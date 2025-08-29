Беглов объяснил ограничения для мигрантов на работу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения для мигрантов на работу курьерами и таксистами в городе связаны с «наведением порядка в сфере миграции». Об этом он сообщил в эфире телеканала «78».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Беглов

«Еще раз хочу подчеркнуть: мы должны защищать свой рынок, защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», — сказал господин Беглов. По его словам, иностранные работники все же нужны городу и области, но только в определенных отраслях. Он отметил, что Санкт-Петербург приветствует мигрантов, которые соблюдают законы и помогают развивать экономику.

Александр Беглов также добавил, что ограничения касаются только иностранцев, которые работают в России по патенту. Петербург — лишь один из 32 регионов, в которых введены ограничения на работу для мигрантов, сказал он.

В июле начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что запрет на работу мигрантов в разных сферах деятельности ввели уже в 51 регионе России (цитата по РИА Новости).

В конце июля мигрантам в Санкт-Петербурге запретили работать в такси, а в августе власти города ввели запрет на работу иностранцев курьерами.