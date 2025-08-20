В Сочи направят 52 млн рублей на ремонт дороги, поврежденной оползнем

В Сочи направят 52 млн руб. на восстановление съезда с ул. Егорова в районе парка «Ривьера», поврежденного оползнем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы курорта Андрея Прошунина, местные жители неоднократно поднимали вопрос о ремонте указанного участка. Власти планируют восстановить дорогу и тротуар.

После основной части работ установят новые опоры уличного освещения. Проект планируют закончить к декабрю 2025 года. Съезд находится на оживленном участке, в микрорайоне живут более 30 тыс. человек.

Работы ведут на участке протяженностью 105 м с заменой дорожного покрытия, ремонтом подпорной стены и созданием системы отвода ливневых вод.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на ремонт дорог в Сочи планировали направить более 174 млн руб. на 59 участков улично-дорожной сети.

Анна Гречко