Песков: МЧС РФ и Киргизия координируют действия по ситуации с Наговициной

МЧС России тесно взаимодействует с киргизской стороной в вопросе застрявшей на Пике Победы альпинистки Натальи Наговициной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга. 27 августа МЧС Киргизии официально признал россиянку без вести пропавшей.

«Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеет свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями, они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия»,— рассказал господин Песков.

Наговицина с 12 августа находится на высоте 7,2 тыс. метров из-за перелома ноги. Расположенная на границе Киргизии и Китая вершина считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Щань. Несколько попыток добраться до россиянки окончились неудачей. В результате МЧС Киргизии сочло альпинистку погибшей. Операцию по спасению прекратили.