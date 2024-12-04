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обновлено 11:48

«Газпром» продаст за 92 млн руб. спорткомплекс на Компрессорном в Екатеринбурге

«Газпром» продает КСК «Олимп» на ул. Латвийской, 19, следует из сервиса реализации непрофильных активов группы. Начальная цена составляет 142 млн руб., минимальная цена — 92 млн руб. Процедура продажи состоится 25 декабря. Здание продают вместе с находящимся там оборудованием.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Объект расположен в отдаленном районе города Екатеринбурга. Жилой микрорайон Екатеринбурга, расположенный на юго-востоке города, на расстоянии порядка 13 км от его центра»,— говорится в карточке. По данным «Газпрома», население района насчитывает 20 тыс. человек, значительная часть которых — работники, члены семей и пенсионеры филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м, в нем находятся кинозал, спортивный зал, конференц-зал, учебный класс, танцевальный зал.

В июне глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что «Газпром» планирует передать администрации города КСК «Олимп». Там планировалось создать центр дополнительного образования. С просьбой о передаче актива к «Газпрому» обращался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В администрации города «Ъ-Урал» пояснили, что неоднократно обращались с просьбами о передаче комплекса к «Газпрому». Сейчас объект выставлен на торги, и в случае, если он не будет продан, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» обратится к ПАО «Газпром», чтобы согласовать передачу мэрии.

Анна Капустина

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