На языке воспоминаний

Как кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов проживает историю кино

Кинокритик, обозреватель отдела культуры Андрей Плахов более 30 лет делится своей профессиональной оценкой фильмов и их создателей с читателями «Коммерсанта». Вне рецензий и некрологов зачастую остаются личные наблюдения, сделанные во время поездок по фестивальным столицам. Эти встречи с режиссерами и актерами как нельзя лучше раскрывают его героев.

Некоторые из объектов исследования уже получили воплощение в книжном формате. Здесь же предлагаем серию коротких авторских колонок — по разным поводам и без строгой хронологии.

Андрей Плахов на церемонии вручения звания «Заслуженный работник культуры», 2014 год
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Плахов на церемонии вручения звания «Заслуженный работник культуры», 2014 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Плахов на церемонии вручения звания «Заслуженный работник культуры», 2014 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

🎞 3 ноября 2025 года

Странный смех Моники Витти

Андрей Плахов рассказывает о главной актрисе Антониони

Первая декада ноября — концентрация знаменательных дат и рифмующихся цифр в истории кино. Ей предшествовал последний день октября, когда отмечали годовщину смерти Федерико Феллини. Вчерашний — соединил игрой судьбы Лукино Висконти (родился 2 ноября 1906 года) и Пьера Паоло Пазолини, убитого 2 ноября 50 лет назад, в 1975-м. Сегодня день рождения Моники Витти — актрисы главных фильмов Микеланджело Антониони.

Актриса Моника Витти (2000 год)
Фото: Reuters

Актриса Моника Витти (2000 год)

Фото: Reuters

Актриса Моника Витти (2000 год)

Фото: Reuters

Квартет этих режиссерских имен знаменует высший пик, достигнутый итальянским кино во второй половине прошлого века. Историки искусства называют его постнеореализмом, или вторым Ренессансом. Если это так, лицо Моники Витти можно уподобить ренессансной иконе.

Когда я видел ее — всего раз — не на экране, а вживую, это была уже другая Моника. Веселая, общительная, она шла по залу фестивального приема с бокалом шампанского и о чем-то игриво болтала с коллегой. Полный контраст к ее экранному образу. Хотя к тому времени и он изменился: она играла теперь чаще всего комедийные роли, в них трудно было опознать «символ некоммуникабельности» — неприкаянную героиню фильмов Антониони.

В последние годы жизни Витти не воспринимала реальность вокруг, обитала в загадочном мире, том самом, что стал предметом изучения психиатра Алоиса Альцгеймера. Но загадочной была и ее кинематографическая судьба. До встречи с Антониони, вылившейся в творческий и личный роман, и после расставания с ним она — хорошая актриса, каких немало.

Но четыре фильма — «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня» — сделали из нее диву, икону, лицо ХХ века.

Каждый раз, приезжая в Рим, я оказываюсь в районе EUR — квартале Всемирной выставки. Это заповедник муссолиниевской эпохи и новой модернистской архитектуры рубежа 1950–1960-х. Именно там происходит действие «Затмения». В самом начале фильма молодая переводчица Виттория (Моника Витти) разрывает отношения с Риккардо (Франсиско Рабаль) после долгой ночи разговоров в его квартире. Хозяин уговаривает ее остаться, но она говорит, что больше не любит его, и уходит. Эта вымышленная сцена с удивительной подробностью описана в Википедии, как будто речь идет о документальном фильме: отмечено, что события происходят на рассвете понедельника 10 июля 1961 года, указан и адрес дома 307 Viale dell’Umanesimo, где живет Виттория. Именно туда она движется по пустынным утренним улицам еще не до конца застроенного квартала. Риккардо догоняет ее на машине, но вместо примирения герои фильма окончательно прощаются. Виттория смотрит вслед Риккардо, но он не оборачивается.

В этом весьма точном описании пропущен один кадр: Виттория смотрит в окно и в упор видит «гриб» — только что воздвигнутую телевышку. Сегодня там хороший ресторан и выглядит она старой доброй архаикой, тогда же воспринималась как символ некоммуникабельности и чуть ли не ассоциировалась с атомным грибом. Тогда еще этот район местами напоминал пустырь: через него пробирается к себе домой героиня Витти, а дом, в котором я не раз останавливался у римских друзей, только строился.

Выхожу из этого дома, спускаюсь по проспекту Гуманизма (так я его называю) до дома 307, чтобы отдать дань своим культурным героям — Микеланджело и Монике. А также Алену Делону: он играет Пьеро, нового возлюбленного Виттории, и они с Витти образуют незабываемую харизматичную пару.

Я их всех люблю. Благодаря им я нашел свою профессию кинокритика — в тот день (примерно году в 1970-м), когда увидел «Затмение» во львовском кинотеатре.

Зрители ничего не могли понять и истерически смеялись в ответ на странную улыбку «современной Джоконды» и столь же странный смех. Это был другой смех, чем услышанный мною спустя много лет на приеме. Я тоже мало что понял, вышел из кинотеатра немного растерянный и в то же время готовый к какой-то новой жизни. Вскоре она началась во ВГИКе в Москве.

Андрей Плахов

🎞 31 октября 2025 года

«Убейте скорее этого Феллини»

Андрей Плахов вспоминает великого режиссера Федерико Феллини и день его смерти

31 октября день памяти Федерико Феллини. Хорошо помню сумрачный октябрьский день в итальянском городе Виареджо, когда пришла весть о его смерти.

Кинокритик Андрей Плахов

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Для моего поколения Феллини был синонимом всего прекрасного, что есть в кинематографе. В 1987-м мне посчастливилось видеть мэтра на закрытии Московского фестиваля, когда его фильм «Интервью» получил главный приз. Это была рифма к легендарному сюжету 1963 года, когда на том же ММКФ жюри во главе с Григорием Чухраем позволило себе героический жест — наградить сумасшедший модернистский опус «Восемь с половиной», наполненный эротикой, фрейдизмом и новым, непонятным киноязыком.

В 1993-м Феллини впал в кому и пролежал, кажется, месяц. То была эпоха заката авторского кино, которое многие спешили похоронить. Один российский кинокритик написал тогда, что коматозное состояние Феллини символично, ибо в нем пребывает сам авторский кинематограф. Еще чуть-чуть — и прозвучало бы: убейте скорее этого Феллини, зачем длить никому не нужную жизнь полутрупа?

Но когда Феллини умер, его хоронила вся Италия, а переживал этот момент весь мир.

Бергман нарисовал для фестиваля в Виареджо эскиз плаката с Джельсоминой — Джульеттой Мазиной, забирающейся на столб. Помимо Бергмана в то время еще были живы Антониони, Куросава, Брессон. Тем не менее уход Феллини знаменовал приближение конца великого кинематографа второй половины ХХ века.

На его месте возник другой — менее великий, но тоже яркий, эмоциональный, порой зажигательный. И значительной долей этих качеств он обязан Феллини. В 2020 году мир отмечал столетний юбилей великого итальянца, об оказанном им влиянии рассказывали Терри Гиллиам, Уильям Фридкин и Дэмиен Шазелл. А могли бы присоединиться к ним и Коппола со Скорсезе, и Вуди Аллен, и Тим Бёртон, и Питер Гринуэй, и Педро Альмодовар, и Эмир Кустурица. И Боб Фосс с Робертом Олтманом и Дэвидом Линчем рассказали бы — если бы были живы.

В фильмах этих прославленных мастеров мы без труда находим феллиниевские мотивы, образные переклички и прямые цитаты. Карнавальные клоуны и бродячие артисты, броуновское движение фарсовых персонажей, сюрреалистические сны и нарциссические видения, визуализация подсознания художника — все это давно вошло в арсенал мирового киноискусства. Тень Феллини нависает и над масками Джокера из экранных версий культового комикса, где красная краска мешается с кровью, и еще над множеством явлений как элитарной, так и популярной культуры. Ну а в итальянском кино самым явным наследником Феллини по праву считается Паоло Соррентино.

Культ Феллини затронул всех крупных режиссеров поздней советской эпохи. Чего стоит разговор Тарковского с Феллини после просмотра «Амаркорда» — его запротоколировала Наталья Бондарчук.

«— Я смотрел твой фильм, Андрей, не весь, конечно, он очень длинный, но то, что я видел,— это гениально,— сказал Феллини.

— Длинный фильм? — возмутился Тарковский.— А у тебя что, много коротких фильмов? А я смотрел их все до конца!

— Не переживай, я знаю: ты и я, мы оба — гении! — улыбнулся Феллини.— Вы, русские, вообще гениальный народ. Как вы ухитряетесь снимать свои фильмы? О чем? У вас же ни о чем нельзя снимать! Я бы не снял у вас ни одной своей картины, потому что все мои картины о проститутках».

«Проститутки» в итальянской оперно-мелодраматической традиции — это то же, что «бедные люди» в русской литературной.

Феллини вышел из «шинели» неореализма. Могучее демократическое движение питалось верой в добро и благородство, естественно живущие в простом «маленьком человеке». Это же стало основой кинематографа оттепели, но Тарковский, как и Феллини, пошел дальше. Оба реформировали язык кино, причем их целью не были формальные эксперименты. Тарковского сближают с Феллини глубокая личная погруженность, визуальная чувственность, ощущение кино как магии.

Каждый раз, когда мы с женой бываем в Риме, обязательно заглядываем на тихую улицу Маргутта, подходим к дому цвета охры с мемориальной табличкой, где Феллини прожил основную часть жизни вместе с Джульеттой. Заходим в соседний ресторан, где они были завсегдатаями. С течением времени он как-то поблек, даже стулья с фамилиями известных артистов износились, кое-где отвалились таблички, да и еда, честно говоря, стала не очень. Но я вспоминаю фильм «Джульетта и духи», на съемках которого режиссер и актриса постоянно ссорились по творческим вопросам. Кажется, сейчас из-за стойки бара выглянет маленькая, худенькая Мазина, посмотрит на супруга обманчиво наивным, детским взглядом и скажет: «Ты, конечно, гений, Федерико, но я лучше знаю, что чувствует женщина, чей муж так любит пышные груди и большие бедра».

Андрей Плахов

Федерико Феллини и его путь в кино

Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в итальянском Римини в бедной семье. Федерико рос болезненным ребенком, часто страдал от головокружений и обмороков. Врачи даже ошибочно поставили диагноз «сердечная недостаточность». Однако позже оказалось, что мальчик лишь притворялся больным, потому что ему нравилась забота родителей
На фото: Федерико Феллини (справа) с братом Рикардо
Фото: Fotobank / Time Life Pictures / Pix Inc. / Getty Images

Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в итальянском Римини в бедной семье. Федерико рос болезненным ребенком, часто страдал от головокружений и обмороков. Врачи даже ошибочно поставили диагноз «сердечная недостаточность». Однако позже оказалось, что мальчик лишь притворялся больным, потому что ему нравилась забота родителей
На фото: Федерико Феллини (справа) с братом Рикардо

Фото: Fotobank / Time Life Pictures / Pix Inc. / Getty Images

В 1938 году Феллини приехал в Рим. Денег хватало только на комнату возле вокзала, по соседству с торговцами-китайцами, ворами и проститутками. Феллини зарабатывал на жизнь рисунками. Будущий режиссер поступил на юридический факультет, правда, одной из главных причин впоследствии назовет не интерес к специальности, а отсрочку от армии Муссолини: «Из-за одного этого стоило просиживать штаны в классе». В дальнейшем избегать призыва ему помогало уже знакомое искусство симуляции болезней

В 1938 году Феллини приехал в Рим. Денег хватало только на комнату возле вокзала, по соседству с торговцами-китайцами, ворами и проститутками. Феллини зарабатывал на жизнь рисунками. Будущий режиссер поступил на юридический факультет, правда, одной из главных причин впоследствии назовет не интерес к специальности, а отсрочку от армии Муссолини: «Из-за одного этого стоило просиживать штаны в классе». В дальнейшем избегать призыва ему помогало уже знакомое искусство симуляции болезней

Фото: Fotobank / Mondadori Portfolio / Getty Images

В 1950 году Федерико Феллини поставил свой первый фильм вместе с режиссером Альберто Латтуада под названием «Огни варьете» (кадр на фото) о бродячей труппе, путешествующей по Италии на поезде и дающей представления в захолустных городках и поселках. Этот фильм стал первой экранизацией Феллини и его первой режиссерской работой. Ранее Феллини вместе со сценаристом Серджо Амидеи и режиссером Роберто Росселлини написал сценарий к фильму «Рим, открытый город»

В 1950 году Федерико Феллини поставил свой первый фильм вместе с режиссером Альберто Латтуада под названием «Огни варьете» (кадр на фото) о бродячей труппе, путешествующей по Италии на поезде и дающей представления в захолустных городках и поселках. Этот фильм стал первой экранизацией Феллини и его первой режиссерской работой. Ранее Феллини вместе со сценаристом Серджо Амидеи и режиссером Роберто Росселлини написал сценарий к фильму «Рим, открытый город»

Фото: Capitolium

В октябре 1943 года Феллини женился на молодой актрисе Джульетте Мазине (на фото). Они прожили в браке 50 лет. Именно Мазина, главным достижением которой считаются четыре роли в фильмах Феллини, помогла гениальному, но лишенному деловой хватки режиссеру попасть в мир большого кино

В октябре 1943 года Феллини женился на молодой актрисе Джульетте Мазине (на фото). Они прожили в браке 50 лет. Именно Мазина, главным достижением которой считаются четыре роли в фильмах Феллини, помогла гениальному, но лишенному деловой хватки режиссеру попасть в мир большого кино

Фото: AP

В 1949 году Федерико Феллини написал сценарий к фильму «Дорога», но пять лет не мог найти средства для съемок. После работы над этой картиной у режиссера случился психический надлом, который он сам позднее называл «Чернобыль души». Фильм ожидал оглушительный успех: более пятидесяти наград, в том числе «Серебряный лев» на Венецианском кинофестивале и «Оскар» &lt;br>На фото (слева направо): Федерико Феллини, его жена Джульетта Мазина и кинопродюсер Дино Де Лаурентис

В 1949 году Федерико Феллини написал сценарий к фильму «Дорога», но пять лет не мог найти средства для съемок. После работы над этой картиной у режиссера случился психический надлом, который он сам позднее называл «Чернобыль души». Фильм ожидал оглушительный успех: более пятидесяти наград, в том числе «Серебряный лев» на Венецианском кинофестивале и «Оскар»
На фото (слева направо): Федерико Феллини, его жена Джульетта Мазина и кинопродюсер Дино Де Лаурентис

Фото: AP / Ellis Bosworth

5 февраля 1960 года на премьере «Сладкой жизни» (1960, на фото кадр из фильма) в Милане один из зрителей плюнул Феллини в лицо. Публика приняла фильм крайне негативно. На протяжении нескольких месяцев картина была запрещена к показу в Италии: католическая церковь возмутилась сценой стриптиза. Однако затем фильм получил признание критиков, а вместе с ним и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, постепенно приобретая статус культового и эпохального

5 февраля 1960 года на премьере «Сладкой жизни» (1960, на фото кадр из фильма) в Милане один из зрителей плюнул Феллини в лицо. Публика приняла фильм крайне негативно. На протяжении нескольких месяцев картина была запрещена к показу в Италии: католическая церковь возмутилась сценой стриптиза. Однако затем фильм получил признание критиков, а вместе с ним и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, постепенно приобретая статус культового и эпохального

Фото: Pathe Consortium Cinema

«Сейчас фильмы миновали фазу повествования в прозе и приближаются к поэзии. Я стараюсь освободить себя от определенных ограничений, то есть историй с началом, развитием и финалом. Это скорее должна быть поэма со своим собственным ритмом и размером»&lt;br>В своем творчестве Феллини продолжал экспериментировать всю жизнь. В его фильме «Восемь с половиной» (1963) последовательное повествование исчезает как таковое

«Сейчас фильмы миновали фазу повествования в прозе и приближаются к поэзии. Я стараюсь освободить себя от определенных ограничений, то есть историй с началом, развитием и финалом. Это скорее должна быть поэма со своим собственным ритмом и размером»
В своем творчестве Феллини продолжал экспериментировать всю жизнь. В его фильме «Восемь с половиной» (1963) последовательное повествование исчезает как таковое

Фото: AP / Mario Torrisi

«Любое искусство автобиографично; жемчужина — это автобиография устрицы»&lt;br>«Восемь с половиной» (кадр на фото) получил сразу два «Оскара». Феллини снял в картине друга Марчелло Мастроянни и актрису Клаудию Кардинале. В основе — сюжет о кинорежиссере, находящемся в творческом и жизненном кризисе

«Любое искусство автобиографично; жемчужина — это автобиография устрицы»
«Восемь с половиной» (кадр на фото) получил сразу два «Оскара». Феллини снял в картине друга Марчелло Мастроянни и актрису Клаудию Кардинале. В основе — сюжет о кинорежиссере, находящемся в творческом и жизненном кризисе

Фото: FD

«Восемь с половиной» оказался коммерчески успешным фильмом. Его показали и в СССР, фильм получил приз Московского кинофестиваля, благодаря чему Феллини с женой посетили СССР

«Восемь с половиной» оказался коммерчески успешным фильмом. Его показали и в СССР, фильм получил приз Московского кинофестиваля, благодаря чему Феллини с женой посетили СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Режиссер мечтал воплотить на экране свои заветные мечтания и сны, но был не в состоянии сделать это — продюсеры не хотели финансировать непонятные для них сценарии. Однажды Феллини удалось получить деньги на фильм, который он задумал уже давно — по сюжету герой гибнет в авиакатастрофе. Но перед началом съемок Феллини попал в больницу, что навсегда остановило работу над лентой &lt;br>На фото: Федерико Феллини целует космонавта Валентину Терешкову во время приезда в Москву

Режиссер мечтал воплотить на экране свои заветные мечтания и сны, но был не в состоянии сделать это — продюсеры не хотели финансировать непонятные для них сценарии. Однажды Феллини удалось получить деньги на фильм, который он задумал уже давно — по сюжету герой гибнет в авиакатастрофе. Но перед началом съемок Феллини попал в больницу, что навсегда остановило работу над лентой
На фото: Федерико Феллини целует космонавта Валентину Терешкову во время приезда в Москву

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Федерико Феллини страстно любил автомобили, в одном из интервью он объяснил, что автомания сыграла важную роль в его творчестве: «Без какого-либо смысла проносящиеся непрерывной чередой перед моими глазами картинки, создающие идеальную психологическую ситуацию для обдумывания фильмов, которые я собирался сделать. Большая часть моих фильмов была задумана в машине». Однако после ДТП в начале 1970-х он навсегда перестал водить и перешел на пешие прогулки

Федерико Феллини страстно любил автомобили, в одном из интервью он объяснил, что автомания сыграла важную роль в его творчестве: «Без какого-либо смысла проносящиеся непрерывной чередой перед моими глазами картинки, создающие идеальную психологическую ситуацию для обдумывания фильмов, которые я собирался сделать. Большая часть моих фильмов была задумана в машине». Однако после ДТП в начале 1970-х он навсегда перестал водить и перешел на пешие прогулки

Фото: Droits reserves

Во время съемок для Феллини было чрезвычайно важно мнение своей жены Джульетты Мазины. Супруги поссорились во время съемок «Сатирикона» (1969), и Мазина перестала приходить на площадку. Другие актеры по-разному отзывались о Феллини. Например, Анук Эме вспоминает демократичный подход режиссера: «Сценарий помнишь? Тогда вперед!». А Дональд Сазерленд считал Феллини настоящим деспотом на площадке

Во время съемок для Феллини было чрезвычайно важно мнение своей жены Джульетты Мазины. Супруги поссорились во время съемок «Сатирикона» (1969), и Мазина перестала приходить на площадку. Другие актеры по-разному отзывались о Феллини. Например, Анук Эме вспоминает демократичный подход режиссера: «Сценарий помнишь? Тогда вперед!». А Дональд Сазерленд считал Феллини настоящим деспотом на площадке

Фото: AP / Mario Torrisi

Специально для Мазины Феллини написал сценарий фильма «Джульетта и духи» (1965, кадр на фото). Начиная с этой картины, режиссер все фильмы снимал в цвете. В отличие от большинства режиссеров, он не пользовался какой-либо определенной цветовой гаммой, а больше внимания уделял созданию полуфантастического мира воспоминаний своих героев

Специально для Мазины Феллини написал сценарий фильма «Джульетта и духи» (1965, кадр на фото). Начиная с этой картины, режиссер все фильмы снимал в цвете. В отличие от большинства режиссеров, он не пользовался какой-либо определенной цветовой гаммой, а больше внимания уделял созданию полуфантастического мира воспоминаний своих героев

Фото: Francoriz Production

Всемирный успех «Сладкой жизни» и «Восемь с половиной» принес Феллини известность, но не достаток. Феллини, по собственному признанию, не умел ни зарабатывать деньги, ни тратить их. Семейным бюджетом занималась Мазина. Режиссер с женой всегда жили в квартире в центре Рима, но так и не смогли накопить на хороший загородный дом, о котором мечтала актриса

Всемирный успех «Сладкой жизни» и «Восемь с половиной» принес Феллини известность, но не достаток. Феллини, по собственному признанию, не умел ни зарабатывать деньги, ни тратить их. Семейным бюджетом занималась Мазина. Режиссер с женой всегда жили в квартире в центре Рима, но так и не смогли накопить на хороший загородный дом, о котором мечтала актриса

Фото: Wikimedia / Walter Albertin

В своем позднем творчестве Феллини все чаще возвращался к теме детских воспоминаний: в 1974 году он снял «Амаркорд», что на романьольском диалекте Римини, где вырос Феллини, означает «Я вспоминаю». В целом в поздний период Феллини подвергался большой критике — за оторванность от реальности&lt;br>На фото: съемочная площадка фильма «Амаркорд»

В своем позднем творчестве Феллини все чаще возвращался к теме детских воспоминаний: в 1974 году он снял «Амаркорд», что на романьольском диалекте Римини, где вырос Феллини, означает «Я вспоминаю». В целом в поздний период Феллини подвергался большой критике — за оторванность от реальности
На фото: съемочная площадка фильма «Амаркорд»

Фото: AP

В 1980-х годах Феллини снял всего четыре фильма, работая со своими любимыми актерами – Марчелло Мастроянни и Джульеттой Мазиной. Продолжая собирать награды кинофестивалей, Феллини одновременно потерял зрительскую популярность&lt;br>На фото: с актрисой Анной Маньяни

В 1980-х годах Феллини снял всего четыре фильма, работая со своими любимыми актерами – Марчелло Мастроянни и Джульеттой Мазиной. Продолжая собирать награды кинофестивалей, Феллини одновременно потерял зрительскую популярность
На фото: с актрисой Анной Маньяни

Фото: AP

«Мой зритель умер», — заявил Феллини, увидев полупустой зал на премьере очередной картины. Находить продюсеров было все сложнее, и режиссер, негативно относящийся к рекламе и телевидению, вынужден был снимать рекламные ролики: для «Биттер Кампари», «Ригатони Барилла» и «Банка ди Рома»

«Мой зритель умер», — заявил Феллини, увидев полупустой зал на премьере очередной картины. Находить продюсеров было все сложнее, и режиссер, негативно относящийся к рекламе и телевидению, вынужден был снимать рекламные ролики: для «Биттер Кампари», «Ригатони Барилла» и «Банка ди Рома»

Фото: AP / Richard Drew

Вместе с другом и земляком Тонино Гуэррой (слева) Федерико Феллини придумал пьесу «Амаркорд», по которой был снят один из самых знаменитых фильмов режиссера

Вместе с другом и земляком Тонино Гуэррой (слева) Федерико Феллини придумал пьесу «Амаркорд», по которой был снят один из самых знаменитых фильмов режиссера

Фото: Alberto Roveri / Mondadori / Getty Images

В 1990 году Феллини снял свой последний фильм «Голоса луны». В нем мир предстает глазами человека, недавно вышедшего из сумасшедшего дома, а главную роль играет итальянский эксцентрик Роберто Бениньи. После этого режиссер снимал лишь рекламные ролики

В 1990 году Феллини снял свой последний фильм «Голоса луны». В нем мир предстает глазами человека, недавно вышедшего из сумасшедшего дома, а главную роль играет итальянский эксцентрик Роберто Бениньи. После этого режиссер снимал лишь рекламные ролики

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

15 октября 1993 года Федерико Феллини госпитализировали с инсультом. 31 октября, через 50 лет и один день после свадьбы с Джульеттой Мазиной, Феллини скончался. Джульетта Мазина, больная раком легких, пережила мужа на пять месяцев. Перед смертью она выразила желание быть погребенной с фотографией Федерико в руке &lt;br>На фото: актриса Софи Лорен и Федерико Феллини во время вручения режиссеру почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство

15 октября 1993 года Федерико Феллини госпитализировали с инсультом. 31 октября, через 50 лет и один день после свадьбы с Джульеттой Мазиной, Феллини скончался. Джульетта Мазина, больная раком легких, пережила мужа на пять месяцев. Перед смертью она выразила желание быть погребенной с фотографией Федерико в руке
На фото: актриса Софи Лорен и Федерико Феллини во время вручения режиссеру почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство

Фото: AP / Reed Saxon

Когда Италия хоронила известного режиссера, движение в Риме было остановлено. Многотысячная толпа провожала траурный кортеж аплодисментами по дорогам Италии — от Рима до фамильного склепа семьи Феллини в приморском городе Римини

Когда Италия хоронила известного режиссера, движение в Риме было остановлено. Многотысячная толпа провожала траурный кортеж аплодисментами по дорогам Италии — от Рима до фамильного склепа семьи Феллини в приморском городе Римини

Фото: AP / Roberto Mezzetti

1 / 21

Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в итальянском Римини в бедной семье. Федерико рос болезненным ребенком, часто страдал от головокружений и обмороков. Врачи даже ошибочно поставили диагноз «сердечная недостаточность». Однако позже оказалось, что мальчик лишь притворялся больным, потому что ему нравилась забота родителей
На фото: Федерико Феллини (справа) с братом Рикардо

Фото: Fotobank / Time Life Pictures / Pix Inc. / Getty Images

В 1938 году Феллини приехал в Рим. Денег хватало только на комнату возле вокзала, по соседству с торговцами-китайцами, ворами и проститутками. Феллини зарабатывал на жизнь рисунками. Будущий режиссер поступил на юридический факультет, правда, одной из главных причин впоследствии назовет не интерес к специальности, а отсрочку от армии Муссолини: «Из-за одного этого стоило просиживать штаны в классе». В дальнейшем избегать призыва ему помогало уже знакомое искусство симуляции болезней

Фото: Fotobank / Mondadori Portfolio / Getty Images

В 1950 году Федерико Феллини поставил свой первый фильм вместе с режиссером Альберто Латтуада под названием «Огни варьете» (кадр на фото) о бродячей труппе, путешествующей по Италии на поезде и дающей представления в захолустных городках и поселках. Этот фильм стал первой экранизацией Феллини и его первой режиссерской работой. Ранее Феллини вместе со сценаристом Серджо Амидеи и режиссером Роберто Росселлини написал сценарий к фильму «Рим, открытый город»

Фото: Capitolium

В октябре 1943 года Феллини женился на молодой актрисе Джульетте Мазине (на фото). Они прожили в браке 50 лет. Именно Мазина, главным достижением которой считаются четыре роли в фильмах Феллини, помогла гениальному, но лишенному деловой хватки режиссеру попасть в мир большого кино

Фото: AP

В 1949 году Федерико Феллини написал сценарий к фильму «Дорога», но пять лет не мог найти средства для съемок. После работы над этой картиной у режиссера случился психический надлом, который он сам позднее называл «Чернобыль души». Фильм ожидал оглушительный успех: более пятидесяти наград, в том числе «Серебряный лев» на Венецианском кинофестивале и «Оскар»
На фото (слева направо): Федерико Феллини, его жена Джульетта Мазина и кинопродюсер Дино Де Лаурентис

Фото: AP / Ellis Bosworth

5 февраля 1960 года на премьере «Сладкой жизни» (1960, на фото кадр из фильма) в Милане один из зрителей плюнул Феллини в лицо. Публика приняла фильм крайне негативно. На протяжении нескольких месяцев картина была запрещена к показу в Италии: католическая церковь возмутилась сценой стриптиза. Однако затем фильм получил признание критиков, а вместе с ним и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, постепенно приобретая статус культового и эпохального

Фото: Pathe Consortium Cinema

«Сейчас фильмы миновали фазу повествования в прозе и приближаются к поэзии. Я стараюсь освободить себя от определенных ограничений, то есть историй с началом, развитием и финалом. Это скорее должна быть поэма со своим собственным ритмом и размером»
В своем творчестве Феллини продолжал экспериментировать всю жизнь. В его фильме «Восемь с половиной» (1963) последовательное повествование исчезает как таковое

Фото: AP / Mario Torrisi

«Любое искусство автобиографично; жемчужина — это автобиография устрицы»
«Восемь с половиной» (кадр на фото) получил сразу два «Оскара». Феллини снял в картине друга Марчелло Мастроянни и актрису Клаудию Кардинале. В основе — сюжет о кинорежиссере, находящемся в творческом и жизненном кризисе

Фото: FD

«Восемь с половиной» оказался коммерчески успешным фильмом. Его показали и в СССР, фильм получил приз Московского кинофестиваля, благодаря чему Феллини с женой посетили СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Режиссер мечтал воплотить на экране свои заветные мечтания и сны, но был не в состоянии сделать это — продюсеры не хотели финансировать непонятные для них сценарии. Однажды Феллини удалось получить деньги на фильм, который он задумал уже давно — по сюжету герой гибнет в авиакатастрофе. Но перед началом съемок Феллини попал в больницу, что навсегда остановило работу над лентой
На фото: Федерико Феллини целует космонавта Валентину Терешкову во время приезда в Москву

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Федерико Феллини страстно любил автомобили, в одном из интервью он объяснил, что автомания сыграла важную роль в его творчестве: «Без какого-либо смысла проносящиеся непрерывной чередой перед моими глазами картинки, создающие идеальную психологическую ситуацию для обдумывания фильмов, которые я собирался сделать. Большая часть моих фильмов была задумана в машине». Однако после ДТП в начале 1970-х он навсегда перестал водить и перешел на пешие прогулки

Фото: Droits reserves

Во время съемок для Феллини было чрезвычайно важно мнение своей жены Джульетты Мазины. Супруги поссорились во время съемок «Сатирикона» (1969), и Мазина перестала приходить на площадку. Другие актеры по-разному отзывались о Феллини. Например, Анук Эме вспоминает демократичный подход режиссера: «Сценарий помнишь? Тогда вперед!». А Дональд Сазерленд считал Феллини настоящим деспотом на площадке

Фото: AP / Mario Torrisi

Специально для Мазины Феллини написал сценарий фильма «Джульетта и духи» (1965, кадр на фото). Начиная с этой картины, режиссер все фильмы снимал в цвете. В отличие от большинства режиссеров, он не пользовался какой-либо определенной цветовой гаммой, а больше внимания уделял созданию полуфантастического мира воспоминаний своих героев

Фото: Francoriz Production

Всемирный успех «Сладкой жизни» и «Восемь с половиной» принес Феллини известность, но не достаток. Феллини, по собственному признанию, не умел ни зарабатывать деньги, ни тратить их. Семейным бюджетом занималась Мазина. Режиссер с женой всегда жили в квартире в центре Рима, но так и не смогли накопить на хороший загородный дом, о котором мечтала актриса

Фото: Wikimedia / Walter Albertin

В своем позднем творчестве Феллини все чаще возвращался к теме детских воспоминаний: в 1974 году он снял «Амаркорд», что на романьольском диалекте Римини, где вырос Феллини, означает «Я вспоминаю». В целом в поздний период Феллини подвергался большой критике — за оторванность от реальности
На фото: съемочная площадка фильма «Амаркорд»

Фото: AP

В 1980-х годах Феллини снял всего четыре фильма, работая со своими любимыми актерами – Марчелло Мастроянни и Джульеттой Мазиной. Продолжая собирать награды кинофестивалей, Феллини одновременно потерял зрительскую популярность
На фото: с актрисой Анной Маньяни

Фото: AP

«Мой зритель умер», — заявил Феллини, увидев полупустой зал на премьере очередной картины. Находить продюсеров было все сложнее, и режиссер, негативно относящийся к рекламе и телевидению, вынужден был снимать рекламные ролики: для «Биттер Кампари», «Ригатони Барилла» и «Банка ди Рома»

Фото: AP / Richard Drew

Вместе с другом и земляком Тонино Гуэррой (слева) Федерико Феллини придумал пьесу «Амаркорд», по которой был снят один из самых знаменитых фильмов режиссера

Фото: Alberto Roveri / Mondadori / Getty Images

В 1990 году Феллини снял свой последний фильм «Голоса луны». В нем мир предстает глазами человека, недавно вышедшего из сумасшедшего дома, а главную роль играет итальянский эксцентрик Роберто Бениньи. После этого режиссер снимал лишь рекламные ролики

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

15 октября 1993 года Федерико Феллини госпитализировали с инсультом. 31 октября, через 50 лет и один день после свадьбы с Джульеттой Мазиной, Феллини скончался. Джульетта Мазина, больная раком легких, пережила мужа на пять месяцев. Перед смертью она выразила желание быть погребенной с фотографией Федерико в руке
На фото: актриса Софи Лорен и Федерико Феллини во время вручения режиссеру почетного «Оскара» за общий вклад в киноискусство

Фото: AP / Reed Saxon

Когда Италия хоронила известного режиссера, движение в Риме было остановлено. Многотысячная толпа провожала траурный кортеж аплодисментами по дорогам Италии — от Рима до фамильного склепа семьи Феллини в приморском городе Римини

Фото: AP / Roberto Mezzetti

🎞 29 сентября 2025 года

М. М. и Б. Б.

Андрей Плахов о киножизни Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо

Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо — две легенды кинематографа ХХ века — родились в конце сентября. Один уже давно покинул этот мир и отмечает свой 101-й год где-то совсем далеко. Другой в тот же день исполнился 91 год, и она давно покинула кино. Впрочем, благодаря силе киноискусства оба живы навсегда.

Кинокритик Андрей Плахов

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Как и большинство итальянских актеров мужского пола, Мастроянни не был долгожителем: ушел 72-летним. Ушел любимцем красивых женщин и великих режиссеров. Главными были Висконти и Феллини. Игравший у обоих Мастроянни как-то обмолвился: «Когда меня спрашивали, чем отличался Висконти от Феллини, я всегда отвечал, что Висконти был любимым учителем всех школьников, а Феллини — соседом по парте».

М. М. не относился к актерской карьере всерьез, пока за него не взялся Лукино Висконти. В 1957 году он снял «Белые ночи» по Достоевскому и позвал на главную роль Мастроянни с его тогдашним демократическим имиджем простого парня. До этого режиссер уже поработал с молодым артистом в театре и подготовил его профессиональный взлет. Впрочем, «Белые ночи» были встречены прохладно и зрителями, и критикой, а на Венецианском фестивале награждены только «утешительным» вторым призом — «Серебряным львом», что казалось почти равнозначным провалу.

Мастроянни тогда горько пошутил: «Я безнадежен — пора это признать. Придется до конца дней играть только таксистов».

Пройдет совсем немного времени — и после феллиниевских «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной» он станет символом интеллектуального актера нового времени. А в фильме «Семейная хроника» режиссера Валерио Дзурлини сыграет так, что все молодые артисты, претендующие на что-то, должны застрелиться.

Родившийся в один день (но на десять лет раньше) с Брижит Бардо, Мастроянни однажды снялся с ней в другом фильме — с юной Мариной Влади. А из итальянок главной его партнершей стала, естественно, Софи Лорен. Но в жизни он оказался связан с другими женщинами. Довольно серьезно с Фей Данауэй и совсем серьезно — с Катрин Денёв. Их дочь Кьяра Мастроянни верхней половиной лица похожа на мать, а нижняя — стопроцентно от отца, и общее впечатление, что она все же папина дочь, его копия.

Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо

Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо

Фото: Compagnia Cinematografica Montor / Collection ChristopheL / AFP

Марчелло Мастроянни и Брижит Бардо

Фото: Compagnia Cinematografica Montor / Collection ChristopheL / AFP

Во времена моей юношеской лирической переписки с Катрин я пригласил ее с Мастроянни приехать к нам во Львов. То было как раз когда они родили Кьяру, а мы с моей женой Еленой — сына Дмитрия; в этом была или, во всяком случае, мне виделась какая-то вдохновляющая параллельность. И даже, кажется, предложил им остановиться у нас: такова была степень моей наивности. Жена сказала: принимать их в «однушке» будешь сам, сначала позаботься о достойной квартире. Они не приехали, и с Марчелло я встретился гораздо позже в Москве, а с Катрин — в Париже. Всему свое время.

Как складывалась кинокарьера Марчелло Мастроянни

Будущий любимец режиссеров и публики Марчелло Мастроянни родился в бедной семье плотника в Апеннинах и уже с 10 лет начал самостоятельно зарабатывать
Фото: Kobal / Shutterstock / Fotodom

Будущий любимец режиссеров и публики Марчелло Мастроянни родился в бедной семье плотника в Апеннинах и уже с 10 лет начал самостоятельно зарабатывать

Фото: Kobal / Shutterstock / Fotodom

«Долгое время я спал на одной кровати с матерью, потому что в комнате не было места. Мои братья пристраивались рядом с кроватью на полу, отец — в коридоре»,— вспоминал он свое детство

«Долгое время я спал на одной кровати с матерью, потому что в комнате не было места. Мои братья пристраивались рядом с кроватью на полу, отец — в коридоре»,— вспоминал он свое детство

Фото: Cineriz

«Я до сих пор не знаю, что он такого во мне увидел...»&lt;br> В Римском университете, куда Марчелло Мастроянни поступил на строительное отделение, будущий актер участвовал в студенческих спектаклях. Во время одной из постановок его заметил режиссер Лукино Висконти

«Я до сих пор не знаю, что он такого во мне увидел...»
В Римском университете, куда Марчелло Мастроянни поступил на строительное отделение, будущий актер участвовал в студенческих спектаклях. Во время одной из постановок его заметил режиссер Лукино Висконти

Фото: Cineriz

«Зрители — это люди вроде меня, которые не знают, чем им заняться, и идут в кино»&lt;br> До 1956 года Мастроянни играл на сцене театра Лукино Висконти, а в 1960 году впервые снялся в главной роли — в картине Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (кадр из фильма на фото)

«Зрители — это люди вроде меня, которые не знают, чем им заняться, и идут в кино»
До 1956 года Мастроянни играл на сцене театра Лукино Висконти, а в 1960 году впервые снялся в главной роли — в картине Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (кадр из фильма на фото)

Фото: Cinecitta

«Я никогда не считал женщин — я их только любил!»&lt;br> В 1950 году Марчелло Мастроянни женился на итальянской актрисе Флоре Карабелле, в браке с которой актер прожил много лет, несмотря на многочисленные романы &lt;br>На фото: кадр из фильма «Ночь»

«Я никогда не считал женщин — я их только любил!»
В 1950 году Марчелло Мастроянни женился на итальянской актрисе Флоре Карабелле, в браке с которой актер прожил много лет, несмотря на многочисленные романы
На фото: кадр из фильма «Ночь»

Фото: Nepi Film

«Любовь — это временная слепота на прелести других женщин»&lt;br> За привлекательную внешность и темперамент Марчелло Мастроянни прозвали «итальянским женихом» и даже «латинским любовником». Софи Лорен (на фото), вместе с которой актер сыграл в 12 фильмах, всегда опровергала слухи о романе с Мастроянни

«Любовь — это временная слепота на прелести других женщин»
За привлекательную внешность и темперамент Марчелло Мастроянни прозвали «итальянским женихом» и даже «латинским любовником». Софи Лорен (на фото), вместе с которой актер сыграл в 12 фильмах, всегда опровергала слухи о романе с Мастроянни

Фото: AP

«Актерство — это игра, в которой ты все время не ты, а кто-то другой. Я стал комедиантом, потому что не люблю быть самим собой»

«Актерство — это игра, в которой ты все время не ты, а кто-то другой. Я стал комедиантом, потому что не люблю быть самим собой»

Фото: Cinecitta

«Я очень ленивый, пассивный человек… Я — наблюдатель, а не человек действия. Я — человек, стоящий у окна и глядящий на других», — так Марчелло Мастроянни определял свою актерскую философию

«Я очень ленивый, пассивный человек… Я — наблюдатель, а не человек действия. Я — человек, стоящий у окна и глядящий на других», — так Марчелло Мастроянни определял свою актерскую философию

Фото: Mario Torrisi / AP

20 сентября 1963 года. Марчелло Мастроянни помогает Софи Лорен задуть свечи на торте в ее день рождения

20 сентября 1963 года. Марчелло Мастроянни помогает Софи Лорен задуть свечи на торте в ее день рождения

Фото: Jim Pringle / AP

«Играешь тем лучше, чем меньше играешь»&lt;br> Марчелло Мастроянни снялся во многих фильмах итальянского режиссера Витторио Де Сика (слева), в том числе в киноленте «Брак по-итальянски»

«Играешь тем лучше, чем меньше играешь»
Марчелло Мастроянни снялся во многих фильмах итальянского режиссера Витторио Де Сика (слева), в том числе в киноленте «Брак по-итальянски»

Фото: AP

«Влюбленную женщину легко заставить делать все, что ей хочется»&lt;br> Во время съемок фильма «Красавчик Антонио» Марчелло Мастроянни, по слухам, влюбился в свою партнершу — актрису Клаудию Кардинале (на фото)

«Влюбленную женщину легко заставить делать все, что ей хочется»
Во время съемок фильма «Красавчик Антонио» Марчелло Мастроянни, по слухам, влюбился в свою партнершу — актрису Клаудию Кардинале (на фото)

Фото: AP / Jean-Jacques Levy

«Он всегда много ел. Я обратил на это внимание, потому что чувствую естественную симпатию к людям с хорошим аппетитом», — так описывал свою первую встречу с Марчелло Мастроянни итальянский режиссер Федерико Феллини (справа)

«Он всегда много ел. Я обратил на это внимание, потому что чувствую естественную симпатию к людям с хорошим аппетитом», — так описывал свою первую встречу с Марчелло Мастроянни итальянский режиссер Федерико Феллини (справа)

Фото: AP

«Думаю, редко в истории всего мирового кино между актерами была такая гармония, как между Марчелло и мной», — говорила Софи Лорен (на фото) о своем партнере Марчелло Мастроянни

«Думаю, редко в истории всего мирового кино между актерами была такая гармония, как между Марчелло и мной», — говорила Софи Лорен (на фото) о своем партнере Марчелло Мастроянни

Фото: Lutz Schmidt / Reuters

«Я обожал мать этого ребенка»&lt;br> В возрасте 46 лет Марчелло Мастроянни влюбился в актрису Катрин Денев. В течение нескольких лет актер разрывался между Римом и Парижем, однако французская кинозвезда так и не согласилась стать его женой, даже после рождения в 1972 году их дочери Кьяры (на фото)

«Я обожал мать этого ребенка»
В возрасте 46 лет Марчелло Мастроянни влюбился в актрису Катрин Денев. В течение нескольких лет актер разрывался между Римом и Парижем, однако французская кинозвезда так и не согласилась стать его женой, даже после рождения в 1972 году их дочери Кьяры (на фото)

Фото: Reuters

«Может быть, я и стал занудой, но все равно смотрю на жизнь с оптимизмом. И синьору с белой бородой там, в небесах, говорю: не обращай на меня внимания, пусть я еще поживу!»&lt;br> Марчелло Мастроянни продолжал сниматься и играть на сцене даже будучи тяжело больным — актер страдал от рака поджелудочной железы

«Может быть, я и стал занудой, но все равно смотрю на жизнь с оптимизмом. И синьору с белой бородой там, в небесах, говорю: не обращай на меня внимания, пусть я еще поживу!»
Марчелло Мастроянни продолжал сниматься и играть на сцене даже будучи тяжело больным — актер страдал от рака поджелудочной железы

Фото: AP

Марчелло Мастроянни умер19 декабря 1996 года в Париже в возрасте 72 лет. В последние минуты рядом с ним была Катрин Денев и их дочь Кьяра

Марчелло Мастроянни умер19 декабря 1996 года в Париже в возрасте 72 лет. В последние минуты рядом с ним была Катрин Денев и их дочь Кьяра

Фото: Giulio Broglio / AP

«Наступает час, когда морщины на лице становятся красивее галстука, а персонажи, которых изображаешь, оказываются столь же сложны, как и живые люди» &lt;br> За почти полувековую кинокарьеру Марчелло Мастроянни снялся более чем в 100 фильмах

«Наступает час, когда морщины на лице становятся красивее галстука, а персонажи, которых изображаешь, оказываются столь же сложны, как и живые люди»
За почти полувековую кинокарьеру Марчелло Мастроянни снялся более чем в 100 фильмах

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

1 / 17

Будущий любимец режиссеров и публики Марчелло Мастроянни родился в бедной семье плотника в Апеннинах и уже с 10 лет начал самостоятельно зарабатывать

Фото: Kobal / Shutterstock / Fotodom

«Долгое время я спал на одной кровати с матерью, потому что в комнате не было места. Мои братья пристраивались рядом с кроватью на полу, отец — в коридоре»,— вспоминал он свое детство

Фото: Cineriz

«Я до сих пор не знаю, что он такого во мне увидел...»
В Римском университете, куда Марчелло Мастроянни поступил на строительное отделение, будущий актер участвовал в студенческих спектаклях. Во время одной из постановок его заметил режиссер Лукино Висконти

Фото: Cineriz

«Зрители — это люди вроде меня, которые не знают, чем им заняться, и идут в кино»
До 1956 года Мастроянни играл на сцене театра Лукино Висконти, а в 1960 году впервые снялся в главной роли — в картине Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (кадр из фильма на фото)

Фото: Cinecitta

«Я никогда не считал женщин — я их только любил!»
В 1950 году Марчелло Мастроянни женился на итальянской актрисе Флоре Карабелле, в браке с которой актер прожил много лет, несмотря на многочисленные романы
На фото: кадр из фильма «Ночь»

Фото: Nepi Film

«Любовь — это временная слепота на прелести других женщин»
За привлекательную внешность и темперамент Марчелло Мастроянни прозвали «итальянским женихом» и даже «латинским любовником». Софи Лорен (на фото), вместе с которой актер сыграл в 12 фильмах, всегда опровергала слухи о романе с Мастроянни

Фото: AP

«Актерство — это игра, в которой ты все время не ты, а кто-то другой. Я стал комедиантом, потому что не люблю быть самим собой»

Фото: Cinecitta

«Я очень ленивый, пассивный человек… Я — наблюдатель, а не человек действия. Я — человек, стоящий у окна и глядящий на других», — так Марчелло Мастроянни определял свою актерскую философию

Фото: Mario Torrisi / AP

20 сентября 1963 года. Марчелло Мастроянни помогает Софи Лорен задуть свечи на торте в ее день рождения

Фото: Jim Pringle / AP

«Играешь тем лучше, чем меньше играешь»
Марчелло Мастроянни снялся во многих фильмах итальянского режиссера Витторио Де Сика (слева), в том числе в киноленте «Брак по-итальянски»

Фото: AP

«Влюбленную женщину легко заставить делать все, что ей хочется»
Во время съемок фильма «Красавчик Антонио» Марчелло Мастроянни, по слухам, влюбился в свою партнершу — актрису Клаудию Кардинале (на фото)

Фото: AP / Jean-Jacques Levy

«Он всегда много ел. Я обратил на это внимание, потому что чувствую естественную симпатию к людям с хорошим аппетитом», — так описывал свою первую встречу с Марчелло Мастроянни итальянский режиссер Федерико Феллини (справа)

Фото: AP

«Думаю, редко в истории всего мирового кино между актерами была такая гармония, как между Марчелло и мной», — говорила Софи Лорен (на фото) о своем партнере Марчелло Мастроянни

Фото: Lutz Schmidt / Reuters

«Я обожал мать этого ребенка»
В возрасте 46 лет Марчелло Мастроянни влюбился в актрису Катрин Денев. В течение нескольких лет актер разрывался между Римом и Парижем, однако французская кинозвезда так и не согласилась стать его женой, даже после рождения в 1972 году их дочери Кьяры (на фото)

Фото: Reuters

«Может быть, я и стал занудой, но все равно смотрю на жизнь с оптимизмом. И синьору с белой бородой там, в небесах, говорю: не обращай на меня внимания, пусть я еще поживу!»
Марчелло Мастроянни продолжал сниматься и играть на сцене даже будучи тяжело больным — актер страдал от рака поджелудочной железы

Фото: AP

Марчелло Мастроянни умер19 декабря 1996 года в Париже в возрасте 72 лет. В последние минуты рядом с ним была Катрин Денев и их дочь Кьяра

Фото: Giulio Broglio / AP

«Наступает час, когда морщины на лице становятся красивее галстука, а персонажи, которых изображаешь, оказываются столь же сложны, как и живые люди»
За почти полувековую кинокарьеру Марчелло Мастроянни снялся более чем в 100 фильмах

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

Брижит Бардо — старушку в светлом плаще — я видел (не считая экрана) лишь однажды, случайно, на улице в Сен-Тропе. Уже полвека она не снимается. К тому же Б. Б. сделала, кажется, все, чтобы испортить свой имидж убийственно неполиткорректными заявлениями, но это ей все равно не удалось.

Она недаром посвятила себя защите животных. Ее лишенный гламура эротизм ничего общего не имел с сексапилом Мэрилин Монро и Софи Лорен. Феномен Бардо — «молодого зверька» — породил философские эссе, но так и не был разгадан. В послевоенном кино его вписали в загадку «поколения X».

В фильме Луи Маля «Частная жизнь» она сыграла кинозвезду, гибнущую в результате бесцеремонного вторжения в ее privacy. Это было недалеко от действительности: Бардо на пике славы не могла выйти на балкон своего дома, ее немедленно начинали фотографировать с вертолета. В ту короткую пору она была эталоном и ролевой моделью.

Ей завидовала опытная Жанна Моро, подражала юная Катрин Денёв, ее прическу бабетта или «кислая капуста» пытались копировать девушки во всем мире.

Одних слава развращает и делает от нее зависимыми. Но не Бардо. Она насытилась ею по горло и, еще не достигнув сорока, навсегда ушла из мира кино. В 1985 году президент Миттеран наградил ее орденом Почетного Легиона, но за наградой она так и не пришла.

Она осталась последней европейской звездой «золотой эпохи» кино и в то же время культовой героиней «новой волны»: сам Жан-Люк Годар снял ее в «Презрении». Но та же самая «новая волна» смыла звездную пыль и культ Бардо вместе с ней.

Жизнь и карьера Брижит Бардо

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года
Фото: AP

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Фото: AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом &lt;br>Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Фото: Коммерсантъ / Вальтер Корон  /  купить фото

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Фото: Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность &lt;br>На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Фото: Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Фото: AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Фото: Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

Фото: AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!» &lt;br>Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

Фото: AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США &lt;br>На фото: кадр из фильма «Истина»

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Фото: Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Фото: AP / Wehrle

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных &lt;br>На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

Фото: CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Фото: AP / Walter Attenni

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Фото: AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Фото: AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Презрение»

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Фото: Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Фото: AP / Jacques Collet

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии &lt;br>На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Фото: Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила» &lt;br>На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Фото: AP / Jacques Brinon

1 / 18

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Фото: AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Фото: Коммерсантъ / Вальтер Корон  /  купить фото

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Фото: Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Фото: Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Фото: AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Фото: Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

Фото: AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

Фото: AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Фото: Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Фото: AP / Wehrle

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

Фото: CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Фото: AP / Walter Attenni

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Фото: AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Фото: AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Фото: Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Фото: AP / Jacques Collet

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Фото: Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Фото: AP / Jacques Brinon

🎞 21 октября 2025 года

Вечерняя красавица

Андрей Плахов о дне рождения Катрин Денёв

22 октября день рождения Катрин Денёв. С определенного возраста такие даты в жизни любимых артистов вызывают сложные чувства с оттенком печали, в том числе по эгоистическим мотивам: чем старше становятся они, тем больше стареем мы сами. В случае Катрин, с которой меня связывает давний кинематографический роман, эти эмоции особенно сильны.

Кинокритик Андрей Плахов

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Но есть и хорошие новости. Это раньше возраст 50+ считался критическим для красавиц-кинозвезд. Однако, именно дожив до него, Денёв снялась в оскароносном фильме «Индокитай» (1992) и сама была за эту роль номинирована на высшую голливудскую премию. А на днях стало известно, что 82-летняя актриса сыграет в картине «Параллельные истории» иранского режиссера Асгара Фархади, тоже оскароносца. С ней в паре снимется Изабель Юппер — хоть и младше ее на десять лет, но тоже уже не девочка. Это один из трех проектов Денёв, анонсированных на ближайший год: завидная активность.

В молодости она была романтической героиней фильмов Жака Деми и Франсуа Трюффо, но решительно сломала этот имидж. В 1968 году американский журнал назвал Катрин Денёв самой красивой женщиной в мире. «Но, обладая острым пониманием того, как выглядит ее красота на экране, она достигает поразительного результата в ее ниспровержении, одновременно оставляя в неприкосновенности и блеске»,— сказал про нее Мартин Скорсезе.

Будучи бесстрашной актрисой, Денёв воплощалась в слепую, немую, алкоголичку, психически больную, безногую калеку, даже женщину-собаку, а одна из ее недавних героинь не на шутку влюблена в самца шимпанзе.

Актрисе, в юности шокировавшей публику в фильмах Романа Полански и Луиса Бунюэля, уже в новом веке удалось сыграть у самых провокативных режиссеров своего времени — Ларса фон Триера, Франсуа Озона, Хирокадзу Корээды, чуть раньше — у Леоса Каракса, Рауля Руиса, Мануэла ди Оливейры.

В фильме «Бернадетт» Денёв играет жену Жака Ширака, который показан примитивным популистом, циником и недоумком: в свое время он женился на девушке из высшего класса, изменял ей и не ценил. В первой половине фильма первая леди Франции — неуклюжая, неуверенная в себе, одетая в пыльные платья от Лагерфельда «старая черепаха». Так ее называли за глаза и в насмешку подарили живую черепаху.

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 / 2

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Поворотным пунктом в этом сюжете стал взгляд из окна Елисейского дворца, брошенный Бернадетт: он увидела, как неверный супруг мочится на любовно выращенные ею розы и ползущую сквозь них ставшую уже родной черепаху. И тогда героиня, олицетворяющая старую добрую Францию, объявляет войну временщикам. Частично она даже обновит свои наряды, похудеет и помолодеет, но нет — не станет иконой вкуса и стиля, это не про нее. Зато пойдет в народ и быстро обретет его любовь и признание. Превратит благотворительность из саморекламы в реальное дело. За нее будут голосовать фермеры, учителя, медработники, она будет побеждать на региональных выборах, станет самым популярным политиком Франции. А заодно, как бы между прочим, спасет Ширака от тяжелого коррупционного процесса, даже пойдя ради этого на компромисс с ненавистным Саркози.

Бернадетт–Денёв совсем не похожа на нынешних крикливых феминисток с их обидами и травмами. На самом деле именно она и есть настоящая феминистка, без лишнего шума, «из-за забора» бросившая перчатку политическому патриархату.

После того, как ушли из жизни Мишель Морган, Жанна Моро, Анук Эме, как скончались долгожительницы французского кино 100-летняя Даниэль Дарьё и 101-летняя Мишлин Прель, Катрин Денёв осталась старшей во французской киносемье. Впрочем, нет, жива еще игравшая в «Шербурских зонтиках» мать ее героини Анн Вернон: через три месяца ей исполнится 102 года. А реальная мать Катрин — актриса Жанна Рене Денёв, известная также как Рене Симоно, всего двух месяцев не дожила до 110 лет, скончавшись в 2021 году. Сравнительно незадолго до смерти она собирала по выходным компанию для игры в бридж.

Так что, дорогая Катрин, еще не вечер.

Катрин Денев исполнилось 82

В 1967 года актриса снялась в картине «Манон 70», основанной на романе «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Картина была в том числе примечательна тем, что музыку к ней написал Серж Генсбур, а костюмы сшил Ив Сен-Лоран

В 1967 года актриса снялась в картине «Манон 70», основанной на романе «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Картина была в том числе примечательна тем, что музыку к ней написал Серж Генсбур, а костюмы сшил Ив Сен-Лоран
Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images

Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images

«Не бойтесь взрослеть: в каждом возрасте есть своя прелесть. Ушедшие годы — это не только трудности и потери, но прежде всего опыт, мудрость, чувство юмора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни»

«Не бойтесь взрослеть: в каждом возрасте есть своя прелесть. Ушедшие годы — это не только трудности и потери, но прежде всего опыт, мудрость, чувство юмора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни»

Фото: Les films du Carrosse / Les Productions Artistes AssociГ©s / Produzioni Associate Delphos / Sunset B

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Она была третьей из четырех дочерей французских актеров Мориса Дорлеака и Рене Денев. Фамилию матери девушка использовала в самом начале карьеры, чтобы ее не путали с более известной на тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Она была третьей из четырех дочерей французских актеров Мориса Дорлеака и Рене Денев. Фамилию матери девушка использовала в самом начале карьеры, чтобы ее не путали с более известной на тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

В кино Катрин Денев дебютировала в 1956 году, снявшись в фильме «Ученицы», после чего достаточно долгое время появлялась на экранах во второстепенных ролях. Поворотным моментом в ее судьбе стало знакомство с кинорежиссером Роже Вадимом (на фото), который стал ее гражданским мужем

В кино Катрин Денев дебютировала в 1956 году, снявшись в фильме «Ученицы», после чего достаточно долгое время появлялась на экранах во второстепенных ролях. Поворотным моментом в ее судьбе стало знакомство с кинорежиссером Роже Вадимом (на фото), который стал ее гражданским мужем

Фото: AP / Jacques Marqueton

Катрин Денев стала звездой после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» (1964, кадр из фильма на фото) режиссера Жака Деми, который впоследствии стал хорошим другом актрисы. Именно он, по словам самой Денев, «разбудил ее». В 1964 году актриса также исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение» — первом англоязычном фильме режиссера

Катрин Денев стала звездой после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» (1964, кадр из фильма на фото) режиссера Жака Деми, который впоследствии стал хорошим другом актрисы. Именно он, по словам самой Денев, «разбудил ее». В 1964 году актриса также исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение» — первом англоязычном фильме режиссера

Фото: Parc Film; Madeleine Films

Став известной и популярной, Катрин Денев не довольствовалась просто приглашениями в кино, актриса выдвигала и свои требования режиссерам по выбору кинопартнеров. Храня имидж «ледяной буржуазной красавицы» (как ее прозвали критики), она оставалась востребованной актрисой в течение нескольких десятилетий&lt;br> На фото: с британской королевой Елизаветой II

Став известной и популярной, Катрин Денев не довольствовалась просто приглашениями в кино, актриса выдвигала и свои требования режиссерам по выбору кинопартнеров. Храня имидж «ледяной буржуазной красавицы» (как ее прозвали критики), она оставалась востребованной актрисой в течение нескольких десятилетий
На фото: с британской королевой Елизаветой II

Фото: AP / Pool

Критики писали, что героини Катрин Денев принадлежали к типу женщин, которые норовили в отношениях с мужчинами «укусить и убежать», сыгранные актрисой образы были самобытны и ярки&lt;br> На фото: кадр из фильма «Дневная красавица» (1967) Луиса Бунюэля

Критики писали, что героини Катрин Денев принадлежали к типу женщин, которые норовили в отношениях с мужчинами «укусить и убежать», сыгранные актрисой образы были самобытны и ярки
На фото: кадр из фильма «Дневная красавица» (1967) Луиса Бунюэля

Фото: Paris Film Productions; Five Film

Говоря о принципе, по которому она выбирает роли, Катрин Денев заявляла: «Чтобы выдержать конкуренцию в актерском мире, нужно всегда оставаться &quot;живой&quot; и не позволять, чтобы тебя насильно загоняли в какие-то рамки, привязывали к определенному амплуа. Потому что любая система стремится навесить на тебя ярлык. А я, выбирая, в каком фильме буду или не буду работать, думала не о том, как эта роль отразится на моей карьере. Я всегда делала только то, что мне хотелось»

Говоря о принципе, по которому она выбирает роли, Катрин Денев заявляла: «Чтобы выдержать конкуренцию в актерском мире, нужно всегда оставаться "живой" и не позволять, чтобы тебя насильно загоняли в какие-то рамки, привязывали к определенному амплуа. Потому что любая система стремится навесить на тебя ярлык. А я, выбирая, в каком фильме буду или не буду работать, думала не о том, как эта роль отразится на моей карьере. Я всегда делала только то, что мне хотелось»

Фото: Keystone USA via Zuma Press / Kommersant Photo

Творческий союз с режиссером Луисом Бунюэлем стал вершиной кинокарьеры Катрин Денев. Она снялась в его картинах «Тристана» (1970, кадр на фото) и «Дневная красавица» (1967). Роль в последнем стала одной из самых смелых ее работ, где Денев сыграла добропорядочную жену, работающую в борделе

Творческий союз с режиссером Луисом Бунюэлем стал вершиной кинокарьеры Катрин Денев. Она снялась в его картинах «Тристана» (1970, кадр на фото) и «Дневная красавица» (1967). Роль в последнем стала одной из самых смелых ее работ, где Денев сыграла добропорядочную жену, работающую в борделе

Фото: Les Films Corona; Selenia Cinematografica

«Мне представляется нескромным гордиться только тем, что я их родила. Это не такая уж доблесть»&lt;br> Среди кинозвезд Катрин Денев слывет самой решительной противницей брака. Она официально вышла замуж только однажды — за английского фотографа Дэвида Бейли — и очень скоро развелась. Тем не менее у Катрин Денев двое детей: сын Кристиан от режиссера Роже Вадима и дочь Кьяра Мастроянни — от актера Марчелло Мастроянни. «Брак абсурден, если существует развод», — уверяет Денев

«Мне представляется нескромным гордиться только тем, что я их родила. Это не такая уж доблесть»
Среди кинозвезд Катрин Денев слывет самой решительной противницей брака. Она официально вышла замуж только однажды — за английского фотографа Дэвида Бейли — и очень скоро развелась. Тем не менее у Катрин Денев двое детей: сын Кристиан от режиссера Роже Вадима и дочь Кьяра Мастроянни — от актера Марчелло Мастроянни. «Брак абсурден, если существует развод», — уверяет Денев

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

У Катрин Денев был роман с режиссером Франсуа Трюффо. В 1969 году она снялась в его ленте «Сирена «Миссисипи», где партнером актрисы был Жан-Поль Бельмондо. Спустя 11 лет после расставания Трюффо отдал ей роль в своем фильме «Последнее метро» (1980, кадр на фото), за которую Денев впервые за двадцать лет карьеры удостоилась премии «Сезар». Актриса также получила премию «Сезар» за роль в картине «Индокитай» (1992)

У Катрин Денев был роман с режиссером Франсуа Трюффо. В 1969 году она снялась в его ленте «Сирена «Миссисипи», где партнером актрисы был Жан-Поль Бельмондо. Спустя 11 лет после расставания Трюффо отдал ей роль в своем фильме «Последнее метро» (1980, кадр на фото), за которую Денев впервые за двадцать лет карьеры удостоилась премии «Сезар». Актриса также получила премию «Сезар» за роль в картине «Индокитай» (1992)

Фото: TF1 Films Production

Катрин Денев с удовольствием демонстрировала модели во время гала-представлений дома моды Ива Сен-Лорана, с которым дружила много лет. «Она ослепительна, — говорил о ней модельер, — у нее есть собственный стиль»&lt;br> На фото: с Ивом Сен-Лораном, Майей Плисецкой (справа)

Катрин Денев с удовольствием демонстрировала модели во время гала-представлений дома моды Ива Сен-Лорана, с которым дружила много лет. «Она ослепительна, — говорил о ней модельер, — у нее есть собственный стиль»
На фото: с Ивом Сен-Лораном, Майей Плисецкой (справа)

Фото: AP / Jean Jacques Levy, File

Успех сопутствовал Катрин Денев и в последующие годы. Критики особенно благосклонно восприняли ее роль в драме «Индокитай» 1992 года, которая получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Американские звезды Кэтлин Тернер и Мерил Стрип называли ее величайшей актрисой столетия. А ее молодая коллега Сандрин Боннэр сказала: «Имя Денев — синоним не легенды, но идеала»

Успех сопутствовал Катрин Денев и в последующие годы. Критики особенно благосклонно восприняли ее роль в драме «Индокитай» 1992 года, которая получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Американские звезды Кэтлин Тернер и Мерил Стрип называли ее величайшей актрисой столетия. А ее молодая коллега Сандрин Боннэр сказала: «Имя Денев — синоним не легенды, но идеала»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1994 году актриса вместе с актером и режиссером Клинтом Иствудом входила в жюри Каннского кинофестиваля

В 1994 году актриса вместе с актером и режиссером Клинтом Иствудом входила в жюри Каннского кинофестиваля

Фото: Reuters

В 2002 году лестные отзывы кинокритиков получила картина Франсуа Озона «Восемь женщин». За два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена другому фильму с участием Денев — «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера (2008, кадр на фото)

В 2002 году лестные отзывы кинокритиков получила картина Франсуа Озона «Восемь женщин». За два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена другому фильму с участием Денев — «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера (2008, кадр на фото)

Фото: Zentropa Entertainments; Canal+

В середине 2000-х в фильмографии актрисы, помимо главных, стали появляться и роли второго плана: «Герой семьи» и «Братство камня», снятые в 2006 году, а также «Жизнь после него» 2007 года. Этот список пополнили картины 2008 года: «Я хочу видеть», «Рождественская сказка» и «Мои звезды»

В середине 2000-х в фильмографии актрисы, помимо главных, стали появляться и роли второго плана: «Герой семьи» и «Братство камня», снятые в 2006 году, а также «Жизнь после него» 2007 года. Этот список пополнили картины 2008 года: «Я хочу видеть», «Рождественская сказка» и «Мои звезды»

Фото: Reuters

В 2004 году актриса дала пресс-конференцию в Москве на презентации книги кинокритика Андрея Плахова «Катрин Денев. От &quot;Шербурских зонтиков&quot; до &quot;8 женщин&quot;»

В 2004 году актриса дала пресс-конференцию в Москве на презентации книги кинокритика Андрея Плахова «Катрин Денев. От "Шербурских зонтиков" до "8 женщин"»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Несмотря на неоднократные приглашения в Голливуд, Катрин Денев осталась известной аудитории в Соединенных Штатах преимущественно как героиня роликов, рекламирующих парфюмерную продукцию, а также одна из вампирш из фильма «Голод» 1983 года

Несмотря на неоднократные приглашения в Голливуд, Катрин Денев осталась известной аудитории в Соединенных Штатах преимущественно как героиня роликов, рекламирующих парфюмерную продукцию, а также одна из вампирш из фильма «Голод» 1983 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2007 году актриса участвовала в открытии бутика «Louis Vuitton» в Москве вместе с дирижером и президентом ММДМ Владимиром Спиваковым

В 2007 году актриса участвовала в открытии бутика «Louis Vuitton» в Москве вместе с дирижером и президентом ММДМ Владимиром Спиваковым

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Дуэт Катрин Денев и Жерара Депардье сложился еще во время съемок в фильме «Последнее метро», однако в 1980-х их дружба переросла в роман, который длился более 10 лет. «Я бы хотел стать таким мужчиной, как она», — говорил Депардье о своей партнерше&lt;br> На фото: актеры Эдуар Бер, Катрин Денев и Жерар Депардье

Дуэт Катрин Денев и Жерара Депардье сложился еще во время съемок в фильме «Последнее метро», однако в 1980-х их дружба переросла в роман, который длился более 10 лет. «Я бы хотел стать таким мужчиной, как она», — говорил Депардье о своей партнерше
На фото: актеры Эдуар Бер, Катрин Денев и Жерар Депардье

Фото: AP

В 2012 году Катрин Денев приняла участие в церемонии закрытия 34-го Московского международного кинофестиваля

В 2012 году Катрин Денев приняла участие в церемонии закрытия 34-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Катрин Денев поддерживает борьбу за права женщин, в том числе на прерывание беременности. Например, в 1972 году она подписала открытое письмо с требованием сделать средства контрацепции доступными, а также декриминализовать аборты (на тот момент уголовно наказуемое преступление во Франции). В 2013 году она подписала петицию против закона, наказывающего клиентов проституток&lt;br> На фото: с актером и юмористом Лораном Лафиттом

Катрин Денев поддерживает борьбу за права женщин, в том числе на прерывание беременности. Например, в 1972 году она подписала открытое письмо с требованием сделать средства контрацепции доступными, а также декриминализовать аборты (на тот момент уголовно наказуемое преступление во Франции). В 2013 году она подписала петицию против закона, наказывающего клиентов проституток
На фото: с актером и юмористом Лораном Лафиттом

Фото: Reuters

В 2016 году актриса стала лауреатом премии «Люмьер», награду вручал режиссер Роман Полански. В благодарственной речи актриса отметила: «Быть здесь сегодня со всеми вместе, среди друзей, актеров, режиссеров, вновь пересмотреть отрывки из стольких фильмов, — все это, на самом деле, меня очень растрогало. Я очень тронута и одновременно счастлива в этот вечер»

В 2016 году актриса стала лауреатом премии «Люмьер», награду вручал режиссер Роман Полански. В благодарственной речи актриса отметила: «Быть здесь сегодня со всеми вместе, среди друзей, актеров, режиссеров, вновь пересмотреть отрывки из стольких фильмов, — все это, на самом деле, меня очень растрогало. Я очень тронута и одновременно счастлива в этот вечер»

Фото: Reuters

Всего в фильмографии актрисы более 130 ролей

Всего в фильмографии актрисы более 130 ролей

Фото: Getty Images

В течение своей актерской карьеры Денев становилась лауреатом различных наград более 20 раз&lt;br> На фото: Катрин Денев выступает с речью на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже в 2025 году

В течение своей актерской карьеры Денев становилась лауреатом различных наград более 20 раз
На фото: Катрин Денев выступает с речью на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже в 2025 году

Фото: Benoit Tessier / Reuters

1 / 25

В 1967 года актриса снялась в картине «Манон 70», основанной на романе «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Картина была в том числе примечательна тем, что музыку к ней написал Серж Генсбур, а костюмы сшил Ив Сен-Лоран

Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images

«Не бойтесь взрослеть: в каждом возрасте есть своя прелесть. Ушедшие годы — это не только трудности и потери, но прежде всего опыт, мудрость, чувство юмора, спокойный и трезвый взгляд на все происходящее в жизни»

Фото: Les films du Carrosse / Les Productions Artistes AssociГ©s / Produzioni Associate Delphos / Sunset B

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Она была третьей из четырех дочерей французских актеров Мориса Дорлеака и Рене Денев. Фамилию матери девушка использовала в самом начале карьеры, чтобы ее не путали с более известной на тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

В кино Катрин Денев дебютировала в 1956 году, снявшись в фильме «Ученицы», после чего достаточно долгое время появлялась на экранах во второстепенных ролях. Поворотным моментом в ее судьбе стало знакомство с кинорежиссером Роже Вадимом (на фото), который стал ее гражданским мужем

Фото: AP / Jacques Marqueton

Катрин Денев стала звездой после каннского триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» (1964, кадр из фильма на фото) режиссера Жака Деми, который впоследствии стал хорошим другом актрисы. Именно он, по словам самой Денев, «разбудил ее». В 1964 году актриса также исполнила главную роль в психологическом триллере Романа Полански «Отвращение» — первом англоязычном фильме режиссера

Фото: Parc Film; Madeleine Films

Став известной и популярной, Катрин Денев не довольствовалась просто приглашениями в кино, актриса выдвигала и свои требования режиссерам по выбору кинопартнеров. Храня имидж «ледяной буржуазной красавицы» (как ее прозвали критики), она оставалась востребованной актрисой в течение нескольких десятилетий
На фото: с британской королевой Елизаветой II

Фото: AP / Pool

Критики писали, что героини Катрин Денев принадлежали к типу женщин, которые норовили в отношениях с мужчинами «укусить и убежать», сыгранные актрисой образы были самобытны и ярки
На фото: кадр из фильма «Дневная красавица» (1967) Луиса Бунюэля

Фото: Paris Film Productions; Five Film

Говоря о принципе, по которому она выбирает роли, Катрин Денев заявляла: «Чтобы выдержать конкуренцию в актерском мире, нужно всегда оставаться "живой" и не позволять, чтобы тебя насильно загоняли в какие-то рамки, привязывали к определенному амплуа. Потому что любая система стремится навесить на тебя ярлык. А я, выбирая, в каком фильме буду или не буду работать, думала не о том, как эта роль отразится на моей карьере. Я всегда делала только то, что мне хотелось»

Фото: Keystone USA via Zuma Press / Kommersant Photo

Творческий союз с режиссером Луисом Бунюэлем стал вершиной кинокарьеры Катрин Денев. Она снялась в его картинах «Тристана» (1970, кадр на фото) и «Дневная красавица» (1967). Роль в последнем стала одной из самых смелых ее работ, где Денев сыграла добропорядочную жену, работающую в борделе

Фото: Les Films Corona; Selenia Cinematografica

«Мне представляется нескромным гордиться только тем, что я их родила. Это не такая уж доблесть»
Среди кинозвезд Катрин Денев слывет самой решительной противницей брака. Она официально вышла замуж только однажды — за английского фотографа Дэвида Бейли — и очень скоро развелась. Тем не менее у Катрин Денев двое детей: сын Кристиан от режиссера Роже Вадима и дочь Кьяра Мастроянни — от актера Марчелло Мастроянни. «Брак абсурден, если существует развод», — уверяет Денев

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

У Катрин Денев был роман с режиссером Франсуа Трюффо. В 1969 году она снялась в его ленте «Сирена «Миссисипи», где партнером актрисы был Жан-Поль Бельмондо. Спустя 11 лет после расставания Трюффо отдал ей роль в своем фильме «Последнее метро» (1980, кадр на фото), за которую Денев впервые за двадцать лет карьеры удостоилась премии «Сезар». Актриса также получила премию «Сезар» за роль в картине «Индокитай» (1992)

Фото: TF1 Films Production

Катрин Денев с удовольствием демонстрировала модели во время гала-представлений дома моды Ива Сен-Лорана, с которым дружила много лет. «Она ослепительна, — говорил о ней модельер, — у нее есть собственный стиль»
На фото: с Ивом Сен-Лораном, Майей Плисецкой (справа)

Фото: AP / Jean Jacques Levy, File

Успех сопутствовал Катрин Денев и в последующие годы. Критики особенно благосклонно восприняли ее роль в драме «Индокитай» 1992 года, которая получила «Оскар» как лучший иностранный фильм. Американские звезды Кэтлин Тернер и Мерил Стрип называли ее величайшей актрисой столетия. А ее молодая коллега Сандрин Боннэр сказала: «Имя Денев — синоним не легенды, но идеала»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1994 году актриса вместе с актером и режиссером Клинтом Иствудом входила в жюри Каннского кинофестиваля

Фото: Reuters

В 2002 году лестные отзывы кинокритиков получила картина Франсуа Озона «Восемь женщин». За два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена другому фильму с участием Денев — «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера (2008, кадр на фото)

Фото: Zentropa Entertainments; Canal+

В середине 2000-х в фильмографии актрисы, помимо главных, стали появляться и роли второго плана: «Герой семьи» и «Братство камня», снятые в 2006 году, а также «Жизнь после него» 2007 года. Этот список пополнили картины 2008 года: «Я хочу видеть», «Рождественская сказка» и «Мои звезды»

Фото: Reuters

В 2004 году актриса дала пресс-конференцию в Москве на презентации книги кинокритика Андрея Плахова «Катрин Денев. От "Шербурских зонтиков" до "8 женщин"»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Несмотря на неоднократные приглашения в Голливуд, Катрин Денев осталась известной аудитории в Соединенных Штатах преимущественно как героиня роликов, рекламирующих парфюмерную продукцию, а также одна из вампирш из фильма «Голод» 1983 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2007 году актриса участвовала в открытии бутика «Louis Vuitton» в Москве вместе с дирижером и президентом ММДМ Владимиром Спиваковым

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Дуэт Катрин Денев и Жерара Депардье сложился еще во время съемок в фильме «Последнее метро», однако в 1980-х их дружба переросла в роман, который длился более 10 лет. «Я бы хотел стать таким мужчиной, как она», — говорил Депардье о своей партнерше
На фото: актеры Эдуар Бер, Катрин Денев и Жерар Депардье

Фото: AP

В 2012 году Катрин Денев приняла участие в церемонии закрытия 34-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Катрин Денев поддерживает борьбу за права женщин, в том числе на прерывание беременности. Например, в 1972 году она подписала открытое письмо с требованием сделать средства контрацепции доступными, а также декриминализовать аборты (на тот момент уголовно наказуемое преступление во Франции). В 2013 году она подписала петицию против закона, наказывающего клиентов проституток
На фото: с актером и юмористом Лораном Лафиттом

Фото: Reuters

В 2016 году актриса стала лауреатом премии «Люмьер», награду вручал режиссер Роман Полански. В благодарственной речи актриса отметила: «Быть здесь сегодня со всеми вместе, среди друзей, актеров, режиссеров, вновь пересмотреть отрывки из стольких фильмов, — все это, на самом деле, меня очень растрогало. Я очень тронута и одновременно счастлива в этот вечер»

Фото: Reuters

Всего в фильмографии актрисы более 130 ролей

Фото: Getty Images

В течение своей актерской карьеры Денев становилась лауреатом различных наград более 20 раз
На фото: Катрин Денев выступает с речью на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже в 2025 году

Фото: Benoit Tessier / Reuters

🎞 1 октября 2025 года

Точка полета

Андрей Плахов об учебе во ВГИКе и педагоге Полине Лобачевской

Исполнилось 96 лет Полине Лобачевской — выдающемуся педагогу (она выучила во ВГИКе не одно поколение режиссеров) и музейному куратору. Несколько лет назад Москву поразил мультимедийный, дизайнерски и технически изощренный проект Музея AZ (Анатолия Зверева) «Свободный полет» — о внутренней связи творчества советских художников-нонконформистов и кинематографа Андрея Тарковского. До этого выставка того же музея под названием «Новый полет на Солярис» прошла во Флоренции и Монце, рядом с Миланом. Обе инициировала Полина Лобачевская; именно личность куратора, одинаково близкая изобразительным искусствам и режиссерскому кинематографу, привела музей к таким смелым проектам. Их осуществляла большая группа сотрудников, но Полина Ивановна была мозгом и душой. Ее интеллекту, фантазии, энергии, креативности и художественному чутью могли позавидовать коллеги втрое моложе.

Кинокритик Андрей Плахов

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Мы познакомились давно; я и моя жена учились на киноведческом факультете ВГИКа, а Лобачевская преподавала на режиссерском. Среди ее учеников — Александр Сокуров, она сыграла роль в становлении как кинематографиста Рустама Хамдамова. Хотя ВГИК считался идеологическим вузом и управляли им проверенные партийные кадры, здесь все же многое позволялось. Вальяжный Сергей Герасимов во вгиковской атмосфере часто сбрасывал имидж официального босса; в один из таких счастливых моментов он разрешил Полине Лобачевской осуществить ее заветный проект — постановку студенческого спектакля по «Трехгрошовой опере» Брехта. По тем временам то была неслыханная смелость.

ВГИК 1960–1980-х годов был замечателен присутствием нескольких преподавателей, которые вообще никак не соприкасались с идеологией.

Они были высокими профессионалами, блистательными лекторами и абсолютно независимыми в своих суждениях и поступках личностями. Их так не хватает в сегодняшнем ВГИКе, их так не хватает в сегодняшней жизни — профессиональных авторитетов, которые в то же время были бы авторитетами моральными.

Это читавшие зарубежную литературу Владимир Яковлевич Бахмутский и Ольга Игоревна Ильинская, преподававшая историю живописи Паола Дмитриевна Волкова, это Ливия Александровна Звонникова — специалист по русской литературе ХХ века. Потом к этим богам вгиковского олимпа присоединился Мераб Константинович Мамардашвили. Увы, никого уже нет в живых. Кстати, и Бахмутский, и Мамардашвили родились в сентябре, и совсем недавно ученики их нежно вспоминали.

Как я им всем благодарен. И не за одну науку, но едва ли не больше — за личное общение, которое они щедро дарили нам, студентам, между делом вытряхивая из наших голов совковую пыль. Мы вместе курили в перерывах, а иногда и в аудиториях, продолжая обсуждать учебный материал или новые фильмы. Мамардашвили садился на парту, закуривал трубку и читал лекцию для троих аспирантов, одним из них был я. Это не были лекции в рутинном понимании; рассказывая о чем угодно, Мераб не «просвещал» нас и не учил запоминать факты. Он пробуждал способность воспринимать философию как инструмент развития самостоятельного мышления. Лекция могла быть посвящена чему угодно, а в конце лектор говорил, что то же самое можно описать и проанализировать в терминах любимого им Декарта или даже суфийской мистики.

Полина Лобачевская

Полина Лобачевская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Полина Лобачевская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встречались мы с нашими учителями и «на дому» за рюмкой водки, а с Ольгой Игоревной и ее мужем, литературоведом Борисом Сергеевичем Емельяновым, вообще близко подружились. Они жили и умерли как настоящие русские интеллигенты — в пропитанной книжной пылью квартирке в пролетарском Бибирево, ни разу не побывав в Европе, культуру которой знали как мало кто из ее коренных жителей.

Это время и это место запечатлелось в памяти как некий Эдем, почти платоновская академия, дарившая нам общение, лишенное всякой корысти и пошлости. В эту компанию влилась также Ирина Павловна Чухрай, жена автора «Баллады о солдате» Григория Чухрая. Она была очень доброй, веселой, намного пережила мужа, и именно сегодня я узнал о кончине долгожительницы. Ей было 105 лет!

Позднее, уже в перестроечную пору, к нам присоединялся приезжавший из Америки Наум Коржавин, и в этой же компании мы познакомились с Полиной Лобачевской. После смерти Ольги Игоревны она стала для нас новым центром притяжения. И еще, конечно, все восхищались ее красотой, становившейся только ярче с течением времени. Для нас, совсем молодых, Полина Ивановна должна была восприниматься «дамой в возрасте», но все эти определения ей решительно не подходили. «Она продала душу дьяволу»,— негодовали завистницы.

А Коржавин, подписывая ей свой поэтический сборник, придумал стихотворную рифму: в первой строке было что-то про Россию, вторую помню хорошо: «А Полина все красивей».

В это же время, через ту же Полину, мы открыли для себя Анатолия Зверева, с которым она дружила и которого мы раньше знали в основном понаслышке. И даже купили его работу у одного коллекционера за сумасшедшие деньги — 200 или чуть не 300 рублей! Мы только что окончили ВГИК, были бедны как церковные мыши, и однако в нашем доме (собственно, дома-то еще не было, мотались по съемным квартирам) появилась чудесная акварель Зверева внушительного размера — букет цветов в зеленом кувшине. В сердцевине этого букета, если в нее вглядываться, можно было прозреть бесконечность, затягивающую «воронку времени», вход в космос, в иную вселенную. Известно, что Зверев писал не всегда качественными красками, а часто тем, что под руку попадется. Букет «зацвел» — в нем завелся грибок, и спасти его, и то лишь процентов на восемьдесят, сумели только очень хорошие реставраторы из Музея Рублева.

Для меня Зверев был уже легендой, для Полины Лобачевской — другом и современником. Потом пролетели годы, мы с Полиной долго, очень долго не виделись. Я никак не предполагал, что этот круг судьбы замкнется спустя четверть века в Музее AZ и мы снова встретимся в совместной работе над книгой о Тарковском. Не думал, что все соединится: ВГИК, Тарковский, Зверев, воспоминания о советской Атлантиде и новый полет на Солярис.

🎞 25 ноября 2025 года

Скифская мадонна

Андрей Плахов — к 100-летию Нонны Мордюковой

Когда я делал первые шаги в профессии кинокритика, мне поручили выступить с лекцией на тему «Вячеслав Тихонов — выдающийся актер советского кино». Это было на какой-то фабрике, аудитория почти исключительно женская. Похоже, ждали самого Тихонова, а когда на сцене вместо него появился молодой перепуганный лектор, послышался вздох разочарования. Не без труда к середине встречи удалось «разогреть» публику, а когда настало время вопросов и ответов, первым прозвучало: «Скажите, а как там все-таки у них с Мордюковой?» Она была не только всенародно знаменитой — ее воспринимали как близкую родственницу, сочувствовали, сопереживали.

Андрей Плахов

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Я видел ее профиль на скифских вазах»,— сказал Александр Довженко на защите ее диплома во ВГИКе. И хотя лучше всего она чувствовала себя на студенческих спектаклях в телогрейке и сапогах, ей прочили роли героинь греческих трагедий. Однако даже шолоховскую Аксинью сыграть не удалось: Сергей Герасимов утвердил на роль в «Тихом Доне» не свою подопечную по «Молодой гвардии» донскую казачку Нонну Мордюкову, а Элину Быстрицкую.

В то время фильмов и хороших ролей было мало. У Мордюковой быстро сложилось амплуа «простой русской женщины» с трудной судьбой — метростроевки, а чаще всего колхозницы, которой иногда предстояло пройти «светлый путь» до позиции председателя колхоза. Но харизма актрисы пробивалась и в бытовых мелодрамах, и в патриотических эпопеях, расширяя и углубляя их.

В том-то и дело: она была народная, но не простонародная — и совсем не простая.

Ульяна Громова в ее исполнении перекликалась с классическими образами святых великомучениц — эдакая краснодонская Жанна д’Арк. И уже самые первые ее роли — в «Чужой родне», «Отчем доме», «Простой истории» — смотрелись монументально, словно эта женщина с южнорусскими чертами лица, статной фигурой и сильным, трудно сдерживаемым темпераментом была высечена из одного цельного куска мрамора. Уже тогда в народ пошли словесные перлы, впервые произнесенные с экрана Мордюковой, начиная со стопроцентно фольклорного «Хороший ты мужик, но не орел!».

Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Нонна Мордюкова

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Когда на экраны хлынула оттепельная «новая волна», востребованы оказались другие актрисы: Татьяна Самойлова, Людмила Гурченко, Татьяна Лаврова, Алла Демидова, Маргарита Терехова — героини другого, современного типа, более чувственные, интеллектуальные или эксцентричные.

А Мордюкова была сродни итальянке Анне Маньяни, гречанке Ирен Папас, французу Жану Габену — монументальным фигурам кинематографа середины ХХ века.

И если Маньяни называли «священным чудовищем неореализма», критик Майя Туровская совершенно справедливо определила Мордюкову как «священное чудовище деревенской темы». На своих могучих плечах она подняла эту тему намного выше скромных амбиций разрабатывавших ее режиссеров: кажется, еще немного — и с такой актрисой в России тоже появился бы свой неореализм.

Однако вместо него появилось кино шестидесятников — преимущественно городское, в котором Мордюковой пришлось заново искать свое место и амплуа.

Вчерашняя прима становится актрисой выразительного эпизода.

Пройдет еще не так много времени — и на ее долю останутся роли теток и вдов, вахтеров и, фигурально выражаясь, бабы Зины (так, кстати, и звали одну из ее поздних героинь).

Но именно в это время судьба подсказывает актрисе два новых пути. Первый — это комедия. Мордюкова, наступив на горло собственной трагедийной природе, снялась у всех наших главных комедиографов. Хищная чиновница Пристяжнюк в «Тридцати трех» Георгия Данелии, жэковская активистка Плющ из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая, незабываемый «дядя Миша» в «Вокзале для двоих» Эльдара Рязанова — пародийные воплощения Нонны Мордюковой, которые тоже удивительным образом оказались символами. К ним надо добавить купчиху из «Женитьбы Бальзаминова» Константина Воинова с томным «Нравится он мне!».

Другой путь, который привел Мордюкову к вершине,— роли матерей. В «Комиссаре» Александра Аскольдова актриса сыграла беременную красноармейскую комиссаршу.

Пробуждение материнского инстинкта, прекрасной скифской мадонны в этом бесполом существе в военной шинели и составляет главный сюжет фильма, который просто невозможно представить с другой актрисой.

Точно так же не было бы без Мордюковой «Трясины» Григория Чухрая — трагедии материнской любви, которая толкнула сына к дезертирству. Этот фильм был поставлен по сценарию Виктора Мережко, который потом перекочевал и в титры «Родни» Никиты Михалкова — еще одной картины, где Мордюкова выступает в роли Матери с большой буквы. Только вместо ожидаемой монументальности актриса дает совершенно другие краски — гротескные и зловещие, но одновременно жалкие и смешные.

Между тем все три фильма, где Нонна Мордюкова сыграла счастливых и несчастных матерей, оказались неугодны властям. «Комиссар» пролежал на полке 20 лет, «Трясина» вызвала гнев Министерства обороны самой темой дезертирства, и даже «Родне» в Госкино сделали не один десяток замечаний, указав в том числе на нежелательный фартук на героине Мордюковой с изображением американского флага. Все три русские мадонны не вписывались в патриотический канон.

Куда ближе к этому канону было «Русское поле» Николая Москаленко, где Мордюкова в привычной роли стоической колхозницы снималась вместе со своим сыном Владимиром Тихоновым. Его герой погибал на армейской службе, а через несколько лет актриса уже не в кино, а в жизни пережила трагедию потери сына.

В перестроечные годы Нонна Мордюкова почти не имела новых достойных ролей, а для молодого поколения оставалась живым мифом.

Денис Евстигнеев предложил ей сыграть еще один драматический образ матери. Фильм, который так и назывался — «Мама», рассказывал основанную на реальных событиях историю о семье самодеятельных братьев-музыкантов, захвативших самолет под предводительством своей матери. Это было еще одно символическое воплощение животной, неразумной материнской любви. В ней ощущался не столько христианский, сколько античный и языческий посыл: русская мадонна приносила своих детей в жертву даже не из любви к родине, а из ненависти к ней.

Андрей Плахов

Нонна Мордюкова на съемочных площадках знаменитых фильмов

Нонна Мордюкова (полное имя Ноябрина) родилась в селе Константиновка Донецкой области. Детство будущей актрисы прошло на Кубани, где ее мать работала председателем колхоза. Сниматься в кино Нонна Мордюкова мечтала с детства, на актерский факультет ВГИКа будущая актриса поступила после окончания войны в 1945 году
На фото: актрисы Нонна Мордюкова и Лидия Смирнова (слева) в комедии «Женитьба Бальзаминова», 1964 год
Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Нонна Мордюкова (полное имя Ноябрина) родилась в селе Константиновка Донецкой области. Детство будущей актрисы прошло на Кубани, где ее мать работала председателем колхоза. Сниматься в кино Нонна Мордюкова мечтала с детства, на актерский факультет ВГИКа будущая актриса поступила после окончания войны в 1945 году
На фото: актрисы Нонна Мордюкова и Лидия Смирнова (слева) в комедии «Женитьба Бальзаминова», 1964 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Свою первую роль в кино Нонна Мордюкова сыграла еще на втором курсе ВГИКа — в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», который вышел в 1948 году. Нонна Мордюкова исполнила роль героини краснодонского подполья Ульяны Громовой

Свою первую роль в кино Нонна Мордюкова сыграла еще на втором курсе ВГИКа — в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», который вышел в 1948 году. Нонна Мордюкова исполнила роль героини краснодонского подполья Ульяны Громовой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Во время съемок «Молодой гвардии» Нонна Мордюкова познакомилась со своим будущим мужем Вячеславом Тихоновым, а в 1950 году у них родился сын Владимир. Актерский союз продлился 13 лет — в 1963 году Мордюкова и Тихонов расстались

Во время съемок «Молодой гвардии» Нонна Мордюкова познакомилась со своим будущим мужем Вячеславом Тихоновым, а в 1950 году у них родился сын Владимир. Актерский союз продлился 13 лет — в 1963 году Мордюкова и Тихонов расстались

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В комедии «Тридцать три» (1965) Нонне Мордюковой досталась роль начальника Облздравотдела Пристяжнюк (на фото). В ключевой сцене отправки технолога Травкина на Марс ей предстояло выступить с трибуны. Сцену снимали в Ростове на привокзальной площади. Пламенная речь Мордюковой привлекала любопытных пассажиров, тем самым обеспечила бесплатную массовку, на которую рассчитывал режиссер Георгий Данелия

В комедии «Тридцать три» (1965) Нонне Мордюковой досталась роль начальника Облздравотдела Пристяжнюк (на фото). В ключевой сцене отправки технолога Травкина на Марс ей предстояло выступить с трибуны. Сцену снимали в Ростове на привокзальной площади. Пламенная речь Мордюковой привлекала любопытных пассажиров, тем самым обеспечила бесплатную массовку, на которую рассчитывал режиссер Георгий Данелия

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир впоследствии также стал актером, в 1971 году сыграл вместе с матерью в фильме «Русское поле». История трагической гибели сына на экране в 1990 году нашла отражение в реальной жизни актрисы: Владимир скончался в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности

Сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир впоследствии также стал актером, в 1971 году сыграл вместе с матерью в фильме «Русское поле». История трагической гибели сына на экране в 1990 году нашла отражение в реальной жизни актрисы: Владимир скончался в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1965 году Нонна Мордюкова (в центре) сыграла эпизодическую, но яркую роль Анисьюшки в киноэпопее «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, который когда-то учился в той же школе города Ейска, что и она. Именно Бондарчук, будучи студентом ВГИКа, посоветовал юной Нонне ехать в Москву и поступать на актерский факультет

В 1965 году Нонна Мордюкова (в центре) сыграла эпизодическую, но яркую роль Анисьюшки в киноэпопее «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, который когда-то учился в той же школе города Ейска, что и она. Именно Бондарчук, будучи студентом ВГИКа, посоветовал юной Нонне ехать в Москву и поступать на актерский факультет

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Нонна Мордюкова не была единственной кандидатурой на роль управдома Варвары Сергеевны Плющ в комедии «Бриллиантовая рука» (кадр на фото). В числе ее конкуренток оказались Клара Лучко, Людмила Шагалова и Татьяна Гаврилова. На худсовете Мордюкову назвали зажатой и неестественной, но посчитали подходящей для образа, если она над ним поработает. В итоге эта роль стала одной из самых популярных в фильмографии Нонны Мордюковой, а многие фразы ее героини стали крылатыми

Нонна Мордюкова не была единственной кандидатурой на роль управдома Варвары Сергеевны Плющ в комедии «Бриллиантовая рука» (кадр на фото). В числе ее конкуренток оказались Клара Лучко, Людмила Шагалова и Татьяна Гаврилова. На худсовете Мордюкову назвали зажатой и неестественной, но посчитали подходящей для образа, если она над ним поработает. В итоге эта роль стала одной из самых популярных в фильмографии Нонны Мордюковой, а многие фразы ее героини стали крылатыми

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сотрудничество с Алексеем Сахаровым и съемки в его фильме «Случай с Полыниным» Нонна Мордюкова называла «именинами души». Она очень ценила режиссера за профессионализм, умение подать личный пример и уважительное отношение к актерам &lt;br>На фото: Нонна Мордюкова (Дуся Кузьмичева) и Олег Ефремов (Полынин) на съемках фильма «Случай с Полыниным», 1970 год

Сотрудничество с Алексеем Сахаровым и съемки в его фильме «Случай с Полыниным» Нонна Мордюкова называла «именинами души». Она очень ценила режиссера за профессионализм, умение подать личный пример и уважительное отношение к актерам
На фото: Нонна Мордюкова (Дуся Кузьмичева) и Олег Ефремов (Полынин) на съемках фильма «Случай с Полыниным», 1970 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Пробы на главную роль в фильме «Трясина» прошли 60 актрис, из которых Григорий Чухрай выбрал Нонну Мордюкову. По словам исполнительницы, образ Матрены дался ей тяжело. На одном из самых драматических эпизодов она чуть не потеряла сознание, потом зарыдала и призналась, что не сможет дойти до конца съемок. На что режиссер ответил: «Кто другой не дойдет, но только не вы» &lt;br>На фото: Нонна Мордюкова (Матрена Быстрова) и Валентина Теличкина (Нина) на съемках фильма «Трясина», 1977 год

Пробы на главную роль в фильме «Трясина» прошли 60 актрис, из которых Григорий Чухрай выбрал Нонну Мордюкову. По словам исполнительницы, образ Матрены дался ей тяжело. На одном из самых драматических эпизодов она чуть не потеряла сознание, потом зарыдала и призналась, что не сможет дойти до конца съемок. На что режиссер ответил: «Кто другой не дойдет, но только не вы»
На фото: Нонна Мордюкова (Матрена Быстрова) и Валентина Теличкина (Нина) на съемках фильма «Трясина», 1977 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Работа Нонны Мордюковой с режиссером Никитой Михалковым на съемочной площадке фильма «Родня» (1981) больше напоминала поле боя. Главным яблоком раздора стал грим: Михалков настаивал на металлических коронках и мелкой завивке, чтобы сделать образ героини грубее и достовернее. Согласилась Мордюкова только под угрозой замены на другую актрису. Режиссер вспоминал: «Это была коррида. Она потом мне это припоминала, с восторгом рассказывала, как я ее унижал. Но она умела прощать»

Работа Нонны Мордюковой с режиссером Никитой Михалковым на съемочной площадке фильма «Родня» (1981) больше напоминала поле боя. Главным яблоком раздора стал грим: Михалков настаивал на металлических коронках и мелкой завивке, чтобы сделать образ героини грубее и достовернее. Согласилась Мордюкова только под угрозой замены на другую актрису. Режиссер вспоминал: «Это была коррида. Она потом мне это припоминала, с восторгом рассказывала, как я ее унижал. Но она умела прощать»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме «Вокзал для двоих» Нонна Мордюкова сыграла роль рыночной перекупщицы, известной как Дядя Миша. Актриса основательно поработала над образом, придумав множество деталей богатой и одновременно безвкусной обстановки в квартире героини &lt;br>На фото: Людмила Гурченко (Вера), Нонна Мордюкова (Дядя Миша) и Олег Басилашвили (Платон Рябинин) на съемках фильма «Вокзал для двоих», 1982 год

В фильме «Вокзал для двоих» Нонна Мордюкова сыграла роль рыночной перекупщицы, известной как Дядя Миша. Актриса основательно поработала над образом, придумав множество деталей богатой и одновременно безвкусной обстановки в квартире героини
На фото: Людмила Гурченко (Вера), Нонна Мордюкова (Дядя Миша) и Олег Басилашвили (Платон Рябинин) на съемках фильма «Вокзал для двоих», 1982 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Как мне надоело слышать, что я сильная. Да мягкая я, как воск, только надежной мужской руки не встретилось»

«Как мне надоело слышать, что я сильная. Да мягкая я, как воск, только надежной мужской руки не встретилось»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По словам актрисы, преподаватели ВГИКа видели в ней героиню греческих трагедий и типажи масштаба Анны Карениной, однако сама Нонна Мордюкова увереннее чувствовала себя на сцене в телогрейке и сапогах. Постепенно за актрисой закрепилось амплуа «простой русской женщины»

По словам актрисы, преподаватели ВГИКа видели в ней героиню греческих трагедий и типажи масштаба Анны Карениной, однако сама Нонна Мордюкова увереннее чувствовала себя на сцене в телогрейке и сапогах. Постепенно за актрисой закрепилось амплуа «простой русской женщины»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мы, актеры, что ни говори, всего лишь инструменты, а мастеровые — это режиссеры. Им тот инструмент подавай, который в данный момент нужен: молоток там, или пассатижи, или вот сейчас Мордюкова в самый раз будет» &lt;br>На фото: кадр из фильма «Мама» (1999)

«Мы, актеры, что ни говори, всего лишь инструменты, а мастеровые — это режиссеры. Им тот инструмент подавай, который в данный момент нужен: молоток там, или пассатижи, или вот сейчас Мордюкова в самый раз будет»
На фото: кадр из фильма «Мама» (1999)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991 году Нонна Мордюкова ушла из Театра-студии киноактера, на сцене которого играла более 40 лет, и появлялась затем лишь на встречах со зрителями и кинофестивалях, писала книгу воспоминаний под названием «Не плачь, казачка»

В 1991 году Нонна Мордюкова ушла из Театра-студии киноактера, на сцене которого играла более 40 лет, и появлялась затем лишь на встречах со зрителями и кинофестивалях, писала книгу воспоминаний под названием «Не плачь, казачка»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Несмотря на десятки ролей в фильмографии, у Нонны Мордюковой осталась нереализованная актерская мечта. «Мое самое большое желание в молодости было сыграть в &quot;Тихом Доне&quot; Аксинью», — признавалась актриса. Ее огорчало отсутствие в советском кинематографе страстных, полноценных любовных историй. «Я не люблю советское кино, там нет женщин и нет мужчин, — говорила она. — Я хочу видеть половые признаки на экране, чтоб женщина была женщиной!»

Несмотря на десятки ролей в фильмографии, у Нонны Мордюковой осталась нереализованная актерская мечта. «Мое самое большое желание в молодости было сыграть в "Тихом Доне" Аксинью», — признавалась актриса. Ее огорчало отсутствие в советском кинематографе страстных, полноценных любовных историй. «Я не люблю советское кино, там нет женщин и нет мужчин, — говорила она. — Я хочу видеть половые признаки на экране, чтоб женщина была женщиной!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Однако, глядя в синее небо, решительно подумала: надо взяться за себя. Буду ездить отдыхать, бывать на природе. Буду жить и жить… Спасибо зрителям, что не дают мне сиднем сидеть. Зрители — это моя жизнь»

«Однако, глядя в синее небо, решительно подумала: надо взяться за себя. Буду ездить отдыхать, бывать на природе. Буду жить и жить… Спасибо зрителям, что не дают мне сиднем сидеть. Зрители — это моя жизнь»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я сильна только там, где я посыльная от земли, от родины, от болей и радостей сегодняшней жизни, от людей, которых я люблю… Я лист от корня, которому служу всей душой. И пусть я отлечу когда-то – меня сменят по весне другие листья из моей породы»

«Я сильна только там, где я посыльная от земли, от родины, от болей и радостей сегодняшней жизни, от людей, которых я люблю… Я лист от корня, которому служу всей душой. И пусть я отлечу когда-то – меня сменят по весне другие листья из моей породы»

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нонна Мордюкова и чрезвычайный и полномочный посол России на Украине Виктор Черномырдин на вручении кинопремии «Ника». Актриса получила награду в номинации «Честь и достоинство»

Нонна Мордюкова и чрезвычайный и полномочный посол России на Украине Виктор Черномырдин на вручении кинопремии «Ника». Актриса получила награду в номинации «Честь и достоинство»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1992 году редакционный совет английской энциклопедии «Кто есть кто» («Who is who») признал Нонну Мордюкову одной из десяти самых выдающихся актрис XX века &lt;br>На фото: Нонна Мордюкова с актером Борисом Щербаковым на праздновании своего 80-летия в московском Доме Кино, 2005 год

В 1992 году редакционный совет английской энциклопедии «Кто есть кто» («Who is who») признал Нонну Мордюкову одной из десяти самых выдающихся актрис XX века
На фото: Нонна Мордюкова с актером Борисом Щербаковым на праздновании своего 80-летия в московском Доме Кино, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Свою первую награду Нонна Мордюкова получила в 1949 году, когда стала лауреатом Госпремии СССР за роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». В 1973 году она получила Госпремию РСФСР имени Братьев Васильевых. Нонна Мордюкова — народная артистка СССР, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени &lt;br>На фото: актрисы Нонна Мордюкова и Людмила Гурченко (слева), 2005 год

Свою первую награду Нонна Мордюкова получила в 1949 году, когда стала лауреатом Госпремии СССР за роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». В 1973 году она получила Госпремию РСФСР имени Братьев Васильевых. Нонна Мордюкова — народная артистка СССР, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
На фото: актрисы Нонна Мордюкова и Людмила Гурченко (слева), 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Актрису похоронили на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына. «Она давно и тяжело болела, очень страдала, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть»,— рассказывала ее сестра Наталья Мордюкова

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Актрису похоронили на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына. «Она давно и тяжело болела, очень страдала, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть»,— рассказывала ее сестра Наталья Мордюкова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

1 / 24

Нонна Мордюкова (полное имя Ноябрина) родилась в селе Константиновка Донецкой области. Детство будущей актрисы прошло на Кубани, где ее мать работала председателем колхоза. Сниматься в кино Нонна Мордюкова мечтала с детства, на актерский факультет ВГИКа будущая актриса поступила после окончания войны в 1945 году
На фото: актрисы Нонна Мордюкова и Лидия Смирнова (слева) в комедии «Женитьба Бальзаминова», 1964 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Свою первую роль в кино Нонна Мордюкова сыграла еще на втором курсе ВГИКа — в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», который вышел в 1948 году. Нонна Мордюкова исполнила роль героини краснодонского подполья Ульяны Громовой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Во время съемок «Молодой гвардии» Нонна Мордюкова познакомилась со своим будущим мужем Вячеславом Тихоновым, а в 1950 году у них родился сын Владимир. Актерский союз продлился 13 лет — в 1963 году Мордюкова и Тихонов расстались

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В комедии «Тридцать три» (1965) Нонне Мордюковой досталась роль начальника Облздравотдела Пристяжнюк (на фото). В ключевой сцене отправки технолога Травкина на Марс ей предстояло выступить с трибуны. Сцену снимали в Ростове на привокзальной площади. Пламенная речь Мордюковой привлекала любопытных пассажиров, тем самым обеспечила бесплатную массовку, на которую рассчитывал режиссер Георгий Данелия

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир впоследствии также стал актером, в 1971 году сыграл вместе с матерью в фильме «Русское поле». История трагической гибели сына на экране в 1990 году нашла отражение в реальной жизни актрисы: Владимир скончался в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1965 году Нонна Мордюкова (в центре) сыграла эпизодическую, но яркую роль Анисьюшки в киноэпопее «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, который когда-то учился в той же школе города Ейска, что и она. Именно Бондарчук, будучи студентом ВГИКа, посоветовал юной Нонне ехать в Москву и поступать на актерский факультет

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Нонна Мордюкова не была единственной кандидатурой на роль управдома Варвары Сергеевны Плющ в комедии «Бриллиантовая рука» (кадр на фото). В числе ее конкуренток оказались Клара Лучко, Людмила Шагалова и Татьяна Гаврилова. На худсовете Мордюкову назвали зажатой и неестественной, но посчитали подходящей для образа, если она над ним поработает. В итоге эта роль стала одной из самых популярных в фильмографии Нонны Мордюковой, а многие фразы ее героини стали крылатыми

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Сотрудничество с Алексеем Сахаровым и съемки в его фильме «Случай с Полыниным» Нонна Мордюкова называла «именинами души». Она очень ценила режиссера за профессионализм, умение подать личный пример и уважительное отношение к актерам
На фото: Нонна Мордюкова (Дуся Кузьмичева) и Олег Ефремов (Полынин) на съемках фильма «Случай с Полыниным», 1970 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Пробы на главную роль в фильме «Трясина» прошли 60 актрис, из которых Григорий Чухрай выбрал Нонну Мордюкову. По словам исполнительницы, образ Матрены дался ей тяжело. На одном из самых драматических эпизодов она чуть не потеряла сознание, потом зарыдала и призналась, что не сможет дойти до конца съемок. На что режиссер ответил: «Кто другой не дойдет, но только не вы»
На фото: Нонна Мордюкова (Матрена Быстрова) и Валентина Теличкина (Нина) на съемках фильма «Трясина», 1977 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Работа Нонны Мордюковой с режиссером Никитой Михалковым на съемочной площадке фильма «Родня» (1981) больше напоминала поле боя. Главным яблоком раздора стал грим: Михалков настаивал на металлических коронках и мелкой завивке, чтобы сделать образ героини грубее и достовернее. Согласилась Мордюкова только под угрозой замены на другую актрису. Режиссер вспоминал: «Это была коррида. Она потом мне это припоминала, с восторгом рассказывала, как я ее унижал. Но она умела прощать»

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

В фильме «Вокзал для двоих» Нонна Мордюкова сыграла роль рыночной перекупщицы, известной как Дядя Миша. Актриса основательно поработала над образом, придумав множество деталей богатой и одновременно безвкусной обстановки в квартире героини
На фото: Людмила Гурченко (Вера), Нонна Мордюкова (Дядя Миша) и Олег Басилашвили (Платон Рябинин) на съемках фильма «Вокзал для двоих», 1982 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

«Как мне надоело слышать, что я сильная. Да мягкая я, как воск, только надежной мужской руки не встретилось»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По словам актрисы, преподаватели ВГИКа видели в ней героиню греческих трагедий и типажи масштаба Анны Карениной, однако сама Нонна Мордюкова увереннее чувствовала себя на сцене в телогрейке и сапогах. Постепенно за актрисой закрепилось амплуа «простой русской женщины»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мы, актеры, что ни говори, всего лишь инструменты, а мастеровые — это режиссеры. Им тот инструмент подавай, который в данный момент нужен: молоток там, или пассатижи, или вот сейчас Мордюкова в самый раз будет»
На фото: кадр из фильма «Мама» (1999)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991 году Нонна Мордюкова ушла из Театра-студии киноактера, на сцене которого играла более 40 лет, и появлялась затем лишь на встречах со зрителями и кинофестивалях, писала книгу воспоминаний под названием «Не плачь, казачка»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Несмотря на десятки ролей в фильмографии, у Нонны Мордюковой осталась нереализованная актерская мечта. «Мое самое большое желание в молодости было сыграть в "Тихом Доне" Аксинью», — признавалась актриса. Ее огорчало отсутствие в советском кинематографе страстных, полноценных любовных историй. «Я не люблю советское кино, там нет женщин и нет мужчин, — говорила она. — Я хочу видеть половые признаки на экране, чтоб женщина была женщиной!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Однако, глядя в синее небо, решительно подумала: надо взяться за себя. Буду ездить отдыхать, бывать на природе. Буду жить и жить… Спасибо зрителям, что не дают мне сиднем сидеть. Зрители — это моя жизнь»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я сильна только там, где я посыльная от земли, от родины, от болей и радостей сегодняшней жизни, от людей, которых я люблю… Я лист от корня, которому служу всей душой. И пусть я отлечу когда-то – меня сменят по весне другие листья из моей породы»

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нонна Мордюкова и чрезвычайный и полномочный посол России на Украине Виктор Черномырдин на вручении кинопремии «Ника». Актриса получила награду в номинации «Честь и достоинство»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1992 году редакционный совет английской энциклопедии «Кто есть кто» («Who is who») признал Нонну Мордюкову одной из десяти самых выдающихся актрис XX века
На фото: Нонна Мордюкова с актером Борисом Щербаковым на праздновании своего 80-летия в московском Доме Кино, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Свою первую награду Нонна Мордюкова получила в 1949 году, когда стала лауреатом Госпремии СССР за роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». В 1973 году она получила Госпремию РСФСР имени Братьев Васильевых. Нонна Мордюкова — народная артистка СССР, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
На фото: актрисы Нонна Мордюкова и Людмила Гурченко (слева), 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Нонна Мордюкова скончалась 6 июля 2008 года. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Актрису похоронили на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына. «Она давно и тяжело болела, очень страдала, но до последнего своего мгновения продолжала репетировать, придумывала себе роли и мечтала, как бы она могла еще сыграть»,— рассказывала ее сестра Наталья Мордюкова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

🎞 25 августа 2025 года

Космос женственности

Андрей Плахов — ко дню рождения Маргариты Тереховой

25 августа отмечает день рождения Маргарита Терехова. Кинообозреватель “Ъ” вспоминает лица отечественной звезды и массового, и авторского кино.

Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов

Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Она принадлежит к избранным актрисам, наделенным даром киногении. Это когда возникает роман, эротическое напряжение между камерой и объектом — то, что отличает настоящих кинозвезд от просто хороших актеров. Но за камерой стоит человек, и потому это роман двух личностей, плод которого запечатлен на экране. Так Джозеф фон Штернберг запечатлел Марлен Дитрих, Франсуа Трюффо — Катрин Денев, Микеланджело Антониони — Монику Витти, Райнер Вернер Фассбиндер — Ханну Шигуллу и Андрей Тарковский — Маргариту Терехову.

Ее лицо в «Зеркале» — одна из икон киноискусства ХХ века. Это был, по выражению критика Елены Стишовой, «космос женственности».

У нее было много других лиц — тоже прекрасных. Мы познакомились, когда она сыграла Миледи, и записали интервью в Театре Моссовета. А потом судьба свела нас, не поверите, в Кремле. Шел Пятый съезд кинематографистов — первый бунт на корабле «Перестройка». Бондарчук и другие «генералы» лежали в обмороке, счетная комиссия чуть не до утра считала голоса, по кремлевскому саду ходил мистический солдат с соколом на плече. В разгар антиалкогольной кампании кто-то чудом достал бутылку водки, и делегаты пили ее из ладоней Маргариты Тереховой.

Актриса Маргарита Терехова в 2002 году

Актриса Маргарита Терехова в 2002 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Актриса Маргарита Терехова в 2002 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Да, вот так мы в тот исторический миг прикоснулись к иконе. Тарковский тогда уже уехал, но еще не был канонизирован и считался предателем родины. Настасья Филипповна так и не была сыграна. Тереховой предстояло искать новых режиссеров или режиссировать самой, строить свою артистическую жизнь. Мы были соседями и частенько общались с Ритой (Маргариту Борисовну мы быстро оставили в прошлом) в ее квартире на Большой Грузинской.

Потом я переехал в соседний дом, но тогда уже увидеть ее было нельзя. Звезда, как ей и положено, стала недоступной, и только излучаемый ею далекий свет продолжал свою прихотливую игру в кадре. Как в «Зеркале».

Миледи российского кино

«Мама все, что не успела, не доделала в своей актерской жизни,— потом мне и Анечке (дочери Маргариты Тереховой.— "Ъ") передавала. А как иначе я умудрилась бы окончить школу с золотой медалью, быть капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу, как могла все успеть?..»
Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, но вскоре семья актеров перебралась в Узбекистан
Фото: РИА Новости

«Мама все, что не успела, не доделала в своей актерской жизни,— потом мне и Анечке (дочери Маргариты Тереховой.— "Ъ") передавала. А как иначе я умудрилась бы окончить школу с золотой медалью, быть капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу, как могла все успеть?..»
Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области, но вскоре семья актеров перебралась в Узбекистан

Фото: РИА Новости

В 1959 году Маргарита Терехова поступила в Ташкентский госуниверситет на физико-математический факультет, но бросила его, чтобы уехать в Москву. Спустя пять лет окончила студию при Академическом театре имени Моссовета, ее мастер Юрий Завадский назвал актрису «черным ящичком с секретами, от которого не знаешь, чего ждать в следующую минуту» &lt;br> На фото: с актрисой Фаиной Раневской (справа)

В 1959 году Маргарита Терехова поступила в Ташкентский госуниверситет на физико-математический факультет, но бросила его, чтобы уехать в Москву. Спустя пять лет окончила студию при Академическом театре имени Моссовета, ее мастер Юрий Завадский назвал актрису «черным ящичком с секретами, от которого не знаешь, чего ждать в следующую минуту»
На фото: с актрисой Фаиной Раневской (справа)

Фото: Вера Петрусова / Фотоархив журнала «Огонек»

«Никогда не надо путать персонажей с человеком» &lt;br>Сразу после окончания учебы Маргарита Терехова начала работу в театре имени Моссовета и выступала там в течение почти 20 лет. Покинув его в 1983 году, она и Игорь Тальков организовали музыкальный коллектив «Балаганчик», но уже в 1987-м актриса вернулась в труппу театра имени Моссовета и служит там до сих пор

«Никогда не надо путать персонажей с человеком»
Сразу после окончания учебы Маргарита Терехова начала работу в театре имени Моссовета и выступала там в течение почти 20 лет. Покинув его в 1983 году, она и Игорь Тальков организовали музыкальный коллектив «Балаганчик», но уже в 1987-м актриса вернулась в труппу театра имени Моссовета и служит там до сих пор

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Дочь Анна Терехова: «Каждый день до глубокой ночи она читала сценарии. Ее буквально заваливали ими — раньше же не было компьютеров и прочей техники, поэтому домой к нам приносили огромные папки с машинописными или рукописными сценариями. Конечно, все прочитать мама не могла физически. И сценарии годами лежали у нас дома — ждали своего часа…» &lt;br> За свою кинокарьеру Маргарита Терехова сыграла более 50 ролей, но дебютировала в кино она в 1965 году — в фильме армянского режиссера Фрунзе Довлятяна «Здравствуй, это я!»

Дочь Анна Терехова: «Каждый день до глубокой ночи она читала сценарии. Ее буквально заваливали ими — раньше же не было компьютеров и прочей техники, поэтому домой к нам приносили огромные папки с машинописными или рукописными сценариями. Конечно, все прочитать мама не могла физически. И сценарии годами лежали у нас дома — ждали своего часа…»
За свою кинокарьеру Маргарита Терехова сыграла более 50 ролей, но дебютировала в кино она в 1965 году — в фильме армянского режиссера Фрунзе Довлятяна «Здравствуй, это я!»

Фото: РИА Новости

«Если кто-то ожидает, что будет чудо, его никогда не будет. Кино (мы же снимали на пленку) — это чудо само по себе. Если оно происходит, это происходит только потом, когда оно выходит на зрителей» &lt;br> Настоящую славу Тереховой принесли фильмы «Бегущая по волнам» (1967) и «Белорусский вокзал» (кадр из фильма на фото, 1970)

«Если кто-то