Мэр Екатеринбурга подписал постановление о бесплатном проезде для школьников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте для воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов средних специальных учебных заведениях (ссузов) и обучающихся на дополнительных образовательных программах с 1 сентября, сообщили в пресс-службе администрации. «Право на льготу будут иметь дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет включительно»,— пояснили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что для бесплатного проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах контролерам или кондукторам необходимо представить справку, билет учащегося, студенческий билет или электронную карту учащегося. «Для детей младше семи лет проезд в общественном транспорте уральской столицы также останется бесплатным»,— добавили в мэрии.

Согласно документу, в городе также снизили до 200 руб. стоимость месячного проездного билета на все виды общественного транспорта, включая метро, на который не распространяется льгота по бесплатному проезду. «Новая мера поддержки позволит ребятам не только ездить в школу или ссуз, но и активно гулять по городу, посещать музеи и театры. Это уникальное решение — подобных льгот нет ни в одном городе страны»,— подчеркнули в мэрии.

Ввести бесплатный проезд для учащихся школ и студентов ссузов Екатеринбурга в наземном общественном транспорте предложил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на педагогическом совещании работников образования города 28 августа. На встрече с учителями из муниципалитетов 29 августа господин Паслер поставил задачу распространить льготу на весь регион. По мнению эксперта, власти могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения стоимости проезда для остальных категорий граждан после голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области 12-14 сентября.

Подробнее об освобождении учащихся школ и студентов ссузов от уплаты проезда в наземном транспорте — в материале «Ъ-Урал» «Эта акция не временная, она навсегда».

Василий Алексеев