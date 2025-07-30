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Новые собственники передали спорткомплекс «Олимп» мэрии Екатеринбурга

Новые владельцы спорткомплекса «Олимп» на ул. Латвийская, 19 на Компрессорном (район Екатеринбурга) передали объект мэрии Екатеринбурга, сообщили в администрации. По словам главы Октябрьского района Игоря Костенко, учреждение было передано в безвозмездное пользование детской музыкальной школе № 9 и сейчас там проводят ремонт.

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Напомним, комплекс принадлежал «Газпрому», затем корпорация решила его продать. Согласно протоколу торгов, договор планировалось заключить с Михаилов Комаровым от лица ООО «Экран тур». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Кургане и занимается арендой.

По словам господина Костенко, с новым собственником был налажен диалог. «С 21 июля достигнута договоренность между администрацией города Екатеринбурга в лице Департамента управления муниципальным имуществом и новым собственником КСК "Олимп". В этом году будет сменен статус учреждения культуры, и музыкальная школа станет детской школой искусств № 3. Здесь появятся направления по хореографии, изобразительному искусству, удастся сохранить и библиотеку»,– рассказал Игорь Костенко.

При этом, администрация надеется приобрести комплекс и перевести в муниципальную собственность. «Впоследствии будет расширен набор услуг, которые мы можем предоставить нашим маленьким жителям. Вообще, думаю, что сила притяжения данного учреждения культуры будет значительно выше, чем те потребности, которые есть у Компрессорного. Думаю, это будет точка притяжения для Истока, Птицефабрики и Кольцово», – добавил господин Костенко.

Мария Игнатова

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