КСК «Олимп» в Екатеринбурге передали в муниципальную собственность

Культурно-спортивный комплекс «Олимп» на ул. Латвийская, 19, в микрорайоне Компрессорный в Екатеринбурге передан в муниципальную собственность и закреплен за детской музыкальной школой №9. Как сообщили в администрации города, в сентябре на базе спорткомплекса начнутся занятия по хореографии, изобразительному искусству, а также заработает библиотека.

Решение о передаче комплекса было принято для сохранения его культурно-образовательного профиля и обеспечения продолжения работы детских кружков. В результате будет сохранен весь набор муниципальных услуг, включая бесплатные.

Здание передано музыкальной школе в безвозмездное пользование. Отмечается, что достигнута договоренность о совместном использовании спорткомплекса «Олимп» образовательными организациями №71 и №53 для того чтобы оптимизировать учебный процесс и перераспределить учебные площади. В перспективе планируется расширение спектра досуговых и образовательных программ, чтобы «Олимп» стал точкой притяжения не только для жителей Компрессорного, но и близлежащих районов— Истока, Птицефабрики и Кольцово.

Напомним, КСК «Олимп» принадлежал «Газпрому», затем корпорация продала спорткомплекс за 92 млн руб. Ранее «Ъ-Урал» писал, что новые собственники передали объект администрации города.

Полина Бабинцева