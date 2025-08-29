Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать президентом США в случае необходимости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов стать главой государства, если с американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. При этом господин Вэнс выразил уверенность, что Дональд Трамп останется на посту до конца президентского срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

«За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте»,— сказал господин Вэнс в интервью USA Today. Он отметил, что у Дональда Трампа крепкое здоровье. «У него невероятная энергия»,— добавил вице-президент.

Джей Ди Вэнсу 41 год. С января 2023 года он занимал пост сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года господин Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил позицию и поддержал его на выборах 2020 года. До прихода в политику господин Вэнс служил в морской пехоте США, был корреспондентом во время военной операции в Ираке, после чего окончил Йельскую школу права.

6 августа Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса наиболее вероятным следующим кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.

