Мигрантов высаживают из такси

В Санкт-Петербурге мигранты, работающие на основании трудового патента, не смогут устроиться водителями такси до конца года. Соответствующее постановление было опубликовано вечером 28 июля на официальном сайте городского правительства. У компаний будет три месяца, чтобы, как говорится в документе, «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с постановлением». Фактически полный запрет будет действовать всего два месяца — ноябрь и декабрь. Однако Смольный может продлить его действие на 2026 год после оценки результатов эксперимента. В правительстве уверяют, что нововведения коснутся не более 4 тыс. человек и не окажут критического воздействия на рынок труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Введение ограничений на наем иностранных сотрудников, работающих по патенту, водителями такси и курьерами служб доставки обсуждалось с конца мая. Изначально Смольный намеревался принять этот запрет вместе с новыми правилами для курьеров. Однако в итоге городское правительство сосредоточилось на ограничении скорости для доставщиков, передвигающихся по городу на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и электровелосипедах, а пункт о мигрантах из постановления исключили. Но, как выяснилось, от идеи не отказались.

В понедельник, 28 июля, Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает до конца года нанимать иностранных граждан, трудящихся по патенту, на работу в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Документ вступит в силу через 10 дней. Ограничения же начнут действовать через три месяца: такой период отведен компаниям, чтобы уволить тех, кому работать в такси теперь запрещено, и найти им замену.

«Решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан Российской Федерации»,— говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Запрет коснется приезжих из безвизовых стран: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины. По данным пресс-службы комитета по труду и занятости населения, под ограничения попадут около 4 тыс. человек.

«Скорее, цифра даже меньше, поскольку оформление патента по профессии "водитель автомобиля" не означает автоматическую работу в такси. Относительно числа занятых в Петербурге — это незначительная величина (около 0,1%). Такие цифры дают нам основание полагать, что запрет не окажет критического воздействия на рынок труда города. Водитель автомобиля (не только такси) — востребованная профессия, но она не входит в топ дефицитных, поскольку не требует долгой и сложной подготовки»,— прокомментировали постановление в комитете. В Смольном заявили, что находятся в диалоге с бизнесом и готовы помочь ему найти сотрудников на замену мигрантам.

В перспективе запрет может быть продлен на 2026 год. Решение об этом в правительстве примут после того, как подведут итоги эксперимента и оценят его негативные и позитивные эффекты.

Количество иностранных граждан (визовые, безвизовые страны и ЕАЭС) по коду занятий «водители легковых автомобилей, такси и фургонов» в 2024 году, по информации комитета по труду, оценивалось в 13 тыс. человек. По данным ГУ МВД, за полгода в Петербурге патенты по профессии «водитель» оформили 3,8 тыс. мигрантов, что составляет 3,6% от всех патентов, оформленных в городе (около 103 тыс.), рассказали в комитете по труду.

В пресс-службе «Яндекс Такси» на вопросы о нововведениях на момент публикации материала не ответили. «Ситимобил» и «Таксовичкоф» также оставили вопросы о запрете мигрантам работать водителями без ответа. При этом операционный директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Даниил Курашев отметил, что рынок такси «проходит болезненный этап трансформации» после принятия в 2023 году федерального закона о такси (№580-ФЗ).

«Часть таксопарков закрылась, еще часть — на грани закрытия, потому что множество автомобилей стоят в простое и генерят убыток, поскольку в текущих рыночных условиях спроса на них нет. У участников рынка практически нет возможности выводить машины на окупаемость с текущими лизинговыми ставками. При этом существующий парк машин такси продолжает стареть, требовать все больше вложений в ремонт и обслуживание, что в совокупности планомерно ведет к оттоку исполнителей заказов из отрасли»,— высказывается Даниил Курашев. Он также отметил, что сервис фиксирует отток клиентов в связи со снижением покупательской способности населения.

Аналогичный запрет для иностранцев на работу в легковом такси и арендованных автомобилях действует в соседней Ленинградской области. Ограничения ввели еще в августе 2024-го. В начале апреля губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, которым продлил запрет до конца 2025 года.

Запрет принимать мигрантов на определенные должности введен уже в десятке регионов России. Так, например, в Красноярском крае иностранцам с 1 марта запрещено работать в легковом такси и розничной торговле алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах. С 1 сентября ограничения будут действовать также на работу в ресторанах и службах доставки, школах и колледжах, парикмахерских и салонах красоты.

В Подмосковье схожие меры действуют с января 2025 года: мигрантам запрещено работать в сфере спорта, культуры, досуга, здравоохранения, образования и других. В Челябинской области запрет действует на 22 вида деятельности: например, приезжих нельзя нанимать на работу в гостиницы, рестораны и спортивные учреждения. Ограничения для мигрантов также действуют в Нижегородской, Тюменской, Саратовской, Ульяновской, Калининградской, Самарской, Новосибирской, Тульской, Новгородской, Калужской, Челябинской областях, а также в Камчатском крае, в Крыму и Якутии.

Надежда Ярмула