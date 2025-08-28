По делу экс-гендиректора клиники Мешалкина арестовали двух взяткодателей

Басманный районный суд Москвы арестовал гендиректора ООО «Видванс» Татьяну Гриценко и главу ООО «Аритмомед» Алексея Лутцева. Их обвиняют в даче взяток экс-гендиректору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Александру Чернявскому. Они пробудут в СИЗО до 22 октября. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

О задержании господина Чернявского и его заместителя по экономике и финансам Артема Пухальского сообщили 27 августа. Как считает следствие, фигуранты за деньги подписывали госконтракты на поставку медицинских расходников и оборудования. Сумма взяток не разглашается.

Чернявского и Пухальского такжеарестовали до 22 октября. Защита просила о домашнем аресте для фигурантов. В частности, адвокаты указывали на онкологическое заболевание у бывшего главы медцентра.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Посадки в клинике пошли на второй круг».

Никита Черненко