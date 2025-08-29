«На Кубани три города относятся к районам с тяжелой степенью дефицита йода»

Траты жителей Краснодарского края на препараты для лечения заболеваний щитовидной железы в первом полугодии 2025 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 35% — до 58,7 млн руб. В упаковках объем продаж увеличился на 17%. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитики DSM Group. Врач-эндокринолог клиники «РЖД-Медицина» в Новороссийске Виктория Лазаренко связывает рост спроса с рядом факторов.

Виктория Лазаренко

Фото: предоставлено автором

«Рост рынка препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы, на мой взгляд, связан в первую очередь с ежегодным удорожанием лекарств, а также с растущей заболеваемостью, что наблюдается не только в Краснодарском крае, но и во всем мире. По распространенности этот вид заболеваний среди эндокринных нарушений уступает только сахарному диабету. Причин тому множество: от йодного дефицита и неблагоприятной экологической обстановки до стрессов и генетических нарушений. Развитию заболевания могут способствовать стрессы, сидячий образ жизни, диетические привычки др.

Кроме того, по моим наблюдениям, повышается уровень осведомленности пациентов о заболеваниях щитовидной железы, что способствует повышению выявляемости нарушений этого органов. Например, люди стали чаще обращать внимание на наследственность и идут к врачу, чтобы исключить диагноз, поставленный кому-то из родных.

Повышение доступности диагностики заболеваний щитовидной железы в виде лабораторной и инструментальной (УЗИ) привела к повышению спроса на обследования и также сказалось на уровне выявляемости заболевания, и, как следствие, на увеличении спроса на лекарства для лечения нарушений функций органа. Не отрицаю также тенденцию пациентов искать причину, например, избыточного веса в “неправильной работе” щитовидной железы. Но на самом деле эти факторы взаимосвязаны не так часто.

По данным краевого минздрава на июнь 2025 года, на Кубани заболевания щитовидной железы выявлены у порядка 138 тыс. пациентов. В основном речь идет о диагнозах “узловой зоб” и “аутоиммунный тиреоидит”. На Кубани три города относятся к районам с тяжелой степенью дефицита йода (Апшеронск, Белореченск, Новокубанск), около 20 — со средней (в том числе курорты Анапа, Геленджик, Сочи и краевой центр — Краснодар) и более 20 — с легкой степенью йододефицита.

Йод незаменим для работы щитовидной железы, но он не вырабатывается самостоятельно в организме человека и ежедневно в определенной дозе должен поступать с пищей. Дефицит этого микроэлемента, особенно в организме ребенка или беременной, крайне опасен и может привести к различным патологиям. Поэтому напоминаю жителям Краснодарского края о необходимости проводить профилактику йододефицита, особенно беременным и кормящим.

Другой важный аспект — растущая популярность БАДов, в том числе и с добавками йода. Нужно помнить, что в нашем организме существуют защитные механизмы от передозировок, в том числе и от йода. Поэтому если задаться целью запастись йодом впрок при помощи БАДов, до поры до времени этот защитный механизм будет работать, но у всего есть свои пределы. В какой-то момент разовьется нарушение функции щитовидной железы. Ни в одной стране мира профилактика йододефицитных состояний не проводится при помощи БАДов. Никакой доказательной базы в данном случае не существует, поскольку ни одна такая добавка не стандартизирована по содержанию йода. Поэтому дать ответ, что будет с человеком, их употребляющим, невозможно».