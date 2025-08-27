По подозрению в коррупции задержано руководство клиники Мешалкина в Новосибирске

Уголовное дело о взяточничестве возбудили в отношении руководства Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Е. Н. Мешалкина. По предварительным данным, задержаны гендиректор клиники, член-корреспондент РАН Александр Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Артем Пухальский, сообщили «Ъ-Сибирь» источники.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Топ-менеджеры, по предварительным данным, подозреваются в получении взяток от руководителей коммерческих фирм за беспрепятственное заключение госконтрактов на поставку в клинику медборудования и расходных материалов. Сумма взяток пока не разглашается. Как ожидается, в ближайшее время задержанных конвоируют в Москву для проведения следственных действий по делу, которое находится в производстве Главного следственного управления СКР. Также задержаны поставщики медцентра, которые подозреваются в даче взяток (ст. 291 УК РФ). Получить комментарий следствия и НМИЦ пока не удалось.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2019 году сотрудники новосибирского ФСБ выявили хищение около 1,8 млрд руб. при закупках для клиники Мешалкина. Под следствием оказались тогдашний глава медцентра, академик РАН Александр Караськов, его заместители Евгений Покушалов и Ирина Бойцова, а также несколько поставщиков медизделий. Правоохранители завели дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В последующем фигуранты дела получили от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы. Экс-директору клиники Александру Караськову присудили 3,5 года заключения.

Илья Николаев