Четверка за лето

Единственной россиянкой, достигшей третьего круга в верхней половине женской сетки Открытого чемпионата США, стала Мирра Андреева, которая в двух партиях уверенно переиграла свою соотечественницу Анастасию Потапову. По итогам нью-йоркского мейджора Андреева с высокой долей вероятности поднимется в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на высшее за карьеру четвертое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Elsa / Getty Images Мирра Андреева

Если первый круг этого US Open в целом сложился для российских теннисисток очень удачно (его миновали сразу 10 человек из 13), то во втором раунде количество осечек резко возросло. Часть из них были прогнозируемы. Например, Анна Блинкова не смогла оказать упорного сопротивления прошлогодней финалистке нью-йоркского мейджора американке Джессике Пегуле, Полина Кудерметова, доведя дело до тай-брейка в первой партии, уступила лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко, а Анастасия Павлюченкова не совладала с экс первой ракеткой мира Викторией Азаренко, которой, как правило, проигрывала и раньше.

Не обошлось и без неприятного сюрприза. 20-я ракетка мира Людмила Самсонова, которая в этом сезоне хорошо выглядела на грунте Roland Garros, а на траве Wimbledon даже дошла до четвертьфинала, допустила осечку во встрече с Присциллой Хон. Эта австралийка никогда не входила в топ-100 и была вынуждена пробиваться в основную сетку через квалификацию. Но чисто российское противостояние Мирры Андреевой и Анастасии Потаповой завершилось в полном соответствии с рейтингом. Взяв в первом сете лишь один гейм, Потапова во второй партии проявила свойственное ей упорство, но большее количество затяжных геймов все же оказалось за Андреевой, которая и победила — 6:1, 6:3.

Пока у тренера Мирры Андреевой испанки Кончиты Мартинес нет серьезных поводов для волнений и недовольства своей подопечной. Молодая прима российского женского тенниса показывает качественную игру.

Об этом говорит и статистика. В двух первых матчах турнира Большого шлема Андреева впервые отдала лишь пять геймов, причем это произошло там, где раньше она два года подряд терпела неудачи уже в 1/64 финала. Ожидалось, что в третьем круге Андреева встретится с четвертьфиналисткой US Open 2023 года Еленой Остапенко, но сильнейшая теннисистка Латвии проиграла американке Тейлор Таунсенд. После этой встречи случился небольшой скандал. Соперницы, которые прекрасно знают друг друга не только по одиночным, но и по парным матчам, обменялись взаимными обвинениями в неспортивном поведении.

Играть с американками в Нью-Йорке непросто, а лидерство в парном рейтинге наверняка добавляет Таунсенд уверенности в своих силах. Тем не менее в их матче Андреева выглядит явным фаворитом. Кстати, по итогам US Open она с высокой долей вероятности поднимется на четвертое место в мировом рейтинге. Во всяком случае, в live-ranking, том варианте классификации WTA, где учитываются результаты текущего турнира, она стоит четвертой, а чтобы обойти ее, четырем теннисисткам — итальянке Джасмин Паолини, американкам Аманде Анисимовой и Джессике Пегуле, а также Елене Рыбакиной из Казахстана — требуется дойти до финала.

На мужском турнире из-за травмы руки снялся прошлогодний полуфиналист, пятый номер мирового рейтинга британец Джек Дрейпер, а 11-й и 12-й номера, датчанин Хольгер Руне и норвежец Каспер Рууд, потерпели довольно неожиданные поражения в пяти партиях от немецкого ветерана Яна-Леннарда Штруффа и еще довольно молодого бельгийца Рафаэля Коллиньона. Оба скандинава входят в число возможных участников итогового турнира АТР, поэтому их неудачи на руку россиянам Карену Хачанову и Андрею Рублеву, которые также ведут спор за попадание в Турин. Правда, говорить о том, что шансы россиян резко возросли, пока рано. Основная борьба за путевки на Nitto ATP Finals еще впереди.

Евгений Федяков