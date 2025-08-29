Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 1 полугодие составила 4,2 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года, прибыль банка по итогам полугодия составила 4,2 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы банка составили 812,7 млрд рублей, капитал банка — 114,6 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.

