Замах на убыль

Единственным игроком топ-10, потерпевшим поражение в пятый день Открытого чемпионата США, стал Карен Хачанов — девятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проиграл поляку Камилю Майхшаку. В этой встрече, продолжавшейся четыре с половиной часа, россиянин выиграл два первых сета, а в пятой партии вел — 5:2, имел в общей сложности пять матчболов, но все-таки уступил на супер-тай-брейке. Из 13 российских игроков, стартовавших в мужском и женском одиночных разрядах, до 1/16 финала добрались лишь четверо. В четверг к Мирре Андреевой присоединились Екатерина Александрова, Анна Калинская и Андрей Рублев.

Фото: Sarah Stier / Getty Images Поражение Карена Хачанова в 1/32 финала US Open усложнило положение россиянина в борьбе за попадание на итоговый турнир АТР

В поражение Карена Хачанова от Камиля Майхшака не верилось очень долго. Ведь соперник, который в 29 лет никогда не поднимался в рейтинге выше 75-го места, ранее проиграл россиянину четыре раза подряд, в том числе в четвертом кругe Wimbledon этого года, где показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Поэтому два сета, взятые Хачановым, воспринимались как нечто само собой разумеющееся, а его неудача в третьей партии выглядела досадным недоразумением. Даже когда Карен Хачанов следом отдал и четвертый сет, все вроде бы встало на свои места. Благодаря брейку в четвертом гейме пятой партии он повел 5:2 и завязал борьбу на чужой подаче.

Но тут Майхшак, который имеет проблемы с техникой удара справа, но обладает хорошим чувством мяча и умеет вовремя выходить к сетке, удачным выстрелом в линию отыграл один матчбол, а затем с помощью хорошей подачи еще два. Это фиаско отразилось на эмоциональном состоянии Хачанова не лучшим образом. Следующий, девятый, гейм на своей подаче он провалил, допустив несколько грубых ошибок. Правда, в затяжном 12-м гейме поляк снова попал в сложнейшую ситуацию, и дело дошло до четвертого и пятого хачановских матчболов, но у Майхшака снова не дрогнула рука. А на супер-тай-брейке он, воспользовавшись небольшим браком россиянина при ударе слева, повел — 3:1 — и уже не разбазарил свое преимущество.

В итоге — 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5) за 4 часа 31 минуту. Так огорчительно завершился для Хачанова этот US Open, к которому он вроде бы подходил в неплохой форме и на котором его ждали минимум в четвертом круге.

Ранний вылет из сетки нью-йоркского мейджора заметно ухудшит положение Хачанова в борьбе за путевки на итоговый турнир АТР. На данный момент для гарантированного попадания в первую восьмерку он не добирает примерно 2000 рейтинговых очков, и восполнить такую недостачу за оставшиеся два месяца будет крайне сложно. Также выбыл из сетки US Open россиянин Роман Сафиуллин, ожидаемо не справившийся с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, и лишь Андрей Рублев переиграл американца Тристана Бойера — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). За выход в 1/8 финала четырехкратный (2017, 2020, 2022, 2023 годы) российский четвертьфиналист US Open поспорит с Коулманом Воном из Гонконга — лишь 173-й ракеткой мира и третьим подряд соперником из второй сотни рейтинга на нынешнем турнире. По очкам, набранным в этом году, Рублев сейчас идет десятым, не слишком сильно опережая Хачанова. Но успешное выступление на US Open, которым для россиянина сейчас может считаться очередной четвертьфинал, может помочь ему зацепиться за первую восьмерку в конце сезона.

В женской половине турнира Анастасия Захарова проиграла немке Лауре Зигемунд, которая вслед за Дианой Шнайдер прошла уже вторую россиянку, а Екатерина Александрова и Анна Калинская, не отдав ни одной партии, справились соответственно с китаянкой Ван Сиюй и Юлией Путинцевой из Казахстана. Александрова теперь сыграет с Зигемунд, а Калинская попробует остановить вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек, которая неожиданно отдала один сет голландке Сюзан Ламенс. Таким образом, с учетом пятой ракетки мира Мирры Андреевой из 13 российских игроков, стартовавших на турнире в мужском и женском одиночных разрядах, в 1/16 финала прошли лишь четверо.

Евгений Федяков