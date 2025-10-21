Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вечерняя красавица

Андрей Плахов о дне рождения Катрин Денёв

Сегодня день рождения Катрин Денёв. С определенного возраста такие даты в жизни любимых артистов вызывают сложные чувства с оттенком печали, в том числе по эгоистическим мотивам: чем старше становятся они, тем больше стареем мы сами. В случае Катрин, с которой меня связывает давний кинематографический роман, эти эмоции особенно сильны.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Но есть и хорошие новости. Это раньше возраст 50+ считался критическим для красавиц-кинозвезд. Однако, именно дожив до него, Денёв снялась в оскароносном фильме «Индокитай» (1992) и сама была за эту роль номинирована на высшую голливудскую премию. А на днях стало известно, что 82-летняя актриса сыграет в картине «Параллельные истории» иранского режиссера Асгара Фархади, тоже оскароносца. С ней в паре снимется Изабель Юппер — хоть и младше ее на десять лет, но тоже уже не девочка. Это один из трех проектов Денёв, анонсированных на ближайший год: завидная активность.

В молодости она была романтической героиней фильмов Жака Деми и Франсуа Трюффо, но решительно сломала этот имидж. В 1968 году американский журнал назвал Катрин Денёв самой красивой женщиной в мире. «Но, обладая острым пониманием того, как выглядит ее красота на экране, она достигает поразительного результата в ее ниспровержении, одновременно оставляя в неприкосновенности и блеске»,— сказал про нее Мартин Скорсезе.

Будучи бесстрашной актрисой, Денёв воплощалась в слепую, немую, алкоголичку, психически больную, безногую калеку, даже женщину-собаку, а одна из ее недавних героинь не на шутку влюблена в самца шимпанзе.

Актрисе, в юности шокировавшей публику в фильмах Романа Полански и Луиса Бунюэля, уже в новом веке удалось сыграть у самых провокативных режиссеров своего времени — Ларса фон Триера, Франсуа Озона, Хирокадзу Корээды, чуть раньше — у Леоса Каракса, Рауля Руиса, Мануэла ди Оливейры.

В фильме «Бернадетт» Денёв играет жену Жака Ширака, который показан примитивным популистом, циником и недоумком: в свое время он женился на девушке из высшего класса, изменял ей и не ценил. В первой половине фильма первая леди Франции — неуклюжая, неуверенная в себе, одетая в пыльные платья от Лагерфельда «старая черепаха». Так ее называли за глаза и в насмешку подарили живую черепаху.

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Катрин Денёв и Андрей Плахов в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Поворотным пунктом в этом сюжете стал взгляд из окна Елисейского дворца, брошенный Бернадетт: он увидела, как неверный супруг мочится на любовно выращенные ею розы и ползущую сквозь них ставшую уже родной черепаху. И тогда героиня, олицетворяющая старую добрую Францию, объявляет войну временщикам. Частично она даже обновит свои наряды, похудеет и помолодеет, но нет — не станет иконой вкуса и стиля, это не про нее. Зато пойдет в народ и быстро обретет его любовь и признание. Превратит благотворительность из саморекламы в реальное дело. За нее будут голосовать фермеры, учителя, медработники, она будет побеждать на региональных выборах, станет самым популярным политиком Франции. А заодно, как бы между прочим, спасет Ширака от тяжелого коррупционного процесса, даже пойдя ради этого на компромисс с ненавистным Саркози.

Бернадетт–Денёв совсем не похожа на нынешних крикливых феминисток с их обидами и травмами. На самом деле именно она и есть настоящая феминистка, без лишнего шума, «из-за забора» бросившая перчатку политическому патриархату.

После того, как ушли из жизни Мишель Морган, Жанна Моро, Анук Эме, как скончались долгожительницы французского кино 100-летняя Даниэль Дарьё и 101-летняя Мишлин Прель, Катрин Денёв осталась старшей во французской киносемье. Впрочем, нет, жива еще игравшая в «Шербурских зонтиках» мать ее героини Анн Вернон: через три месяца ей исполнится 102 года. А реальная мать Катрин — актриса Жанна Рене Денёв, известная также как Рене Симоно, всего двух месяцев не дожила до 110 лет, скончавшись в 2021 году. Сравнительно незадолго до смерти она собирала по выходным компанию для игры в бридж.

Так что, дорогая Катрин, еще не вечер.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Катрин Денёв

