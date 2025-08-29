На Кубани и в Крыму с начала работ от мазута очистили около 1,1 тысячи км берега

С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе очищено более 1,1 тыс. км берега. На утилизацию вывезено 180 тыс. т загрязненного песка. Об этом сообщает МЧС России.

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Игоря Кастюкевича

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазы совершили 19,2 тыс. спусков. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали более 9,6 тыс. кв. м дна. Собрано 20,4 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае с начала проведения работ волонтеры и специалисты обследовали 325 км побережья. Очищено более 810 тыс. км берега и собрано 179 тыс. т загрязненного грунта и песка.

На территории Республики Крым специалистами обследовано 500 км берега, очищено более 269,5 км. Собрано 908,4 т загрязненного грунта.

В Севастополе обследовано 165 км берега. На утилизацию вывезено 850,1 т загрязненного песка и грунта.

Алина Зорина