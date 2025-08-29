Песков: Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы Путина и Трампа

Российская сторона сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования. Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно», — заявил Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что для решения конфликта сейчас важно вести работу в дискретном режиме.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры длились почти три часа. Центральной темой саммита было обсуждение урегулирования украинского конфликта.