совсем недавно ученики их нежно вспоминали.
Как я им всем благодарен. И не за одну науку, но едва ли не больше — за личное общение, которое они щедро дарили нам, студентам, между делом вытряхивая из наших голов совковую пыль. Мы вместе курили в перерывах, а иногда и в аудиториях, продолжая обсуждать учебный материал или новые фильмы. Мамардашвили садился на парту, закуривал трубку и читал лекцию для троих аспирантов, одним из них был я. Это не были лекции в рутинном понимании; рассказывая о чем угодно, Мераб не «просвещал» нас и не учил запоминать факты. Он пробуждал способность воспринимать философию как инструмент развития самостоятельного мышления. Лекция могла быть посвящена чему угодно, а в конце лектор говорил, что то же самое можно описать и проанализировать в терминах любимого им Декарта или даже суфийской мистики.
Полина Лобачевская
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Встречались мы с нашими учителями и «на дому» за рюмкой водки, а с Ольгой Игоревной и ее мужем, литературоведом Борисом Сергеевичем Емельяновым, вообще близко подружились. Они жили и умерли как настоящие русские интеллигенты — в пропитанной книжной пылью квартирке в пролетарском Бибирево, ни разу не побывав в Европе, культуру которой знали как мало кто из ее коренных жителей.
Это время и это место запечатлелось в памяти как некий Эдем, почти платоновская академия, дарившая нам общение, лишенное всякой корысти и пошлости. В эту компанию влилась также Ирина Павловна Чухрай, жена автора «Баллады о солдате» Григория Чухрая. Она была очень доброй, веселой, намного пережила мужа, и именно сегодня я узнал о кончине долгожительницы. Ей было 105 лет!
Позднее, уже в перестроечную пору, к нам присоединялся приезжавший из Америки Наум Коржавин, и в этой же компании мы познакомились с Полиной Лобачевской. После смерти Ольги Игоревны она стала для нас новым центром притяжения. И еще, конечно, все восхищались ее красотой, становившейся только ярче с течением времени. Для нас, совсем молодых, Полина Ивановна должна была восприниматься «дамой в возрасте», но все эти определения ей решительно не подходили. «Она продала душу дьяволу»,— негодовали завистницы.
А Коржавин, подписывая ей свой поэтический сборник, придумал стихотворную рифму: в первой строке было что-то про Россию, вторую помню хорошо: «А Полина все красивей».
В это же время, через ту же Полину, мы открыли для себя Анатолия Зверева, с которым она дружила и которого мы раньше знали в основном понаслышке. И даже купили его работу у одного коллекционера за сумасшедшие деньги — 200 или чуть не 300 рублей! Мы только что окончили ВГИК, были бедны как церковные мыши, и однако в нашем доме (собственно, дома-то еще не было, мотались по съемным квартирам) появилась чудесная акварель Зверева внушительного размера — букет цветов в зеленом кувшине. В сердцевине этого букета, если в нее вглядываться, можно было прозреть бесконечность, затягивающую «воронку времени», вход в космос, в иную вселенную. Известно, что Зверев писал не всегда качественными красками, а часто тем, что под руку попадется. Букет «зацвел» — в нем завелся грибок, и спасти его, и то лишь процентов на восемьдесят, сумели только очень хорошие реставраторы из Музея Рублева.
Для меня Зверев был уже легендой, для Полины Лобачевской — другом и современником. Потом пролетели годы, мы с Полиной долго, очень долго не виделись. Я никак не предполагал, что этот круг судьбы замкнется спустя четверть века в Музее AZ и мы снова встретимся в совместной работе над книгой о Тарковском. Не думал, что все соединится: ВГИК, Тарковский, Зверев, воспоминания о советской Атлантиде и новый полет на Солярис.
🎞 25 ноября 2025 года
Скифская мадонна
Андрей Плахов — к 100-летию Нонны Мордюковой
Когда я делал первые шаги в профессии кинокритика, мне поручили выступить с лекцией на тему «Вячеслав Тихонов — выдающийся актер советского кино». Это было на какой-то фабрике, аудитория почти исключительно женская. Похоже, ждали самого Тихонова, а когда на сцене вместо него появился молодой перепуганный лектор, послышался вздох разочарования. Не без труда к середине встречи удалось «разогреть» публику, а когда настало время вопросов и ответов, первым прозвучало: «Скажите, а как там все-таки у них с Мордюковой?» Она была не только всенародно знаменитой — ее воспринимали как близкую родственницу, сочувствовали, сопереживали.
Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
«Я видел ее профиль на скифских вазах»,— сказал Александр Довженко на защите ее диплома во ВГИКе. И хотя лучше всего она чувствовала себя на студенческих спектаклях в телогрейке и сапогах, ей прочили роли героинь греческих трагедий. Однако даже шолоховскую Аксинью сыграть не удалось: Сергей Герасимов утвердил на роль в «Тихом Доне» не свою подопечную по «Молодой гвардии» донскую казачку Нонну Мордюкову, а Элину Быстрицкую.
В то время фильмов и хороших ролей было мало. У Мордюковой быстро сложилось амплуа «простой русской женщины» с трудной судьбой — метростроевки, а чаще всего колхозницы, которой иногда предстояло пройти «светлый путь» до позиции председателя колхоза. Но харизма актрисы пробивалась и в бытовых мелодрамах, и в патриотических эпопеях, расширяя и углубляя их.
В том-то и дело: она была народная, но не простонародная — и совсем не простая.
Ульяна Громова в ее исполнении перекликалась с классическими образами святых великомучениц — эдакая краснодонская Жанна д’Арк. И уже самые первые ее роли — в «Чужой родне», «Отчем доме», «Простой истории» — смотрелись монументально, словно эта женщина с южнорусскими чертами лица, статной фигурой и сильным, трудно сдерживаемым темпераментом была высечена из одного цельного куска мрамора. Уже тогда в народ пошли словесные перлы, впервые произнесенные с экрана Мордюковой, начиная со стопроцентно фольклорного «Хороший ты мужик, но не орел!».
Нонна Мордюкова
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
Когда на экраны хлынула оттепельная «новая волна», востребованы оказались другие актрисы: Татьяна Самойлова, Людмила Гурченко, Татьяна Лаврова, Алла Демидова, Маргарита Терехова — героини другого, современного типа, более чувственные, интеллектуальные или эксцентричные.
А Мордюкова была сродни итальянке Анне Маньяни, гречанке Ирен Папас, французу Жану Габену — монументальным фигурам кинематографа середины ХХ века.
И если Маньяни называли «священным чудовищем неореализма», критик Майя Туровская совершенно справедливо определила Мордюкову как «священное чудовище деревенской темы». На своих могучих плечах она подняла эту тему намного выше скромных амбиций разрабатывавших ее режиссеров: кажется, еще немного — и с такой актрисой в России тоже появился бы свой неореализм.
Однако вместо него появилось кино шестидесятников — преимущественно городское, в котором Мордюковой пришлось заново искать свое место и амплуа.
Вчерашняя прима становится актрисой выразительного эпизода.
Пройдет еще не так много времени — и на ее долю останутся роли теток и вдов, вахтеров и, фигурально выражаясь, бабы Зины (так, кстати, и звали одну из ее поздних героинь).
Но именно в это время судьба подсказывает актрисе два новых пути. Первый — это комедия. Мордюкова, наступив на горло собственной трагедийной природе, снялась у всех наших главных комедиографов. Хищная чиновница Пристяжнюк в «Тридцати трех» Георгия Данелии, жэковская активистка Плющ из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая, незабываемый «дядя Миша» в «Вокзале для двоих» Эльдара Рязанова — пародийные воплощения Нонны Мордюковой, которые тоже удивительным образом оказались символами. К ним надо добавить купчиху из «Женитьбы Бальзаминова» Константина Воинова с томным «Нравится он мне!».
Другой путь, который привел Мордюкову к вершине,— роли матерей. В «Комиссаре» Александра Аскольдова актриса сыграла беременную красноармейскую комиссаршу.
Пробуждение материнского инстинкта, прекрасной скифской мадонны в этом бесполом существе в военной шинели и составляет главный сюжет фильма, который просто невозможно представить с другой актрисой.
Точно так же не было бы без Мордюковой «Трясины» Григория Чухрая — трагедии материнской любви, которая толкнула сына к дезертирству. Этот фильм был поставлен по сценарию Виктора Мережко, который потом перекочевал и в титры «Родни» Никиты Михалкова — еще одной картины, где Мордюкова выступает в роли Матери с большой буквы. Только вместо ожидаемой монументальности актриса дает совершенно другие краски — гротескные и зловещие, но одновременно жалкие и смешные.
Между тем все три фильма, где Нонна Мордюкова сыграла счастливых и несчастных матерей, оказались неугодны властям. «Комиссар» пролежал на полке 20 лет, «Трясина» вызвала гнев Министерства обороны самой темой дезертирства, и даже «Родне» в Госкино сделали не один десяток замечаний, указав в том числе на нежелательный фартук на героине Мордюковой с изображением американского флага. Все три русские мадонны не вписывались в патриотический канон.
Куда ближе к этому канону было «Русское поле» Николая Москаленко, где Мордюкова в привычной роли стоической колхозницы снималась вместе со своим сыном Владимиром Тихоновым. Его герой погибал на армейской службе, а через несколько лет актриса уже не в кино, а в жизни пережила трагедию потери сына.
В перестроечные годы Нонна Мордюкова почти не имела новых достойных ролей, а для молодого поколения оставалась живым мифом.
Денис Евстигнеев предложил ей сыграть еще один драматический образ матери. Фильм, который так и назывался — «Мама», рассказывал основанную на реальных событиях историю о семье самодеятельных братьев-музыкантов, захвативших самолет под предводительством своей матери. Это было еще одно символическое воплощение животной, неразумной материнской любви. В ней ощущался не столько христианский, сколько античный и языческий посыл: русская мадонна приносила своих детей в жертву даже не из любви к родине, а из ненависти к ней.
🎞 25 августа 2025 года
Космос женственности
Андрей Плахов — ко дню рождения Маргариты Тереховой
25 августа отмечает день рождения Маргарита Терехова. Кинообозреватель “Ъ” вспоминает лица отечественной звезды и массового, и авторского кино.
Кинообозреватель "Ъ" Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Она принадлежит к избранным актрисам, наделенным даром киногении. Это когда возникает роман, эротическое напряжение между камерой и объектом — то, что отличает настоящих кинозвезд от просто хороших актеров. Но за камерой стоит человек, и потому это роман двух личностей, плод которого запечатлен на экране. Так Джозеф фон Штернберг запечатлел Марлен Дитрих, Франсуа Трюффо — Катрин Денев, Микеланджело Антониони — Монику Витти, Райнер Вернер Фассбиндер — Ханну Шигуллу и Андрей Тарковский — Маргариту Терехову.
Ее лицо в «Зеркале» — одна из икон киноискусства ХХ века. Это был, по выражению критика Елены Стишовой, «космос женственности».
У нее было много других лиц — тоже прекрасных. Мы познакомились, когда она сыграла Миледи, и записали интервью в Театре Моссовета. А потом судьба свела нас, не поверите, в Кремле. Шел Пятый съезд кинематографистов — первый бунт на корабле «Перестройка». Бондарчук и другие «генералы» лежали в обмороке, счетная комиссия чуть не до утра считала голоса, по кремлевскому саду ходил мистический солдат с соколом на плече. В разгар антиалкогольной кампании кто-то чудом достал бутылку водки, и делегаты пили ее из ладоней Маргариты Тереховой.
Актриса Маргарита Терехова в 2002 году
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
Да, вот так мы в тот исторический миг прикоснулись к иконе. Тарковский тогда уже уехал, но еще не был канонизирован и считался предателем родины. Настасья Филипповна так и не была сыграна. Тереховой предстояло искать новых режиссеров или режиссировать самой, строить свою артистическую жизнь. Мы были соседями и частенько общались с Ритой (Маргариту Борисовну мы быстро оставили в прошлом) в ее квартире на Большой Грузинской.
Потом я переехал в соседний дом, но тогда уже увидеть ее было нельзя. Звезда, как ей и положено, стала недоступной, и только излучаемый ею далекий свет продолжал свою прихотливую игру в кадре. Как в «Зеркале».