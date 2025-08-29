Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о программе визита Путина в Китай и деталях беседы с Трампом на Аляске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил, как продвигается подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он рассказал о предстоящем визите президента РФ в Китай и объяснил, почему так мало информации о деталях беседы Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О встрече Путина и Зеленского

  • Путин не исключает возможности встречи с Зеленским.
  • Встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы финализировать наработки, подготовленные на экспертном уровне.
  • Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. К сожалению, нет.
  • Все позиции России по урегулированию были доведены до Киева, положения в письменном виде переданы украинской стороне.

О поездке Путина в Китай

  • Россия дорожит партнерскими отношениями с Китаем.
  • Потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая еще не раскрыт.
  • Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в КНР. Кремль рассчитывает, что оно будет опубликовано в пятницу ночью.
  • Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин.
  • Путин в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч.

О Путине и Трампе на Аляске

  • Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа на Аляске.
  • Беседа Путина и Трампа на Аляске была нужной, своевременной и конструктивной.
  • Москва сознательно не раскрывает детали беседы президентов России и США, поскольку это нецелесообразно.

Об альпинистке Наговициной

  • МЧС России координирует свои действия с киргизской стороной в ситуации с альпинисткой Натальей Наговицыной.
  • Киргизская сторона предпринимала отчаянные действия для спасения альпинистки Наговицыной.

