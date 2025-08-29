На Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели механика при швартовке судна
Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования работников судоходной компании (ч. 2 ст. 143 УК РФ), один с которых скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба Западного МСУТ СК России
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», инцидент произошел вечером 23 июля при отходе судна «Капитан Загрядцев» от причала «Старая Станица» в Каменском районе. Во время работ на причале оборвался один из швартовых. Старший механик получил переломы обеих ног и скончался по дороге в медицинское учреждение. Третий помощник механика также пострадал — у него предварительно диагностирована травма нижней конечности.
Следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда, продолжаются.