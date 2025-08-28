Экс-гендиректора клиники Мешалкина Александра Чернявского отправили под арест

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 октября бывшего гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина — члена-корреспондента РАН Александра Чернявского. Также под стражу взяли заместителя господина Чернявского — Артема Пухальского. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

В качестве оснований для ареста следствие назвало возможность фигурантов скрыться. По мнению правоохранителей, обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Адвокаты просили для подзащитных домашний арест. Друзья фигурантов предлагали предоставить свои или арендованные квартиры, чтобы медики могли жить в Москве. Защита также отмечала, что у господина Чернявского диагностировано онкологическое заболевание.

О задержании господ Чернявского и Пухальского стало известно 27 августа, против них возбудили дело о получении взяток. Следствие считает, что фигуранты получали деньги от руководителей фирм за заключение госконтрактов на поставку медоборудования. Сумма незаконного вознаграждения пока не разглашается.

Никита Черненко