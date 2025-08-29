Дым союза приводят в соответствие

Российский Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru разработанный им проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по ужесточению проверок в странах Евразийского союза (ЕАЭС) качества табачной продукции. Сейчас в союзе действует единый техрегламент на табак, однако порядок подтверждения соответствия выпускаемой и импортной продукции его требованиям не детализирован, и страны пользуются национальными правилами, что приводит к «избыточным ограничениям», говорится в записке,— а также, очевидно, порождает разнобой в вопросах признания такой продукции легальной на едином рынке ЕАЭС. Предложение Минсельхоза —де-факто это попытка локально решить для одного из товаров массового потребления общую проблему подтверждения качества, о которой много лет говорили в Росаккредитации.

Минсельхоз предлагает ЕЭК устранить неопределенность, возникающую из-за различий в проверке соответствия табачных изделий требованиям технического регламента ЕАЭС (ТР ТС 035/2014), описав в нем детальные стандартизованные процедуры получения компаниями документов о соответствии продукции его требованиям, а также требования по подробному раскрытию стандартов, методов испытаний, систем менеджмента качества, данных об участниках оборота и их контрагентах, а также о распределении ответственности между изготовителями и уполномоченными ими дилерами за несоответствие табачной продукции нормам техрегламента. Проект предполагает, что декларации о соответствии табачных изделий требованиям ТР ТС регистрируются в едином реестре и на этом основании продукция маркируется «единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утвержденном Комиссией».

Регламентированы в проекте и сроки действия деклараций — в зависимости от того, применяются ли они к производству или импорту, они составляют три или пять лет, если же документ выдан на партию табачной продукции, он является бессрочным. Также Минсельхоз предлагает зафиксировать в ТР ТС сроки хранения документов, на основании которых зарегистрированы декларации (протоколы испытаний и т. п.). Альтернативой декларированию соответствия выступает сертификация производства — ее порядок, хранение документов и доказательств соответствия продукции требованиям ТР ТС также жестко регламентируется. Органом по сертификации продукции проводится периодическая (раз в год) оценка сертифицированной табачной продукции, при этом по ее результатам сертификат может быть приостановлен или отозван, что также регистрируется в едином реестре сертификатов.

Моделью для изменений, как следует из пояснительной записки к проекту, стала директива 2014/40/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О сближении законодательных, регламентарных ?и административных положений государств-членов ЕС в области производства, представления на рынке и продажи табачной продукции» — де-факто проблемы ЕС и ЕАЭС, при создании которого Евросоюз выступал моделью, довольно схожи. Минсельхоз формулирует их как «отсутствие в технических регламентах Союза, в том числе ?в ТР ТС 035/2014, унифицированных терминов, касающихся оценки соответствия продукции, единых детализированных процедур оценки соответствия, в связи с чем указанные процедуры проводятся, в том числе, ?в соответствии с национальным законодательством государств — членов Союза, что ведет к непрозрачности и избыточности обязанностей, ограничений и (или) запретов для субъектов предпринимательской деятельности». Речь, очевидно, идет о запретах на оборот продукции, не прошедшей национальное подтверждение соответствия в одной из стран, хотя и выпущенной в оборот в другой — при формально «свободном движении товаров» на территории.союза.

Отметим, что предложение Минсельхоза — попытка локально, для одного товара (оборот табака, напомним, в РФ предполагается существенно ужесточить, см. “Ъ” от 17 апреля) решить проблему, о которой ранее неоднократно заявляли в Росаккредитации. Это проблема отсутствия в ЕАЭС единой системы подтверждения качества продукции — после «расчистки» ведомством российского рынка подтверждения соответствия (см. “Ъ” от 1 февраля 2017 года, 15 октября и 27 ноября 2020 года) бизнес активно использует более мягкие требования в других странах (см. “Ъ” от 9 сентября 2019 года), а попытки договориться о скоординированной борьбе властей стран-участниц ЕАЭС с «бумажными» сертификатами и «коммерческими» испытательными лабораториями пока к успеху не привели (см. “Ъ” от 14 августа).

«Утверждение конкретных правил оценки соответствия в отношении именно табачной продукции в техническом регламенте ЕАЭС внесет ясность в данные процессы для предпринимателей всех государств-членов ЕАЭС, и сделает их более предсказуемыми», — говорит глава Комитета «Опоры России по подакцизным товарам Кирилл Кузнецов. Впрочем, быстрыми изменения не будут: предполагаемый срок их введения в действие —180 дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, если оно будет принято.

Олег Сапожков