Посадки в клинике пошли на второй круг

В Новосибирске задержаны гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский, курирующий вопросы экономики и финансов. Топ-менеджеры подозреваются в получении взяток от руководителей коммерческих фирм за заключение госконтрактов на поставку медборудования. Экс-глава НМИЦ, академик РАН Александр Караськов и два его зама ранее были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет за хищение около 1,8 млрд руб. при закупках для клиники.

Фото: НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина

По подозрению в коррупции задержаны 68-летний гендиректор ФГБУ НМИЦ Александр Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Артем Пухальский. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил источник. Аналогичная информация вышла на лентах информагентств.

Топ-менеджеры клиники, по предварительной информации, получали взятки от руководителей коммерческих фирмы за систематическое и беспрепятственное подписание госконтрактов на поставку дорогостоящего медоборудования и расходных материалов. Сумма взяток пока не называется, по ч. 6 ст. 290 УК РФ, по которой расследуется дело, размер незаконного вознаграждения составляет свыше 1 млн руб. В медцентре, по данным источников, прошли обыски, следователи изъяли интересующую их документацию о закупках за последние несколько лет. Помимо руководства медучреждения были задержаны директора некоторых фирм-поставщиков, действия которых квалифицированы как дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным собеседника редакции, задержанных конвоируют в Москву для проведения следственных действий по делу, которое находится в производстве Главного следственного управления СКР. О том, признали ли они вину, пока не известно. «Деятельность клиники продолжается в полном объеме — оказывается медицинская помощь по всем профилям центра»,— сообщили ТАСС в клинике.

В феврале 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о назначении директором НМИЦ Александра Чернявского, который исполнял обязанности главы клиники с мая 2019 года. Тогда его предшественник академик РАН Александр Караськов, возглавлявший медцентр два десятка лет, оставил эту должность, а вскоре оказался в СИЗО по обвинению в хищении около 1,8 млрд руб. при закупках для клиники. В рамках этого дела были задержаны его заместитель и супруга Ирина Бойцова, замдиректора клиники по научной работе, известный кардиохирург Евгений Покушалов и двое предпринимателей, занимавшиеся поставками в НМИЦ. В последующем они были приговорены к срокам от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы. Экс-директору клиники Александру Караськову назначили 3,5 года заключения.

Институт экспериментальной биологии и медицины (в настоящее время НМИЦ) был создан в 1957 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. По приглашению основателя новосибирского Академгородка, академика Михаила Лаврентьева, институт возглавил известный московский кардиохирург Евгений Мешалкин, который с группой молодых врачей приехал в столицу Сибири. Сейчас НМИЦ является одним из крупнейших многопрофильных (сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, онкология, трансплантология, педиатрия) научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Минздрава РФ, ежегодно в нем проводится свыше 20 тыс. операций.

Константин Воронов