Песков о программе визита Путина в Китай и деталях беседы с Трампом на Аляске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил, как продвигается подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он рассказал о предстоящем визите президента РФ в Китай и объяснил, почему так мало информации о деталях беседы Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О встрече Путина и Зеленского
- Путин не исключает возможности встречи с Зеленским.
- Встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы финализировать наработки, подготовленные на экспертном уровне.
- Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. К сожалению, нет.
- Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне.
О поездке Путина в Китай
- Россия дорожит партнерскими отношениями с Китаем.
- Потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая еще не раскрыт.
- Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в КНР. Кремль рассчитывает, что оно будет опубликовано в пятницу ночью.
- Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин.
- Путин в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч.
О Путине и Трампе на Аляске
- Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа на Аляске.
- Беседа Путина и Трампа на Аляске была нужной, своевременной и конструктивной.
- Москва сознательно не раскрывает детали беседы президентов России и США, поскольку это нецелесообразно.
Об альпинистке Наговициной
- МЧС России координирует свои действия с киргизской стороной в ситуации с альпинисткой Натальей Наговицыной.
- Киргизская сторона предпринимала отчаянные действия для спасения альпинистки Наговицыной.